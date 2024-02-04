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Генералы ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/ukraina-1925314624.html
Генералы ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта
Генералы ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта - РИА Новости, 04.02.2024
Генералы ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта
У Украины большие проблемы из-за лжи в докладах генералов ВСУ, написал в Facebook* главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T13:29
2024-02-04T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. У Украины большие проблемы из-за лжи в докладах генералов ВСУ, написал в Facebook* главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов. По его мнению, искажаются данные об истощении личного состава, боеприпасов и слабом взаимодействии украинских подразделений. "Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание самоуспокаивать себя и не раздражать высшее руководство "плохими новостями". А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию", — отметил журналист. Бутусов добавил, что именно из-за таких проблем нет адекватного реагирования на изменения обстановки на фронте. После крупного провала летнего контрнаступления Киева российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240204/putin-1925296529.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Генералы ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта

Бутусов: генералы ВСУ не хотят раздражать руководство плохими новостями

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. У Украины большие проблемы из-за лжи в докладах генералов ВСУ, написал в Facebook* главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.

По его мнению, искажаются данные об истощении личного состава, боеприпасов и слабом взаимодействии украинских подразделений.
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"Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание самоуспокаивать себя и не раздражать высшее руководство "плохими новостями". А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию", — отметил журналист.

Бутусов добавил, что именно из-за таких проблем нет адекватного реагирования на изменения обстановки на фронте.

После крупного провала летнего контрнаступления Киева российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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