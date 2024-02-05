https://ria.ru/20240205/belgorod-1925540117.html
Шойгу встретился с губернатором Белгородской области
Шойгу встретился с губернатором Белгородской области - РИА Новости, 05.02.2024
Шойгу встретился с губернатором Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, где обсуждались вопросы обстановки в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T18:28
2024-02-05T18:28
2024-02-05T18:35
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
сергей шойгу
безопасность
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923153838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d1d71a0032e934d10efb666fd60949a.jpg
БЕЛГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, где обсуждались вопросы обстановки в регионе и меры, предпринимаемые для безопасности региона."Завершилась рабочая встреча с министром обороны Российской Федерации Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Обсудили текущую обстановку в регионе и меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240201/zaderzhanie-1924915718.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923153838_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c103fd9233179874f2b6ee30f626f6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, сергей шойгу, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Сергей Шойгу, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу встретился с губернатором Белгородской области
Шойгу и Гладков обсудили обстановку и меры безопасности в Белгородской области