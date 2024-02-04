Генералы ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта
Бутусов: генералы ВСУ не хотят раздражать руководство плохими новостями
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. У Украины большие проблемы из-за лжи в докладах генералов ВСУ, написал в Facebook* главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.
По его мнению, искажаются данные об истощении личного состава, боеприпасов и слабом взаимодействии украинских подразделений.
По его мнению, искажаются данные об истощении личного состава, боеприпасов и слабом взаимодействии украинских подразделений.
"Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание самоуспокаивать себя и не раздражать высшее руководство "плохими новостями". А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию", — отметил журналист.
Бутусов добавил, что именно из-за таких проблем нет адекватного реагирования на изменения обстановки на фронте.
После крупного провала летнего контрнаступления Киева российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Бутусов добавил, что именно из-за таких проблем нет адекватного реагирования на изменения обстановки на фронте.
После крупного провала летнего контрнаступления Киева российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.