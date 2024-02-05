https://ria.ru/20240205/deg-1925503640.html

Более миллиона россиян подали заявления на участие в ДЭГ

Более миллиона россиян подали заявления на участие в ДЭГ - РИА Новости, 05.02.2024

Более миллиона россиян подали заявления на участие в ДЭГ

За неделю более миллиона россиян подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании через портал "Госуслуги", сообщили в Минцифры. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:30

2024-02-05T15:30

2024-02-05T15:46

выборы президента россии — 2024

политика

технологии

россия

московская область (подмосковье)

леонид слуцкий (политик)

алтайский край

николай харитонов

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. За неделю более миллиона россиян подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании через портал "Госуслуги", сообщили в Минцифры."Подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) можно на портале "Госуслуги" с 29 января до 23:59 мск 11 марта. Проголосовать на выборах президента на федеральной платформе ДЭГ — vybory.gov.ru — смогут жители 28 регионов России с 15 по 17 марта", — уточнили в ведомстве.Самыми активными регионами стали Московская область, Чувашия, Алтайский край, Ростовская и Свердловская области. Для москвичей дистанционное голосование будет доступно на региональном портале. Пользователи могут узнать номер и адрес своего избирательного участка и посмотреть сведения о кандидатах в личном кабинете избирателя на "Госуслугах". Для того чтобы отдать голос офлайн не по месту прописки, можно воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель" и выбрать удобный участок для голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Сейчас восемь человек претендуют на пост главы государства. ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.

https://ria.ru/20240202/vybory-1924992233.html

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московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, технологии, россия, московская область (подмосковье), леонид слуцкий (политик), алтайский край, николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф