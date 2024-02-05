https://ria.ru/20240205/aukus-1925388990.html

Сенат США предложил выделить средства на создание атомных субмарин

Сенат США предложил выделить средства на создание атомных субмарин - РИА Новости, 05.02.2024

Сенат США предложил выделить средства на создание атомных субмарин

Представленный Сенатом США законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, предусматривает... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T03:55

2024-02-05T03:55

2024-02-05T03:55

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израиль

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Представленный Сенатом США законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, предусматривает выделение около 3,3 миллиарда долларов на программу по созданию флота атомных субмарин в рамках партнерства AUKUS в союзе с Великобританией и Австралией, говорится в обнародованном тексте документа. "Законопроект включает в себя 3,3 миллиарда долларов на расширение промышленной базы в рамках создания подводных лодок в поддержку партнерства AUKUS, что подразумевает средства на продолжение строительства сухих доков на государственных верфях", - следует из текста законопроекта. Республиканское большинство в палате представителей, как ожидается, не поддержит сенатский законопроект. В субботу спикер палаты Майк Джонсон представил собственный проект закона, предусматривающий выделение 17,6 миллиардов долларов на помощь Израилю, в котором не предусмотрена помощь Киеву. При этом ранее в январе Джонсон отмечал, что, если слухи о долгожданном проекте верны, то он будет "обречен на провал".

https://ria.ru/20240205/ssha-1925387658.html

израиль

сша

украина

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в мире, израиль, сша, украина, майк джонсон, aukus