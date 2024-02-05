https://ria.ru/20240205/alkogol-1925462259.html

В Шотландии хотят повысить минимальную цену на алкоголь, пишут СМИ

В Шотландии хотят повысить минимальную цену на алкоголь, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024

В Шотландии хотят повысить минимальную цену на алкоголь, пишут СМИ

Минимальная стоимость единицы алкоголя может вырасти на 30% в Шотландии в рамках мер властей по контролю за количеством смертей и госпитализаций, связанных со... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:44

2024-02-05T12:44

2024-02-05T12:53

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минимальная стоимость единицы алкоголя может вырасти на 30% в Шотландии в рамках мер властей по контролю за количеством смертей и госпитализаций, связанных со злоупотреблением спиртным, пишет газета Guardian. "Минимальная цена на алкогольные напитки в Шотландии может вырасти на 30%", - пишет издание. По данным газеты, шотландские министры, как ожидается, подтвердят, что минимальная цена за единицу алкоголя вырастет с начала мая с 50 до 65 пенсов. В Великобритании единица алкоголя – это 10 миллилитров чистого спирта. Шотландия в мае 2018 года первой в мире ввела минимальную стоимость стандартной единицы алкоголя, намереваясь таким образом снизить количество смертей на почве неумеренного потребления спиртного. В 2023 году система здравоохранения Шотландии сообщила, что принятые меры способствовали падению на 13,5% количества смертей, связанных с употреблением алкоголя. Тем не менее, как пишет издание, за последние три года в Шотландии отмечается увеличение на 25% числа смертей, связанных со злоупотреблением спиртным. При этом количество людей, пользующихся услугами лечения от алкоголизма, за последнее десятилетие сократилось на 40%. По данным издания, увеличение минимальной стоимости алкоголя приведет к повышению цены на стандартную бутылку виски с 14 до 18,20 фунта, водки - до 16,90 фунта. А упаковка из четырех бутылок лагера подорожает до 4,58 фунта. Как отмечает Guardian, Ассоциация торговли вином и спиртными напитками планирует на этой неделе призвать к полной отмене минимальных цен, утверждая, что это неэффективный или несправедливый способ борьбы со злоупотреблением алкоголем, а также неоправданный на фоне кризиса стоимости жизни.

https://ria.ru/20230228/tseny-1854867235.html

https://ria.ru/20231012/vino-1902304786.html

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