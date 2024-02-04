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Посол: Запад знает, что поставляемым Киеву оружием убивают гражданских - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/zapad-1925345847.html
Посол: Запад знает, что поставляемым Киеву оружием убивают гражданских
Посол: Запад знает, что поставляемым Киеву оружием убивают гражданских - РИА Новости, 04.02.2024
Посол: Запад знает, что поставляемым Киеву оружием убивают гражданских
Западные партнеры Киева прекрасно видят, что поставляемое ими на Украину вооружение используется для убийства мирных граждан, прокомментировал РИА Новости удар... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T17:45
2024-02-04T17:45
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
киев
россия
родион мирошник
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Западные партнеры Киева прекрасно видят, что поставляемое ими на Украину вооружение используется для убийства мирных граждан, прокомментировал РИА Новости удар со стороны ВСУ по Лисичанску посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. Четвертого февраля в республике объявлен траур. "Это уже третий украинский теракт (обстрел центра Белгорода, рынка в Донецке и пекарни в Лисичанске – ред.), завершившийся массовой гибелью мирных граждан за полтора месяца", - сказал Мирошник. Он подчеркнул, что все эти обстрелы были совершены на фоне "торгов" и в США, и в ЕС за выделение дополнительных средств и вооружений. "Западные спонсоры прекрасно видят, что поставляемые ими вооружения используются для убийства мирных граждан, но этот довод как причина для прекращения поставок практически не звучит в западных кругах", - подчеркнул Мирошник. Собеседник агентства подчеркнул, что по гражданским объектам на территории России еженедельно фиксируется около двух тысяч прилетов, от которых получают ранения от 50 до 70 человек, и каждый четвертый погибает. Лисичанск – город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Летом 2022 года город перешел под контроль Республики. Украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ регулярно продолжают обстреливать данный населенный пункт.
https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html
https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html
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в мире, лисичанск, киев, россия, родион мирошник, леонид пасечник, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Киев, Россия, Родион Мирошник, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Посол: Запад знает, что поставляемым Киеву оружием убивают гражданских

Мирошник: Запад знает, что поставляемым Киеву оружием убивают мирных граждан

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Западные партнеры Киева прекрасно видят, что поставляемое ими на Украину вооружение используется для убийства мирных граждан, прокомментировал РИА Новости удар со стороны ВСУ по Лисичанску посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. Четвертого февраля в республике объявлен траур.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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«
"Это уже третий украинский теракт (обстрел центра Белгорода, рынка в Донецке и пекарни в Лисичанске – ред.), завершившийся массовой гибелью мирных граждан за полтора месяца", - сказал Мирошник.
Он подчеркнул, что все эти обстрелы были совершены на фоне "торгов" и в США, и в ЕС за выделение дополнительных средств и вооружений.
"Западные спонсоры прекрасно видят, что поставляемые ими вооружения используются для убийства мирных граждан, но этот довод как причина для прекращения поставок практически не звучит в западных кругах", - подчеркнул Мирошник.
Собеседник агентства подчеркнул, что по гражданским объектам на территории России еженедельно фиксируется около двух тысяч прилетов, от которых получают ранения от 50 до 70 человек, и каждый четвертый погибает.
Лисичанск – город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Летом 2022 года город перешел под контроль Республики. Украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ регулярно продолжают обстреливать данный населенный пункт.
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