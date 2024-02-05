https://ria.ru/20240205/davlenie-1925492476.html

Чем сильнее внешнее давление на Россию, тем сильнее ее ответ, заявил Машков

Чем сильнее внешнее давление на Россию, тем сильнее ее ответ, заявил Машков - РИА Новости, 05.02.2024

Чем сильнее внешнее давление на Россию, тем сильнее ее ответ, заявил Машков

Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина Владимир Машков заявил в эфире телеканала... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:51

2024-02-05T14:51

2024-02-05T14:51

политика

владимир машков

совет федерации рф

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина Владимир Машков заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Россия всегда отличалась тем, что на возрастающее давление отвечала с такой же возрастающей силой. "Мы, действительно, находимся под беспрецедентным давлением десятков стран, которые, говоря классическим языком, не ведают, что они творят. Но Россия всегда отличалась тем, что чем сильнее на нас давление, тем сильнее ответ на это давление", - сказал Машков.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240131/programma-1924653211.html

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политика, владимир машков, совет федерации рф, россия, владимир путин