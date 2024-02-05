https://ria.ru/20240205/bankrot-1925570628.html

Бывшего зампреда правления "Газпрома" Голубева признали банкротом

Бывшего зампреда правления "Газпрома" Голубева признали банкротом - РИА Новости, 06.02.2024

Бывшего зампреда правления "Газпрома" Голубева признали банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление бывшего зампреда правления ПАО "Газпром" Валерия Голубева о банкротстве, в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-05T23:01

2024-02-05T23:01

2024-02-06T00:14

санкт-петербург

ленинградская область

экономика

валерий голубев

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление бывшего зампреда правления ПАО "Газпром" Валерия Голубева о банкротстве, в отношении него ввели процедуру реализации имущества, говорится в решении суда на портале "Электронное правосудие".Процедура введена сроком на полгода.Как следует из карточки дела, Голубев обратился в арбитражный суд Петербурга с заявлением о своем банкротстве в конце прошлого года. Исковые требования в карточке насчитывают порядка 729 миллионов рублей. Финансовый управляющий должен изучить отчет о ходе процедуры реализации имущества в начале июля. Голубев покинул пост заместителя председателя правления компании в феврале 2019 года.

https://ria.ru/20240205/bankrotstvo-1600141843.html

санкт-петербург

ленинградская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, ленинградская область, экономика, валерий голубев, газпром