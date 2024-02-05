Рейтинг@Mail.ru
Сенат США предложил выделить средства на создание атомных субмарин - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/aukus-1925388990.html
Сенат США предложил выделить средства на создание атомных субмарин
Сенат США предложил выделить средства на создание атомных субмарин - РИА Новости, 05.02.2024
Сенат США предложил выделить средства на создание атомных субмарин
Представленный Сенатом США законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, предусматривает... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T03:55
2024-02-05T03:55
в мире
израиль
сша
украина
майк джонсон
aukus
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b009566427f8afe5a4291806a9c6a713.jpg
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Представленный Сенатом США законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, предусматривает выделение около 3,3 миллиарда долларов на программу по созданию флота атомных субмарин в рамках партнерства AUKUS в союзе с Великобританией и Австралией, говорится в обнародованном тексте документа. "Законопроект включает в себя 3,3 миллиарда долларов на расширение промышленной базы в рамках создания подводных лодок в поддержку партнерства AUKUS, что подразумевает средства на продолжение строительства сухих доков на государственных верфях", - следует из текста законопроекта. Республиканское большинство в палате представителей, как ожидается, не поддержит сенатский законопроект. В субботу спикер палаты Майк Джонсон представил собственный проект закона, предусматривающий выделение 17,6 миллиардов долларов на помощь Израилю, в котором не предусмотрена помощь Киеву. При этом ранее в январе Джонсон отмечал, что, если слухи о долгожданном проекте верны, то он будет "обречен на провал".
https://ria.ru/20240205/ssha-1925387658.html
израиль
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, украина, майк джонсон, aukus
В мире, Израиль, США, Украина, Майк Джонсон, AUKUS
Сенат США предложил выделить средства на создание атомных субмарин

Сенат США предложил выделить средства на атомные субмарины в рамках AUKUS

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Представленный Сенатом США законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, предусматривает выделение около 3,3 миллиарда долларов на программу по созданию флота атомных субмарин в рамках партнерства AUKUS в союзе с Великобританией и Австралией, говорится в обнародованном тексте документа.
«
"Законопроект включает в себя 3,3 миллиарда долларов на расширение промышленной базы в рамках создания подводных лодок в поддержку партнерства AUKUS, что подразумевает средства на продолжение строительства сухих доков на государственных верфях", - следует из текста законопроекта.
Республиканское большинство в палате представителей, как ожидается, не поддержит сенатский законопроект. В субботу спикер палаты Майк Джонсон представил собственный проект закона, предусматривающий выделение 17,6 миллиардов долларов на помощь Израилю, в котором не предусмотрена помощь Киеву.
При этом ранее в январе Джонсон отмечал, что, если слухи о долгожданном проекте верны, то он будет "обречен на провал".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Законопроект сената США предполагает выделение средств на силы в Азии
03:31
 
В миреИзраильСШАУкраинаМайк ДжонсонAUKUS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала