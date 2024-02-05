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"На всем фронте": действия России на Украине вызвали панику в Германии - РИА Новости, 05.02.2024
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13:06 05.02.2024 (обновлено: 16:50 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/bresh-1925469204.html
"На всем фронте": действия России на Украине вызвали панику в Германии
"На всем фронте": действия России на Украине вызвали панику в Германии - РИА Новости, 05.02.2024
"На всем фронте": действия России на Украине вызвали панику в Германии
Российская армия успешно обнаруживает слабые места в обороне ВСУ, благодаря чему продвигаются вперед, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:06
2024-02-05T16:50
россия
украина
германия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российская армия успешно обнаруживает слабые места в обороне ВСУ, благодаря чему продвигаются вперед, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Они (российские военные. – Прим. ред.) ищут бреши в обороне ВСУ, пробивают их, а затем продвигаются на три-четыре &lt;…&gt; километра вперед", — отметил он.Ваннер также подчеркнул, что российская армия завладела инициативой почти на всех участках фронта. Он добавил, что, вопреки распространенным на Западе убеждениям об успехах ВСУ, украинские военные терпят неудачи и ушли в оборону."На большей части фронта русские перехватили инициативу уже давно, у них преимущество. Это нужно признать", — резюмировал журналист.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20240205/prikaz-1925439728.html
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россия, украина, германия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, welt
Россия, Украина, Германия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Welt
"На всем фронте": действия России на Украине вызвали панику в Германии

Welt: ВС РФ успешно находят бреши в обороне ВСУ и прорывают ее

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российская армия успешно обнаруживает слабые места в обороне ВСУ, благодаря чему продвигаются вперед, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
"Они (российские военные. – Прим. ред.) ищут бреши в обороне ВСУ, пробивают их, а затем продвигаются на три-четыре <…> километра вперед", — отметил он.
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Ваннер также подчеркнул, что российская армия завладела инициативой почти на всех участках фронта. Он добавил, что, вопреки распространенным на Западе убеждениям об успехах ВСУ, украинские военные терпят неудачи и ушли в оборону.
"На большей части фронта русские перехватили инициативу уже давно, у них преимущество. Это нужно признать", — резюмировал журналист.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
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