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Бывшего зампреда правления "Газпрома" Голубева признали банкротом - РИА Новости, 06.02.2024
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23:01 05.02.2024 (обновлено: 00:14 06.02.2024)
https://ria.ru/20240205/bankrot-1925570628.html
Бывшего зампреда правления "Газпрома" Голубева признали банкротом
Бывшего зампреда правления "Газпрома" Голубева признали банкротом - РИА Новости, 06.02.2024
Бывшего зампреда правления "Газпрома" Голубева признали банкротом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление бывшего зампреда правления ПАО "Газпром" Валерия Голубева о банкротстве, в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-05T23:01
2024-02-06T00:14
санкт-петербург
ленинградская область
экономика
валерий голубев
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление бывшего зампреда правления ПАО "Газпром" Валерия Голубева о банкротстве, в отношении него ввели процедуру реализации имущества, говорится в решении суда на портале "Электронное правосудие".Процедура введена сроком на полгода.Как следует из карточки дела, Голубев обратился в арбитражный суд Петербурга с заявлением о своем банкротстве в конце прошлого года. Исковые требования в карточке насчитывают порядка 729 миллионов рублей. Финансовый управляющий должен изучить отчет о ходе процедуры реализации имущества в начале июля. Голубев покинул пост заместителя председателя правления компании в феврале 2019 года.
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санкт-петербург, ленинградская область, экономика, валерий голубев, газпром
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Экономика, Валерий Голубев, Газпром
Бывшего зампреда правления "Газпрома" Голубева признали банкротом

Экс-зампреда правления "Газпрома" Голубева признали банкротом по его заявлению

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВалерий Голубев
Валерий Голубев - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Валерий Голубев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление бывшего зампреда правления ПАО "Газпром" Валерия Голубева о банкротстве, в отношении него ввели процедуру реализации имущества, говорится в решении суда на портале "Электронное правосудие".
Процедура введена сроком на полгода.
Как следует из карточки дела, Голубев обратился в арбитражный суд Петербурга с заявлением о своем банкротстве в конце прошлого года. Исковые требования в карточке насчитывают порядка 729 миллионов рублей. Финансовый управляющий должен изучить отчет о ходе процедуры реализации имущества в начале июля.
Голубев покинул пост заместителя председателя правления компании в феврале 2019 года.
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Банкротство физических лиц в 2024 году: порядок, стоимость и последствия
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Санкт-ПетербургЛенинградская областьЭкономикаВалерий ГолубевГазпром
 
 
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