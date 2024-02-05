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Более миллиона россиян подали заявления на участие в ДЭГ - РИА Новости, 05.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:30 05.02.2024 (обновлено: 15:46 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/deg-1925503640.html
Более миллиона россиян подали заявления на участие в ДЭГ
Более миллиона россиян подали заявления на участие в ДЭГ - РИА Новости, 05.02.2024
Более миллиона россиян подали заявления на участие в ДЭГ
За неделю более миллиона россиян подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании через портал "Госуслуги", сообщили в Минцифры. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:30
2024-02-05T15:46
выборы президента россии — 2024
политика
технологии
россия
московская область (подмосковье)
леонид слуцкий (политик)
алтайский край
николай харитонов
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. За неделю более миллиона россиян подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании через портал "Госуслуги", сообщили в Минцифры.&quot;Подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) можно на портале &quot;Госуслуги&quot; с 29 января до 23:59 мск 11 марта. Проголосовать на выборах президента на федеральной платформе ДЭГ — vybory.gov.ru — смогут жители 28 регионов России с 15 по 17 марта&quot;, — уточнили в ведомстве.Самыми активными регионами стали Московская область, Чувашия, Алтайский край, Ростовская и Свердловская области. Для москвичей дистанционное голосование будет доступно на региональном портале. Пользователи могут узнать номер и адрес своего избирательного участка и посмотреть сведения о кандидатах в личном кабинете избирателя на "Госуслугах". Для того чтобы отдать голос офлайн не по месту прописки, можно воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель" и выбрать удобный участок для голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Сейчас восемь человек претендуют на пост главы государства. ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
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россия
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политика, технологии, россия, московская область (подмосковье), леонид слуцкий (политик), алтайский край, николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Технологии, Россия, Московская область (Подмосковье), Леонид Слуцкий (политик), Алтайский край, Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Более миллиона россиян подали заявления на участие в ДЭГ

Минцифры: за неделю более миллиона россиян подали заявления на участие в ДЭГ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина с детьми у предвыборного плаката на одной из улиц города Саки
Мужчина с детьми у предвыборного плаката на одной из улиц города Саки - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина с детьми у предвыборного плаката на одной из улиц города Саки. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. За неделю более миллиона россиян подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании через портал "Госуслуги", сообщили в Минцифры.
«

"Подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) можно на портале "Госуслуги" с 29 января до 23:59 мск 11 марта. Проголосовать на выборах президента на федеральной платформе ДЭГ — vybory.gov.ru — смогут жители 28 регионов России с 15 по 17 марта", — уточнили в ведомстве.

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Самыми активными регионами стали Московская область, Чувашия, Алтайский край, Ростовская и Свердловская области. Для москвичей дистанционное голосование будет доступно на региональном портале.
Пользователи могут узнать номер и адрес своего избирательного участка и посмотреть сведения о кандидатах в личном кабинете избирателя на "Госуслугах". Для того чтобы отдать голос офлайн не по месту прописки, можно воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель" и выбрать удобный участок для голосования.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Сейчас восемь человек претендуют на пост главы государства. ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
20 декабря 2023, 14:42
Инфографика
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаТехнологииРоссияМосковская область (Подмосковье)Леонид Слуцкий (политик)Алтайский крайНиколай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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