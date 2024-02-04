https://ria.ru/20240204/turtsiya-1925371448.html

Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию по зерновой сделке, заявил МИД Турции

Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию по зерновой сделке, заявил МИД Турции - РИА Новости, 04.02.2024

Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию по зерновой сделке, заявил МИД Турции

Ситуация вокруг черноморской зерновой инициативы станет одной из тем в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина в Турцию, сообщил глава МИД... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T22:11

2024-02-04T22:11

2024-02-04T22:11

россия

турция

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владимир путин

хакан фидан

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АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг черноморской зерновой инициативы станет одной из тем в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина в Турцию, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. "Зерновой коридор" всегда находится в нашей повестке дня. Господин Путин (Владимир, президент РФ) и наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган) обязательно обсудят этот вопрос. Это вопрос, по которому мы уже ведем переговоры с Россией. В частности, идут переговоры по оси ООН, России, Украины и Турции. Здесь речь идет о том, как мы можем разработать новый способ транспортировки зерна на мировые рынки с помощью транспортной логистической линии, базирующейся на Черном море", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу A Haber. По его словам, предыдущее зерновое соглашение функционировало в рамках определенного механизма. "Теперь стало ясно, что возможен механизм, отличный от этого. Сейчас необходимо конкретизировать эту возможность. В нашем министерстве есть друзья, которые работают над этим вопросом полный рабочий день. Есть также ООН. Они есть у Украины. Есть Россия. Когда они достигнут определенной зрелости, я уверен, что они будут представлены общественности. Этот вопрос обязательно будет обсуждаться во время визита господина Путина", - подчеркнул Фидан. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20240202/davlenie-1925031376.html

https://ria.ru/20240202/sotrudnichestvo-1925021709.html

https://ria.ru/20240202/peskov-1925021137.html

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