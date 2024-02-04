https://ria.ru/20240204/wildberries-1925302667.html

Бакальчук рассказала о фейковых видео после пожара на складе в Шушарах

Бакальчук рассказала о фейковых видео после пожара на складе в Шушарах - РИА Новости, 04.02.2024

Бакальчук рассказала о фейковых видео после пожара на складе в Шушарах

Вбросы, в том числе фейковые видео, наблюдались на фоне пожара в Шушарах, Wildberries приходилось искать их источники и срочно опровергать, заявила в интервью... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T10:50

2024-02-04T10:50

2024-02-04T10:50

происшествия

санкт-петербург

татьяна бакальчук

wildberries

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вбросы, в том числе фейковые видео, наблюдались на фоне пожара в Шушарах, Wildberries приходилось искать их источники и срочно опровергать, заявила в интервью РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук. "Все люди вышли, все живы, здоровы. А во вбросах в тг-каналах были и видео, которые вообще к нам никакого отношения не имели, и нам приходилось срочно опровергать, искать это видео, где оно было до этого в сети", - сказала Бакальчук. "Рассказы "очевидцев" там записывались неимоверные, что сотню людей затоптали насмерть. А есть и другие видео, где показывается, что сотрудники безопасности собирают людей и направляют их нужным путем. Была еще история, что при срабатывании пожарной безопасности блокируются определенные двери, открываются другие, и нужно людей туда просто направить. Это классическая история, как например то, что нельзя пользоваться лифтом при пожаре, нужно идти на лестницу", - добавила она. Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье, 14 января. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, татьяна бакальчук, wildberries