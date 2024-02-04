https://ria.ru/20240204/volodin-1925293802.html

Путин наградил Володина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Путин наградил Володина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени - РИА Новости, 04.02.2024

Путин наградил Володина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент Владимир Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, следует из указа, опубликованного на сайте РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T09:12

2024-02-04T09:12

2024-02-04T10:32

общество

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля."За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Володина Вячеслава Викторовича — председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", — говорится в документе.В 2006 и 2012 годах Володина уже награждали орденом "За заслуги перед Отечеством", соответственно IV и III степеней.Сегодня, 4 февраля, председатель Госдумы отмечает 60-летие.Вячеслав Володин родился 4 февраля 1964 года в рабочем поселке Алексеевка Хвалынского района Саратовской области. В 1986 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени М. И. Калинина, в 1995-м — Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. Профессор, доктор юридических наук.В 1990-1993 годах был депутатом Саратовского городского и Саратовского областного Советов народных депутатов, заместителем главы администрации Саратова. С 1994 по 1999-й занимал должность заместителя председателя областной думы, вице-губернатора, первого заместителя председателя регионального правительства. В 1993-2000 годах работал в Поволжском кадровом центре, заведовал кафедрой государственного и муниципального управления, был проректором. В феврале 1999-го переехал в Москву, участвовал в создании бизнес-структур. В декабре того же года был избран депутатом Госдумы, с сентября 2001 года стал руководителем фракции "Отечество — Вся Россия". В 2003 и 2007 годах переизбирался в Госдуму, был вице-спикером и первым заместителем главы фракции "Единая Россия".С апреля 2005 года по 2010 год Володин занимал пост секретаря президиума генсовета партии "Единая Россия". В 2009-2010 годах заведовал кафедрой государственного строительства факультета госуправления МГУ имени М. В. Ломоносова. В октябре 2010 года назначен вице-премьером — руководителем аппарата правительства, с декабря 2011-го стал первым заместителем руководителя администрации президента. В 2016 году снова был избран депутатом Госдумы VII созыва и стал ее председателем. В 2021-м Володина переизбрали на должность председателя палаты.

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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф