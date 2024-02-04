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Продавцов на Wildberries не стало меньше после пожара, заявила Бакальчук - РИА Новости, 04.02.2024
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11:44 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/wildberries-1925307255.html
Продавцов на Wildberries не стало меньше после пожара, заявила Бакальчук
Продавцов на Wildberries не стало меньше после пожара, заявила Бакальчук - РИА Новости, 04.02.2024
Продавцов на Wildberries не стало меньше после пожара, заявила Бакальчук
Продавцов на Wildberries не стало меньше ни после пожара, ни из-за конфликтов с предпринимателями в прошлом году, заявила в интервью РИА Новости глава компании... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T11:44
2024-02-04T11:44
татьяна бакальчук
wildberries
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Продавцов на Wildberries не стало меньше ни после пожара, ни из-за конфликтов с предпринимателями в прошлом году, заявила в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук. "Нет, не изменилось", - сказала она, отвечая на вопрос о том, изменилось ли количество продавцов после происшествия в Шушарах. При этом, комментируя прошлогодний конфликт с владельцами ПВЗ и продавцами, Бакальчук также отметила, что "после этого не было оттока и пункты не закрывались". "Постоянно кто-то уходит, кто-то приходит, но по большей части количество предпринимателей даже в момент, так скажем, конфликта продолжало расти", - резюмировала основательница компании. Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января 2024 года. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье, 14 января. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. В марте 2023 года владельцы и представители ПВЗ "осадили" офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100%-ным штрафом за возврат товара. В СМИ появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании тогда сообщили РИА Новости, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, однако позже добавили, что несколько пунктов все же были закрыты "в целях безопасности". Позже в Госдуме состоялось несколько встреч с представителями компании, депутатами и предпринимателями для разрешения сложившегося конфликта. Так, например, Wildberries отменил свыше 10 тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, принял решение обновить систему обратной связи, а также возобновил работу 15 ранее закрытых ПВЗ. Также стало известно, что маркетплейс достиг со своими партнерами-владельцами ПВЗ договоренностей по всем 12 пунктам, вызывавшим до этого разногласия.
https://ria.ru/20240204/wildberries-1925302667.html
https://ria.ru/20230317/problema-1858414611.html
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татьяна бакальчук, wildberries, происшествия, санкт-петербург
Татьяна Бакальчук, Wildberries, Происшествия, Санкт-Петербург
Продавцов на Wildberries не стало меньше после пожара, заявила Бакальчук

Бакальчук: продавцов на Wildberries не стало меньше из-за пожара или конфликтов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Продавцов на Wildberries не стало меньше ни после пожара, ни из-за конфликтов с предпринимателями в прошлом году, заявила в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук.
"Нет, не изменилось", - сказала она, отвечая на вопрос о том, изменилось ли количество продавцов после происшествия в Шушарах. При этом, комментируя прошлогодний конфликт с владельцами ПВЗ и продавцами, Бакальчук также отметила, что "после этого не было оттока и пункты не закрывались".
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Бакальчук рассказала о фейковых видео после пожара на складе в Шушарах
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"Постоянно кто-то уходит, кто-то приходит, но по большей части количество предпринимателей даже в момент, так скажем, конфликта продолжало расти", - резюмировала основательница компании.
Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января 2024 года. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье, 14 января. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
Пожар на складе Wildberries в Петербурге
© Фото из соцсетей

Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады компании Wildberries.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады компании Wildberries.

© Фото из соцсетей
1 из 11
© МЧС России

Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл.

© МЧС России
2 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Общая площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров.

Пожар на складе Wildberries на Московском шоссе дом 153 в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара составляет 70 тыс. кв. м. и оценивается пятым уровнем сложности

Общая площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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3 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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4 из 11
© МЧС России

Людей из складского комплекса эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Людей из складского комплекса эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало.

© МЧС России
5 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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6 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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7 из 11
© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram

Также спасателям удалось снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Также спасателям удалось снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта.

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
8 из 11
© МЧС России

Управление Роспотребнадзора ежечасно контролировало качество воздуха в Пушкинском, Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Управление Роспотребнадзора ежечасно контролировало качество воздуха в Пушкинском, Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга.

© МЧС России
9 из 11
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Жалоб местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах не поступало.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Жалоб местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах не поступало.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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10 из 11
© Фото из соцсетей

В Wildberries сообщили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при ЧП.

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

В Wildberries сообщили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при ЧП.

© Фото из соцсетей
11 из 11

Утром в субботу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады компании Wildberries.

© Фото из соцсетей
1 из 11

Пожар в Шушарах стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл.

© МЧС России
2 из 11

Общая площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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3 из 11

Во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
4 из 11

Людей из складского комплекса эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало.

© МЧС России
5 из 11

К ликвидации огня привлекли 57 единиц техники и 286 человек.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
6 из 11

Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
7 из 11

Также спасателям удалось снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта.

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
8 из 11

Управление Роспотребнадзора ежечасно контролировало качество воздуха в Пушкинском, Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга.

© МЧС России
9 из 11

Жалоб местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах не поступало.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
10 из 11

В Wildberries сообщили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при ЧП.

© Фото из соцсетей
11 из 11
В марте 2023 года владельцы и представители ПВЗ "осадили" офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100%-ным штрафом за возврат товара. В СМИ появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании тогда сообщили РИА Новости, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, однако позже добавили, что несколько пунктов все же были закрыты "в целях безопасности".
Позже в Госдуме состоялось несколько встреч с представителями компании, депутатами и предпринимателями для разрешения сложившегося конфликта. Так, например, Wildberries отменил свыше 10 тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, принял решение обновить систему обратной связи, а также возобновил работу 15 ранее закрытых ПВЗ. Также стало известно, что маркетплейс достиг со своими партнерами-владельцами ПВЗ договоренностей по всем 12 пунктам, вызывавшим до этого разногласия.
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
За скандалом вокруг Wildberries скрывается более масштабная проблема
17 марта 2023, 08:00
 
Татьяна БакальчукWildberriesПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
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