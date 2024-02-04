https://ria.ru/20240204/wildberries-1925307255.html

Продавцов на Wildberries не стало меньше после пожара, заявила Бакальчук

Продавцов на Wildberries не стало меньше после пожара, заявила Бакальчук - РИА Новости, 04.02.2024

Продавцов на Wildberries не стало меньше после пожара, заявила Бакальчук

Продавцов на Wildberries не стало меньше ни после пожара, ни из-за конфликтов с предпринимателями в прошлом году, заявила в интервью РИА Новости глава компании... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T11:44

2024-02-04T11:44

2024-02-04T11:44

татьяна бакальчук

wildberries

происшествия

санкт-петербург

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Продавцов на Wildberries не стало меньше ни после пожара, ни из-за конфликтов с предпринимателями в прошлом году, заявила в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук. "Нет, не изменилось", - сказала она, отвечая на вопрос о том, изменилось ли количество продавцов после происшествия в Шушарах. При этом, комментируя прошлогодний конфликт с владельцами ПВЗ и продавцами, Бакальчук также отметила, что "после этого не было оттока и пункты не закрывались". "Постоянно кто-то уходит, кто-то приходит, но по большей части количество предпринимателей даже в момент, так скажем, конфликта продолжало расти", - резюмировала основательница компании. Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января 2024 года. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье, 14 января. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. В марте 2023 года владельцы и представители ПВЗ "осадили" офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100%-ным штрафом за возврат товара. В СМИ появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании тогда сообщили РИА Новости, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, однако позже добавили, что несколько пунктов все же были закрыты "в целях безопасности". Позже в Госдуме состоялось несколько встреч с представителями компании, депутатами и предпринимателями для разрешения сложившегося конфликта. Так, например, Wildberries отменил свыше 10 тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, принял решение обновить систему обратной связи, а также возобновил работу 15 ранее закрытых ПВЗ. Также стало известно, что маркетплейс достиг со своими партнерами-владельцами ПВЗ договоренностей по всем 12 пунктам, вызывавшим до этого разногласия.

https://ria.ru/20240204/wildberries-1925302667.html

https://ria.ru/20230317/problema-1858414611.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

татьяна бакальчук, wildberries, происшествия, санкт-петербург