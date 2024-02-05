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В Шотландии хотят повысить минимальную цену на алкоголь, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024
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12:44 05.02.2024 (обновлено: 12:53 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/alkogol-1925462259.html
В Шотландии хотят повысить минимальную цену на алкоголь, пишут СМИ
В Шотландии хотят повысить минимальную цену на алкоголь, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024
В Шотландии хотят повысить минимальную цену на алкоголь, пишут СМИ
Минимальная стоимость единицы алкоголя может вырасти на 30% в Шотландии в рамках мер властей по контролю за количеством смертей и госпитализаций, связанных со... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:44
2024-02-05T12:53
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минимальная стоимость единицы алкоголя может вырасти на 30% в Шотландии в рамках мер властей по контролю за количеством смертей и госпитализаций, связанных со злоупотреблением спиртным, пишет газета Guardian. "Минимальная цена на алкогольные напитки в Шотландии может вырасти на 30%", - пишет издание. По данным газеты, шотландские министры, как ожидается, подтвердят, что минимальная цена за единицу алкоголя вырастет с начала мая с 50 до 65 пенсов. В Великобритании единица алкоголя – это 10 миллилитров чистого спирта. Шотландия в мае 2018 года первой в мире ввела минимальную стоимость стандартной единицы алкоголя, намереваясь таким образом снизить количество смертей на почве неумеренного потребления спиртного. В 2023 году система здравоохранения Шотландии сообщила, что принятые меры способствовали падению на 13,5% количества смертей, связанных с употреблением алкоголя. Тем не менее, как пишет издание, за последние три года в Шотландии отмечается увеличение на 25% числа смертей, связанных со злоупотреблением спиртным. При этом количество людей, пользующихся услугами лечения от алкоголизма, за последнее десятилетие сократилось на 40%. По данным издания, увеличение минимальной стоимости алкоголя приведет к повышению цены на стандартную бутылку виски с 14 до 18,20 фунта, водки - до 16,90 фунта. А упаковка из четырех бутылок лагера подорожает до 4,58 фунта. Как отмечает Guardian, Ассоциация торговли вином и спиртными напитками планирует на этой неделе призвать к полной отмене минимальных цен, утверждая, что это неэффективный или несправедливый способ борьбы со злоупотреблением алкоголем, а также неоправданный на фоне кризиса стоимости жизни.
https://ria.ru/20230228/tseny-1854867235.html
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в мире, шотландия, великобритания
В мире, Шотландия, Великобритания
В Шотландии хотят повысить минимальную цену на алкоголь, пишут СМИ

Guardian: Шотландия может повысить минимальную цену на алкоголь на 30 процентов

© Fotolia / AhileosКрепкий алкоголь
Крепкий алкоголь - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Fotolia / Ahileos
Крепкий алкоголь. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минимальная стоимость единицы алкоголя может вырасти на 30% в Шотландии в рамках мер властей по контролю за количеством смертей и госпитализаций, связанных со злоупотреблением спиртным, пишет газета Guardian.
«
"Минимальная цена на алкогольные напитки в Шотландии может вырасти на 30%", - пишет издание.
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По данным газеты, шотландские министры, как ожидается, подтвердят, что минимальная цена за единицу алкоголя вырастет с начала мая с 50 до 65 пенсов. В Великобритании единица алкоголя – это 10 миллилитров чистого спирта.
Шотландия в мае 2018 года первой в мире ввела минимальную стоимость стандартной единицы алкоголя, намереваясь таким образом снизить количество смертей на почве неумеренного потребления спиртного.
В 2023 году система здравоохранения Шотландии сообщила, что принятые меры способствовали падению на 13,5% количества смертей, связанных с употреблением алкоголя. Тем не менее, как пишет издание, за последние три года в Шотландии отмечается увеличение на 25% числа смертей, связанных со злоупотреблением спиртным. При этом количество людей, пользующихся услугами лечения от алкоголизма, за последнее десятилетие сократилось на 40%.
По данным издания, увеличение минимальной стоимости алкоголя приведет к повышению цены на стандартную бутылку виски с 14 до 18,20 фунта, водки - до 16,90 фунта. А упаковка из четырех бутылок лагера подорожает до 4,58 фунта.
Как отмечает Guardian, Ассоциация торговли вином и спиртными напитками планирует на этой неделе призвать к полной отмене минимальных цен, утверждая, что это неэффективный или несправедливый способ борьбы со злоупотреблением алкоголем, а также неоправданный на фоне кризиса стоимости жизни.
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