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Чем сильнее внешнее давление на Россию, тем сильнее ее ответ, заявил Машков - РИА Новости, 05.02.2024
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14:51 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/davlenie-1925492476.html
Чем сильнее внешнее давление на Россию, тем сильнее ее ответ, заявил Машков
Чем сильнее внешнее давление на Россию, тем сильнее ее ответ, заявил Машков - РИА Новости, 05.02.2024
Чем сильнее внешнее давление на Россию, тем сильнее ее ответ, заявил Машков
Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина Владимир Машков заявил в эфире телеканала... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:51
2024-02-05T14:51
политика
владимир машков
совет федерации рф
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина Владимир Машков заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Россия всегда отличалась тем, что на возрастающее давление отвечала с такой же возрастающей силой. &quot;Мы, действительно, находимся под беспрецедентным давлением десятков стран, которые, говоря классическим языком, не ведают, что они творят. Но Россия всегда отличалась тем, что чем сильнее на нас давление, тем сильнее ответ на это давление&quot;, - сказал Машков.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, владимир машков, совет федерации рф, россия, владимир путин
Политика, Владимир Машков, Совет Федерации РФ, Россия, Владимир Путин
Чем сильнее внешнее давление на Россию, тем сильнее ее ответ, заявил Машков

Машков: чем сильнее внешнее давление на Россию, тем сильнее ее ответ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Московского театра О.Табакова Владимир Машков
Художественный руководитель Московского театра О.Табакова Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Художественный руководитель Московского театра О.Табакова Владимир Машков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина Владимир Машков заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Россия всегда отличалась тем, что на возрастающее давление отвечала с такой же возрастающей силой.
«

"Мы, действительно, находимся под беспрецедентным давлением десятков стран, которые, говоря классическим языком, не ведают, что они творят. Но Россия всегда отличалась тем, что чем сильнее на нас давление, тем сильнее ответ на это давление", - сказал Машков.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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