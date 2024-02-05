https://ria.ru/20240205/belgorod-1925540117.html

Шойгу встретился с губернатором Белгородской области

Шойгу встретился с губернатором Белгородской области - РИА Новости, 05.02.2024

Шойгу встретился с губернатором Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, где обсуждались вопросы обстановки в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T18:28

2024-02-05T18:28

2024-02-05T18:35

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

сергей шойгу

безопасность

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923153838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d1d71a0032e934d10efb666fd60949a.jpg

БЕЛГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, где обсуждались вопросы обстановки в регионе и меры, предпринимаемые для безопасности региона."Завершилась рабочая встреча с министром обороны Российской Федерации Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Обсудили текущую обстановку в регионе и меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области", - написал Гладков.

https://ria.ru/20240201/zaderzhanie-1924915718.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгородская область, вячеслав гладков, сергей шойгу, безопасность, ситуация в днр и лнр