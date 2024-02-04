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В Госдуме рассказали о заслугах Володина на посту спикера - РИА Новости, 04.02.2024
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11:35 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/volodin-1925304828.html
В Госдуме рассказали о заслугах Володина на посту спикера
В Госдуме рассказали о заслугах Володина на посту спикера - РИА Новости, 04.02.2024
В Госдуме рассказали о заслугах Володина на посту спикера
Разворот парламентской дипломатии от "бессмысленных чаепитий" в Европе на Восток и Юг является результатом работы председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина,... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T11:35
2024-02-04T11:35
политика
вячеслав володин
адальби шхагошев
госдума рф
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Разворот парламентской дипломатии от "бессмысленных чаепитий" в Европе на Восток и Юг является результатом работы председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, сообщил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Володин отмечает в воскресенье 60-летие. "Крайне важно отметить разворот парламентской дипломатии с западного направления на восточное и южное. К этому можно отнести как и международные маршруты Госдумы, так и международные форумы - со странами Африки и Латинской Америки. Все это началось, в том числе, с приходом Володина. И так прекратились бессмысленные чаепития делегаций депутатов в Европе", - сообщил Шхагошев РИА Новости. Также он назвал Володина "рисковым и открытым" современным политиком, который "не скрывается от проблем в высоком кабинете", а проводит парламентские слушания и открывает свой Telegram-канал для комментариев.
https://ria.ru/20240204/volodin-1925301789.html
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политика, вячеслав володин, адальби шхагошев, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Адальби Шхагошев, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о заслугах Володина на посту спикера

В ГД назвали разворот парламентской дипломатии на Восток и Юг заслугой Володина

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании в Государственной думе РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании в Государственной думе РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Разворот парламентской дипломатии от "бессмысленных чаепитий" в Европе на Восток и Юг является результатом работы председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, сообщил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
Володин отмечает в воскресенье 60-летие.
Президент России Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Самые яркие цитаты Володина: про Путина, Россию и не ту дверь
Вчера, 10:35
"Крайне важно отметить разворот парламентской дипломатии с западного направления на восточное и южное. К этому можно отнести как и международные маршруты Госдумы, так и международные форумы - со странами Африки и Латинской Америки. Все это началось, в том числе, с приходом Володина. И так прекратились бессмысленные чаепития делегаций депутатов в Европе", - сообщил Шхагошев РИА Новости.
Также он назвал Володина "рисковым и открытым" современным политиком, который "не скрывается от проблем в высоком кабинете", а проводит парламентские слушания и открывает свой Telegram-канал для комментариев.
"У нас нет отпусков": 60 лет Вячеславу Володину
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанк

Председатель Госдумы Вячеслав Володин празднует свое 60-летие.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании в Государственной думе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин празднует свое 60-летие.

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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1 из 15
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк

Он возглавляет ведомство в течение двух последних созывов — с 5 октября 2016 года.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ. Справа - председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. 7 апреля 2022

Он возглавляет ведомство в течение двух последних созывов — с 5 октября 2016 года.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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2 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Володин очень много говорил о президенте России Владимире Путине. Одной из самых запоминающихся стала его фраза "есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России". Тогда он был первым замглавы администрации президента. Через семь лет, в 2021 году Володин, уже возглавляя Государственную думу, отмечал, что "сегодня в мире политика сильнее Путина нет".

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и депутаты посетили выставку Россия

Володин очень много говорил о президенте России Владимире Путине. Одной из самых запоминающихся стала его фраза "есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России". Тогда он был первым замглавы администрации президента. Через семь лет, в 2021 году Володин, уже возглавляя Государственную думу, отмечал, что "сегодня в мире политика сильнее Путина нет".

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Ярко отзывался Володин и о других западных политиках, например о президентах Франции и США Эммануэле Микроне, канцлере Германии Олафе Шольце и Джо Байдене.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на Международной парламентской конференции Россия-Африка в Москве

Ярко отзывался Володин и о других западных политиках, например о президентах Франции и США Эммануэле Микроне, канцлере Германии Олафе Шольце и Джо Байдене.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 15
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Так, в мае прошлого года он называл их "людьми из прошлого", которых "не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном".

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ

Так, в мае прошлого года он называл их "людьми из прошлого", которых "не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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5 из 15
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Не менее ярко спикер нижней палаты парламента высказывался и о Владимире Зеленском и проводимой им политике.

"Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины "терпеть боль, стресс и травмы" путем легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности", — отмечал Володин летом прошлого года, говоря об ущербе, который нанес Зеленский Украине.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи по случаю Дня российского парламентаризма с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. 27 апреля 2018.

Не менее ярко спикер нижней палаты парламента высказывался и о Владимире Зеленском и проводимой им политике.

"Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины "терпеть боль, стресс и травмы" путем легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности", — отмечал Володин летом прошлого года, говоря об ущербе, который нанес Зеленский Украине.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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6 из 15
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В августе 2023 года Володин, размышляя о будущем Зеленского, сравнивал его с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

"Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково: от них избавляются. Зеленский — следующий… Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского", — говорил Володин.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на Первом всероссийском молодежном форуме Государственной Думы. 2017 год

В августе 2023 года Володин, размышляя о будущем Зеленского, сравнивал его с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

"Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково: от них избавляются. Зеленский — следующий… Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского", — говорил Володин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Известен спикер нижней палаты и своими необычными высказываниями о политике.

"Политика, так же как и бизнес, — не "собес". Не "собес"! Это конкуренция: нет молодых политиков, нет молодых бизнесменов. Есть те, кто ответственен и безответственен. Есть опытные и тот, кто не опытен", — говорил Володин в октябре прошлого года на парламентских слушаниях на тему развития малого и среднего предпринимательства.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на Петербургском международном экономическом форуме. 2018 год

Известен спикер нижней палаты и своими необычными высказываниями о политике.

"Политика, так же как и бизнес, — не "собес". Не "собес"! Это конкуренция: нет молодых политиков, нет молодых бизнесменов. Есть те, кто ответственен и безответственен. Есть опытные и тот, кто не опытен", — говорил Володин в октябре прошлого года на парламентских слушаниях на тему развития малого и среднего предпринимательства.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 15
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк

Отношение к политикам Володин сравнивал с отношением к жене.

"Вот у вас есть жена. И, допустим, некоторые ее черты со временем вам не нравятся. Что же вы, сразу от нее уйдете, другую начнете искать? Разговаривать надо, слышать друг друга", — подмечал он в беседе в журналистами летом 2021 года.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018

Отношение к политикам Володин сравнивал с отношением к жене.

"Вот у вас есть жена. И, допустим, некоторые ее черты со временем вам не нравятся. Что же вы, сразу от нее уйдете, другую начнете искать? Разговаривать надо, слышать друг друга", — подмечал он в беседе в журналистами летом 2021 года.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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9 из 15
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк

Неоднократно Володин высказывался о США и их нынешнем лидере Джо Байдене.

В мае прошлого года на одном из пленарных заседаний он назвал американского президента "просто больным человеком", о котором нечего и говорить. Однако говорил он о нем все же много.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018

Неоднократно Володин высказывался о США и их нынешнем лидере Джо Байдене.

В мае прошлого года на одном из пленарных заседаний он назвал американского президента "просто больным человеком", о котором нечего и говорить. Однако говорил он о нем все же много.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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10 из 15
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

"Байден не помнит, что было вчера, но помнит, что было 30 лет назад. Причем не с ним", — отмечал Володин в то же время говоря о президентской кампании в США, которая, по его словам, "превращается в цирк".

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на завершающем пленарном заседании весенней сессии Государственной думы РФ. 2022 год

"Байден не помнит, что было вчера, но помнит, что было 30 лет назад. Причем не с ним", — отмечал Володин в то же время говоря о президентской кампании в США, которая, по его словам, "превращается в цирк".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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11 из 15
© РИА Новости / Сергей Фадеичев, POOL | Перейти в медиабанк

"Можно было бы спокойно наблюдать за этим весельем, если бы не одно но: это опасное шоу происходит в государстве, обладающем ядерным оружием и эмиссионным центром мировой резервной валюты", — заявлял Володин о главе Белого дома.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. 21 декабря 2022

"Можно было бы спокойно наблюдать за этим весельем, если бы не одно но: это опасное шоу происходит в государстве, обладающем ядерным оружием и эмиссионным центром мировой резервной валюты", — заявлял Володин о главе Белого дома.

© РИА Новости / Сергей Фадеичев, POOL
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12 из 15
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Не обходил Володин вниманием и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Существует температура по Цельсию, по Кельвину, по Фаренгейту. Но в Европе скоро появится новая шкала — по Урсуле. В честь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По Урсуле европейцы должны снизить температуру еще на десяток градусов, отказавшись от газопроводов, украинского коридора, "Турецкого потока", нефтепровода "Дружба". И еще на градус, перестав закупать уголь из России. Правильно руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран", — сказал Володин летом 2022 года после заявления фон дер Ляйен о том, что снижение температуры при отоплении жилья на два градуса в Европе позволит заместить поставки газа по трубопроводу "Северный поток".

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, получивший премию в номинации Государственная деятельность, на церемонии вручения премии Федерации еврейских общин России Скрипач на крыше в Москве. 2019 год

Не обходил Володин вниманием и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Существует температура по Цельсию, по Кельвину, по Фаренгейту. Но в Европе скоро появится новая шкала — по Урсуле. В честь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По Урсуле европейцы должны снизить температуру еще на десяток градусов, отказавшись от газопроводов, украинского коридора, "Турецкого потока", нефтепровода "Дружба". И еще на градус, перестав закупать уголь из России. Правильно руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран", — сказал Володин летом 2022 года после заявления фон дер Ляйен о том, что снижение температуры при отоплении жилья на два градуса в Европе позволит заместить поставки газа по трубопроводу "Северный поток".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Комментируя отставку бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в 2022 году Володин сказал: "Клоун уходит… Близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост. Сохраниться, несмотря на все потуги и усилия, у него не получилось".

