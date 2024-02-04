https://ria.ru/20240204/ukraina-1925314624.html

Генералы ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта

Генералы ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта - РИА Новости, 04.02.2024

Генералы ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта

У Украины большие проблемы из-за лжи в докладах генералов ВСУ, написал в Facebook* главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T13:29

2024-02-04T13:29

2024-02-04T13:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924299850_20:0:3661:2048_1920x0_80_0_0_faffa496f333858f35c41a0059e6bd0c.png

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. У Украины большие проблемы из-за лжи в докладах генералов ВСУ, написал в Facebook* главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов. По его мнению, искажаются данные об истощении личного состава, боеприпасов и слабом взаимодействии украинских подразделений. "Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание самоуспокаивать себя и не раздражать высшее руководство "плохими новостями". А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию", — отметил журналист. Бутусов добавил, что именно из-за таких проблем нет адекватного реагирования на изменения обстановки на фронте. После крупного провала летнего контрнаступления Киева российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240204/putin-1925296529.html

https://ria.ru/20240204/ukraina-1925303925.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, владимир зеленский