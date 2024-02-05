https://ria.ru/20240205/borisenko-1925439944.html

Георгий Борисенко: подавляющее большинство египтян тепло относится к России

Георгий Борисенко: подавляющее большинство египтян тепло относится к России - РИА Новости, 05.02.2024

Георгий Борисенко: подавляющее большинство египтян тепло относится к России

В преддверии Дня дипломатического работника посол РФ в Египте Георгий Борисенко дал интервью РИА Новости, в ходе которого отметил теплое отношение египтян к... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:00

2024-02-05T14:00

2024-02-05T14:00

интервью

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россия

египет

георгий борисенко

аэс "эль-дабаа"

абдель фаттах ас-сиси

каир (город)

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В преддверии Дня дипломатического работника посол РФ в Египте Георгий Борисенко дал интервью РИА Новости, в ходе которого отметил теплое отношение египтян к России, рассказал о роли Москвы в обеспечении продовольственной безопасности Каира и обратил внимание на рост товарооборота между двумя странами.– Георгий Евгеньевич, в каком состоянии сейчас находятся российско-египетские отношения? Как бы вы их охарактеризовали? Можно ли говорить о каком-либо заметном прогрессе и скачке за последний год?– Российско-египетские отношения находятся в продвинутом состоянии. Можно сказать, что они развиваются очень успешно. Это мы наблюдаем на протяжении последних 10 лет благодаря тесному взаимодействию и дружескому общению наших президентов – Владимира Владимировича Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. Отношения между Россией и Египтом получили новый мощный импульс и вышли на уровень стратегического партнерства практически так же, как и было в 1960-е годы.– Насколько сильно Запад препятствует сотрудничеству между Москвой и Каиром? Влияют ли санкции на взаимодействие двух стран?– Мы, конечно, понимаем, что западные страны стараются чинить препятствия сотрудничеству России с государствами на многих континентах: в Азии, Африке, в Латинской Америке, в том числе и с Египтом, однако мы чувствуем благоприятный настрой руководства Египта и египетских граждан в отношении России. Очень хорошо ощущаем, что египтяне – и на высоких должностях и простые люди – в подавляющем большинстве тепло относятся к России, помнят традиции дружбы между нашими странами, заложенные еще в 1950-е годы, и ценят то взаимодействие, которое между нами развивается на современном этапе. Поэтому мы настроены оптимистично по поводу наших отношений и исходим из того, что попытки недоброжелателей, стран Запада не дадут эффекта, и взаимодействие между Россией и Египтом будет наращиваться и в дальнейшем.– Какие основные мероприятия с участием двух стран запланированы в нынешнем году?– В этом году Россия является председателем группы БРИКС. Как известно, с 1 января Египет и еще четыре государства вошли в состав данного объединения, поэтому ключевым мероприятием и для БРИКС, и для российско-египетского взаимодействия можно считать саммит БРИКС, который должен состояться осенью 2024 года в России. И мы с большим удовольствием ожидаем на этом мероприятии президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.В январе состоялось очень важное событие для двухсторонних отношений – запуск строительства четвертого энергоблока на первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа". В этой церемонии по видеосвязи принимали участие президенты наших стран – Владимир Владимирович Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси. Они подчеркнули то огромное значение, которое придают наши лидеры и страны данному проекту. Строительство АЭС сродни Асуанской высотной плотине, которая была сооружена в 1960-е годы с помощью советских специалистов. Мы исходим из того, что после реализации данного проекта АЭС "Эль-Дабаа" станет новым символом сотрудничества наших стран.Естественно, намечается множество других двухсторонних мероприятий и событий, которые будут организовываться и проводиться по линии нашего совместного участия в группе БРИКС, поскольку в России запланировано очень много мероприятий, на которые приглашены представители самых разных египетских ведомств с тем, чтобы налаживать сотрудничество в рамках БРИКС и с российскими партнерами, и с коллегами из других стран. У нас обширная совместная повестка дня. Это касается и контактов по линии министерств иностранных дел – между нашими министрами, заместителями министров и другими официальными лицами внешнеполитических ведомств. Они носят регулярный и интенсивный характер. Запланированы разные встречи, консультации и прочие мероприятия.– Хотелось бы спросить про сотрудничество в сфере культуры и образования. В прошлом году состоялось открытие нескольких филиалов российских вузов. Растет число египетских студентов, изучающих русский язык. Можно ли охарактеризовать уровень сотрудничества в этих сферах как высокий?– Да, сотрудничество в сфере образования развивается очень успешно. В декабре 2023 года в Каире заработал филиал СПбГУ. Также запускает свою деятельность филиал Казанского федерального университета. В обоих случаях речь идет о медицинском факультете. Оба вуза будут обучать в Египте студентов по российской образовательной программе. Впоследствии они смогут получить дипломы российского образца. Целый ряд других известных российских вузов тоже планируют поступить аналогичным образом. Например, у Уральского федерального университета уже есть в Египте подготовительный факультет. Большое число египетских студентов обучается в России. Конечно, мы это очень приветствуем, поскольку таким образом египетская молодежь имеет возможность в течение длительного времени пожить в российской среде, пообщаться со своими российскими сверстниками, приобщиться и к русскому языку, и к российской культуре, что, безусловно, благоприятно будет сказываться на дальнейшем развитии отношений между двумя странами и на взаимопонимании между нашими народами. Мы это хорошо видим и чувствуем по египетским выпускникам российских вузов прошлых лет. Таких в Египте десятки тысяч, они с большой теплотой вспоминают годы, проведенные в России. Многие интересуются нашей страной и в меру возможности помогают развитию двусторонних отношений. Мы всецело настроены на развитие сотрудничества в сфере образования. Например, в Хургаде заработала школа, аккредитованная министерством просвещения РФ.