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом открытия Международной парламентской конференции Россия - Латинская Америка. 29 сентября 2023

Комментируя отставку бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в 2022 году Володин сказал: "Клоун уходит… Близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост. Сохраниться, несмотря на все потуги и усилия, у него не получилось".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанк

Одной из последних крылатых фраз Володина стал его комментарий о скандальной "голой вечеринке" в столичном клубе "Мутабор". Говоря о российских звездах шоу-бизнеса, которые посетили мероприятие, а затем публично извинялись, Володин отмечал, что "хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко".

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании в Государственной думе РФ

Одной из последних крылатых фраз Володина стал его комментарий о скандальной "голой вечеринке" в столичном клубе "Мутабор". Говоря о российских звездах шоу-бизнеса, которые посетили мероприятие, а затем публично извинялись, Володин отмечал, что "хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко".

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
15 из 15

Председатель Госдумы Вячеслав Володин празднует свое 60-летие.

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
1 из 15

Он возглавляет ведомство в течение двух последних созывов — с 5 октября 2016 года.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
2 из 15

Володин очень много говорил о президенте России Владимире Путине. Одной из самых запоминающихся стала его фраза "есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России". Тогда он был первым замглавы администрации президента. Через семь лет, в 2021 году Володин, уже возглавляя Государственную думу, отмечал, что "сегодня в мире политика сильнее Путина нет".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 15

Ярко отзывался Володин и о других западных политиках, например о президентах Франции и США Эммануэле Микроне, канцлере Германии Олафе Шольце и Джо Байдене.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 15

Так, в мае прошлого года он называл их "людьми из прошлого", которых "не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
5 из 15

Не менее ярко спикер нижней палаты парламента высказывался и о Владимире Зеленском и проводимой им политике.

"Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины "терпеть боль, стресс и травмы" путем легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности", — отмечал Володин летом прошлого года, говоря об ущербе, который нанес Зеленский Украине.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
6 из 15

В августе 2023 года Володин, размышляя о будущем Зеленского, сравнивал его с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

"Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково: от них избавляются. Зеленский — следующий… Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского", — говорил Володин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 15

Известен спикер нижней палаты и своими необычными высказываниями о политике.

"Политика, так же как и бизнес, — не "собес". Не "собес"! Это конкуренция: нет молодых политиков, нет молодых бизнесменов. Есть те, кто ответственен и безответственен. Есть опытные и тот, кто не опытен", — говорил Володин в октябре прошлого года на парламентских слушаниях на тему развития малого и среднего предпринимательства.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 15

Отношение к политикам Володин сравнивал с отношением к жене.

"Вот у вас есть жена. И, допустим, некоторые ее черты со временем вам не нравятся. Что же вы, сразу от нее уйдете, другую начнете искать? Разговаривать надо, слышать друг друга", — подмечал он в беседе в журналистами летом 2021 года.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
9 из 15

Неоднократно Володин высказывался о США и их нынешнем лидере Джо Байдене.

В мае прошлого года на одном из пленарных заседаний он назвал американского президента "просто больным человеком", о котором нечего и говорить. Однако говорил он о нем все же много.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
10 из 15

"Байден не помнит, что было вчера, но помнит, что было 30 лет назад. Причем не с ним", — отмечал Володин в то же время говоря о президентской кампании в США, которая, по его словам, "превращается в цирк".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
11 из 15

"Можно было бы спокойно наблюдать за этим весельем, если бы не одно но: это опасное шоу происходит в государстве, обладающем ядерным оружием и эмиссионным центром мировой резервной валюты", — заявлял Володин о главе Белого дома.

© РИА Новости / Сергей Фадеичев, POOL
Перейти в медиабанк
12 из 15

Не обходил Володин вниманием и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Существует температура по Цельсию, по Кельвину, по Фаренгейту. Но в Европе скоро появится новая шкала — по Урсуле. В честь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По Урсуле европейцы должны снизить температуру еще на десяток градусов, отказавшись от газопроводов, украинского коридора, "Турецкого потока", нефтепровода "Дружба". И еще на градус, перестав закупать уголь из России. Правильно руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран", — сказал Володин летом 2022 года после заявления фон дер Ляйен о том, что снижение температуры при отоплении жилья на два градуса в Европе позволит заместить поставки газа по трубопроводу "Северный поток".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
13 из 15

Комментируя отставку бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в 2022 году Володин сказал: "Клоун уходит… Близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост. Сохраниться, несмотря на все потуги и усилия, у него не получилось".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
14 из 15

Одной из последних крылатых фраз Володина стал его комментарий о скандальной "голой вечеринке" в столичном клубе "Мутабор". Говоря о российских звездах шоу-бизнеса, которые посетили мероприятие, а затем публично извинялись, Володин отмечал, что "хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко".

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
ПолитикаВячеслав ВолодинАдальби ШхагошевГосдума РФ
 
 
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