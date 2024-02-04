Бакальчук рассказала о фейковых видео после пожара на складе в Шушарах

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вбросы, в том числе фейковые видео, наблюдались на фоне пожара в Шушарах, Wildberries приходилось искать их источники и срочно опровергать, заявила в интервью РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук. "Все люди вышли, все живы, здоровы. А во вбросах в тг-каналах были и видео, которые вообще к нам никакого отношения не имели, и нам приходилось срочно опровергать, искать это видео, где оно было до этого в сети", - сказала Бакальчук. "Рассказы "очевидцев" там записывались неимоверные, что сотню людей затоптали насмерть. А есть и другие видео, где показывается, что сотрудники безопасности собирают людей и направляют их нужным путем. Была еще история, что при срабатывании пожарной безопасности блокируются определенные двери, открываются другие, и нужно людей туда просто направить. Это классическая история, как например то, что нельзя пользоваться лифтом при пожаре, нужно идти на лестницу", - добавила она. Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье, 14 января. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вбросы, в том числе фейковые видео, наблюдались на фоне пожара в Шушарах, Wildberries приходилось искать их источники и срочно опровергать, заявила в интервью РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук.
"Все люди вышли, все живы, здоровы. А во вбросах в тг-каналах были и видео, которые вообще к нам никакого отношения не имели, и нам приходилось срочно опровергать, искать это видео, где оно было до этого в сети", - сказала Бакальчук.
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"Рассказы "очевидцев" там записывались неимоверные, что сотню людей затоптали насмерть. А есть и другие видео, где показывается, что сотрудники безопасности собирают людей и направляют их нужным путем. Была еще история, что при срабатывании пожарной безопасности блокируются определенные двери, открываются другие, и нужно людей туда просто направить. Это классическая история, как например то, что нельзя пользоваться лифтом при пожаре, нужно идти на лестницу", - добавила она.
Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье, 14 января. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
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