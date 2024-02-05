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Шойгу встретился с губернатором Белгородской области - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 05.02.2024 (обновлено: 18:35 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/belgorod-1925540117.html
Шойгу встретился с губернатором Белгородской области
Шойгу встретился с губернатором Белгородской области - РИА Новости, 05.02.2024
Шойгу встретился с губернатором Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, где обсуждались вопросы обстановки в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T18:28
2024-02-05T18:35
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
сергей шойгу
безопасность
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, где обсуждались вопросы обстановки в регионе и меры, предпринимаемые для безопасности региона."Завершилась рабочая встреча с министром обороны Российской Федерации Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Обсудили текущую обстановку в регионе и меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240201/zaderzhanie-1924915718.html
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белгородская область, вячеслав гладков, сергей шойгу, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Сергей Шойгу, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу встретился с губернатором Белгородской области

Шойгу и Гладков обсудили обстановку и меры безопасности в Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОстановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ
Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, где обсуждались вопросы обстановки в регионе и меры, предпринимаемые для безопасности региона.
"Завершилась рабочая встреча с министром обороны Российской Федерации Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Обсудили текущую обстановку в регионе и меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области", - написал Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковСергей ШойгуБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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