– Есть ли данные по числу россиян, которые посетили Египет в 2023 году?– По предварительным оценкам, насколько мы знаем, в прошлом году Египет примерно посетили 1,2 миллиона российских граждан. Это не рекордные цифры. Рекорд был установлен в 2014 году, когда в Египет приехало 3,3 миллиона граждан России. В 2015 году, к сожалению, произошел теракт против российского самолета, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, и на шесть лет прямое авиасообщение между российскими городами и основными египетскими курортами было прервано. С 2021 года оно возобновилось, правда в последние два года возникли сложности в связи с тем, что не все самолеты, находящиеся в распоряжении и владении российских авиакомпаний, могут летать за рубеж, в частности в Египет. Это частично ограничивает возможности по перевозке российских туристов. Тем не менее, мы исходим из того, что многие россияне любят Египет и с удовольствием приезжают сюда, поэтому работаем с египетскими властями над преодолением логистических проблем, которые мешают увеличению потока туристов из России в Египет.– Вопрос, который, наверное, не может не интересовать российских туристов: сохраняются ли перспективы введения в Египте российских платежных карт "Мир"?– Мы работаем с египетскими партнерами для того, чтобы в Египте могли функционировать и приниматься российские карты "Мир". К сожалению, вопрос не такой простой и связан с санкциями, которые западные страны вводят и против нашей компании, которая является оператором карт "Мир", и угрозами Запада в адрес государств и банков, которые готовы принимать такие карты. Тем не менее, работа продолжается.– Каковы перспективы торговли между Россией и Египтом в национальных валютах на фоне вступления Египта в БРИКС?– Наше торговое сотрудничество развивается успешно. За прошлый год двухсторонний товарооборот, по предварительной оценке, составил, согласно российской статистике, 7,2 миллиарда долларов США и продемонстрировал рост на 20% по сравнению с уровнем 2022 года. Исходим из того, что подключение Египта к БРИКС даст дополнительный импульс рассмотрению возможностей перехода на взаимные расчеты в альтернативных долларах валютах, поскольку доллар стал очень токсичной валютой, так как используется своим эмитентом – Вашингтоном – в геополитических целях в качестве средства продвижения внешнеполитических интересов и нечистоплотной политической борьбы. У Египта существуют определенные проблемы, связанные с нехваткой твердой валюты, поэтому переход на альтернативные способы платежей, как нам представляется, был бы интересен нашим египетским партнерам. Мы исходим из того, что процесс использования российских рублей, египетских фунтов и валют других стран в торговле между Россией и Египтом будет набирать обороты.Многие страны мира все больше убеждаются, что доминирование доллара в международных экономических операциях стало контрпродуктивным и мешает нормальному развитию кооперации между разными странами, в том числе из-за стремления властей США использовать свою валюту в качестве инструмента воздействия и давления на другие страны с тем, чтобы попытаться заставить их делать что-либо в угоду американским интересам и в ущерб собственным национальным приоритетам. Мы видим такое настроение, оно укрепляется во многих странах мира.– Какие сейчас объемы поставок российской пшеницы в Египет?– В 2022-2023 сельскохозяйственном году, который завершился 30 июня 2023 года, Россия поставила в Египет более восьми миллионов тонн российской пшеницы и тем самым покрыла более 80% потребностей Египта в импорте зерна, снова став ведущим поставщиком зерновых в Египет. Россия играла и продолжает играть основную роль в обеспечении продовольственной безопасности Египта и снабжении наших египетских друзей зерновыми.Во втором полугодии 2023 года поставки российского зерна также происходили динамично и примерно в том же темпе, что и в предыдущем сельскохозяйственном году. За этот срок было поставлено порядка трех миллионов тонн.– Есть ли понимание, когда может начаться строительство инфраструктуры на российской промышленной зоне в районе Суэцкого канала?– В прошлом году был подписан протокол об изменениях к соглашению 2018 года о создании российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. В данный момент этот протокол находится в Египте на стадии ратификации. Как только она произойдет, российская сторона сможет начать освоение двух участков, выделенных для создания РПЗ. С российской стороны все формальности выполнены, в данный момент ожидаем ратификации египетским парламентом протокола, чтобы приступить к освоению участков.– Как складывается сотрудничество между российскими компаниями и Египтом в сфере нефти и газа?– В Египте работают крупные российские нефтегазовые компании – "Роснефть", "Лукойл", "Зарубежнефть". Они участвуют в освоении целого ряда египетских месторождений, в частности газового месторождения "Зохр" на шельфе Средиземного моря, которое обеспечивает очень большую часть газа, потребляемого в самом Египте, и дает ему возможность экспортировать часть добываемого "голубого топлива".В целом, взаимодействие развивается позитивно. Мы рассчитываем, что данный вид кооперации будет углубляться к взаимной пользе и российских корпораций, и наших египетских друзей.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, египет, георгий борисенко, аэс "эль-дабаа", абдель фаттах ас-сиси, каир (город)