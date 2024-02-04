В Госдуме рассказали о заслугах Володина на посту спикера

Не менее ярко спикер нижней палаты парламента высказывался и о Владимире Зеленском и проводимой им политике.

"Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины "терпеть боль, стресс и травмы" путем легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности", — отмечал Володин летом прошлого года, говоря об ущербе, который нанес Зеленский Украине.