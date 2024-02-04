"У нас нет отпусков": 60 лет Вячеславу Володину

Председатель Госдумы Вячеслав Володин празднует свое 60-летие.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин празднует свое 60-летие.
Он возглавляет ведомство в течение двух последних созывов — с 5 октября 2016 года.
Он возглавляет ведомство в течение двух последних созывов — с 5 октября 2016 года.
Володин очень много говорил о президенте России Владимире Путине. Одной из самых запоминающихся стала его фраза "есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России". Тогда он был первым замглавы администрации президента. Через семь лет, в 2021 году Володин, уже возглавляя Государственную думу, отмечал, что "сегодня в мире политика сильнее Путина нет".
Володин очень много говорил о президенте России Владимире Путине. Одной из самых запоминающихся стала его фраза "есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России". Тогда он был первым замглавы администрации президента. Через семь лет, в 2021 году Володин, уже возглавляя Государственную думу, отмечал, что "сегодня в мире политика сильнее Путина нет".
Ярко отзывался Володин и о других западных политиках, например о президентах Франции и США Эммануэле Микроне, канцлере Германии Олафе Шольце и Джо Байдене.
Ярко отзывался Володин и о других западных политиках, например о президентах Франции и США Эммануэле Микроне, канцлере Германии Олафе Шольце и Джо Байдене.
Так, в мае прошлого года он называл их "людьми из прошлого", которых "не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном".
Так, в мае прошлого года он называл их "людьми из прошлого", которых "не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном".
Не менее ярко спикер нижней палаты парламента высказывался и о Владимире Зеленском и проводимой им политике.
"Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины "терпеть боль, стресс и травмы" путем легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности", — отмечал Володин летом прошлого года, говоря об ущербе, который нанес Зеленский Украине.
Не менее ярко спикер нижней палаты парламента высказывался и о Владимире Зеленском и проводимой им политике.
"Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины "терпеть боль, стресс и травмы" путем легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности", — отмечал Володин летом прошлого года, говоря об ущербе, который нанес Зеленский Украине.
В августе 2023 года Володин, размышляя о будущем Зеленского, сравнивал его с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
"Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково: от них избавляются. Зеленский — следующий… Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского", — говорил Володин.
В августе 2023 года Володин, размышляя о будущем Зеленского, сравнивал его с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
"Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково: от них избавляются. Зеленский — следующий… Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского", — говорил Володин.
Известен спикер нижней палаты и своими необычными высказываниями о политике.
"Политика, так же как и бизнес, — не "собес". Не "собес"! Это конкуренция: нет молодых политиков, нет молодых бизнесменов. Есть те, кто ответственен и безответственен. Есть опытные и тот, кто не опытен", — говорил Володин в октябре прошлого года на парламентских слушаниях на тему развития малого и среднего предпринимательства.
Известен спикер нижней палаты и своими необычными высказываниями о политике.
"Политика, так же как и бизнес, — не "собес". Не "собес"! Это конкуренция: нет молодых политиков, нет молодых бизнесменов. Есть те, кто ответственен и безответственен. Есть опытные и тот, кто не опытен", — говорил Володин в октябре прошлого года на парламентских слушаниях на тему развития малого и среднего предпринимательства.
Отношение к политикам Володин сравнивал с отношением к жене.
"Вот у вас есть жена. И, допустим, некоторые ее черты со временем вам не нравятся. Что же вы, сразу от нее уйдете, другую начнете искать? Разговаривать надо, слышать друг друга", — подмечал он в беседе в журналистами летом 2021 года.
Отношение к политикам Володин сравнивал с отношением к жене.
"Вот у вас есть жена. И, допустим, некоторые ее черты со временем вам не нравятся. Что же вы, сразу от нее уйдете, другую начнете искать? Разговаривать надо, слышать друг друга", — подмечал он в беседе в журналистами летом 2021 года.
Неоднократно Володин высказывался о США и их нынешнем лидере Джо Байдене.
В мае прошлого года на одном из пленарных заседаний он назвал американского президента "просто больным человеком", о котором нечего и говорить. Однако говорил он о нем все же много.
Неоднократно Володин высказывался о США и их нынешнем лидере Джо Байдене.
В мае прошлого года на одном из пленарных заседаний он назвал американского президента "просто больным человеком", о котором нечего и говорить. Однако говорил он о нем все же много.
"Байден не помнит, что было вчера, но помнит, что было 30 лет назад. Причем не с ним", — отмечал Володин в то же время говоря о президентской кампании в США, которая, по его словам, "превращается в цирк".
"Байден не помнит, что было вчера, но помнит, что было 30 лет назад. Причем не с ним", — отмечал Володин в то же время говоря о президентской кампании в США, которая, по его словам, "превращается в цирк".
"Можно было бы спокойно наблюдать за этим весельем, если бы не одно но: это опасное шоу происходит в государстве, обладающем ядерным оружием и эмиссионным центром мировой резервной валюты", — заявлял Володин о главе Белого дома.
"Можно было бы спокойно наблюдать за этим весельем, если бы не одно но: это опасное шоу происходит в государстве, обладающем ядерным оружием и эмиссионным центром мировой резервной валюты", — заявлял Володин о главе Белого дома.
Не обходил Володин вниманием и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
"Существует температура по Цельсию, по Кельвину, по Фаренгейту. Но в Европе скоро появится новая шкала — по Урсуле. В честь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По Урсуле европейцы должны снизить температуру еще на десяток градусов, отказавшись от газопроводов, украинского коридора, "Турецкого потока", нефтепровода "Дружба". И еще на градус, перестав закупать уголь из России. Правильно руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран", — сказал Володин летом 2022 года после заявления фон дер Ляйен о том, что снижение температуры при отоплении жилья на два градуса в Европе позволит заместить поставки газа по трубопроводу "Северный поток".
Не обходил Володин вниманием и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
"Существует температура по Цельсию, по Кельвину, по Фаренгейту. Но в Европе скоро появится новая шкала — по Урсуле. В честь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По Урсуле европейцы должны снизить температуру еще на десяток градусов, отказавшись от газопроводов, украинского коридора, "Турецкого потока", нефтепровода "Дружба". И еще на градус, перестав закупать уголь из России. Правильно руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран", — сказал Володин летом 2022 года после заявления фон дер Ляйен о том, что снижение температуры при отоплении жилья на два градуса в Европе позволит заместить поставки газа по трубопроводу "Северный поток".
Комментируя отставку бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в 2022 году Володин сказал: "Клоун уходит… Близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост. Сохраниться, несмотря на все потуги и усилия, у него не получилось".
Комментируя отставку бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в 2022 году Володин сказал: "Клоун уходит… Близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Британии Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост. Сохраниться, несмотря на все потуги и усилия, у него не получилось".
Одной из последних крылатых фраз Володина стал его комментарий о скандальной "голой вечеринке" в столичном клубе "Мутабор". Говоря о российских звездах шоу-бизнеса, которые посетили мероприятие, а затем публично извинялись, Володин отмечал, что "хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко".
Одной из последних крылатых фраз Володина стал его комментарий о скандальной "голой вечеринке" в столичном клубе "Мутабор". Говоря о российских звездах шоу-бизнеса, которые посетили мероприятие, а затем публично извинялись, Володин отмечал, что "хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко".