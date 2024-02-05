Более миллиона россиян подали заявления на участие в ДЭГ
Минцифры: за неделю более миллиона россиян подали заявления на участие в ДЭГ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина с детьми у предвыборного плаката на одной из улиц города Саки
Мужчина с детьми у предвыборного плаката на одной из улиц города Саки. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. За неделю более миллиона россиян подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании через портал "Госуслуги", сообщили в Минцифры.
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"Подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) можно на портале "Госуслуги" с 29 января до 23:59 мск 11 марта. Проголосовать на выборах президента на федеральной платформе ДЭГ — vybory.gov.ru — смогут жители 28 регионов России с 15 по 17 марта", — уточнили в ведомстве.
Самыми активными регионами стали Московская область, Чувашия, Алтайский край, Ростовская и Свердловская области. Для москвичей дистанционное голосование будет доступно на региональном портале.
Пользователи могут узнать номер и адрес своего избирательного участка и посмотреть сведения о кандидатах в личном кабинете избирателя на "Госуслугах". Для того чтобы отдать голос офлайн не по месту прописки, можно воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель" и выбрать удобный участок для голосования.
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