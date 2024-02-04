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Турция хочет обсудить газовый вопрос, АЭС и Сирию во время визита Путина - РИА Новости, 04.02.2024
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20:57 04.02.2024 (обновлено: 21:03 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/turtsiya-1925366216.html
Турция хочет обсудить газовый вопрос, АЭС и Сирию во время визита Путина
Турция хочет обсудить газовый вопрос, АЭС и Сирию во время визита Путина - РИА Новости, 04.02.2024
Турция хочет обсудить газовый вопрос, АЭС и Сирию во время визита Путина
Турция рассчитывает обсудить газовый вопрос, проект АЭС "Аккую", Сирию и ситуацию в Газе в ходе планируемого визита президента РФ Владимира Путина в страну,... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T20:57
2024-02-04T21:03
турция
в мире
россия
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
аэс "аккую"
сирия
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АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Турция рассчитывает обсудить газовый вопрос, проект АЭС "Аккую", Сирию и ситуацию в Газе в ходе планируемого визита президента РФ Владимира Путина в страну, сообщил глава МИД Хакан Фидан."Во главе угла будет газовый вопрос, наше сотрудничество в энергетической области. Конечно же, строительство АЭС "Аккую" - большой двусторонний проект", - сказал Фидан в интервью телеканалу A Haber.По его словам, среди тем, которые намерены обсудить лидеры Турции и России есть сирийский вопрос."Эту тему всегда держит в повестке наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган). Конечно же будет обсуждена ситуация в Газе", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20240202/davlenie-1925031376.html
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турция, в мире, россия, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую", сирия
Турция, В мире, Россия, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, АЭС "Аккую", Сирия
Турция хочет обсудить газовый вопрос, АЭС и Сирию во время визита Путина

Фидан: Турция хочет обсудить газовый вопрос, АЭС и Сирию во время визита Путина

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкТурция
Турция - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Турция рассчитывает обсудить газовый вопрос, проект АЭС "Аккую", Сирию и ситуацию в Газе в ходе планируемого визита президента РФ Владимира Путина в страну, сообщил глава МИД Хакан Фидан.
"Во главе угла будет газовый вопрос, наше сотрудничество в энергетической области. Конечно же, строительство АЭС "Аккую" - большой двусторонний проект", - сказал Фидан в интервью телеканалу A Haber.
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По его словам, среди тем, которые намерены обсудить лидеры Турции и России есть сирийский вопрос.
"Эту тему всегда держит в повестке наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган). Конечно же будет обсуждена ситуация в Газе", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
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ТурцияВ миреРоссияХакан ФиданРеджеп Тайип ЭрдоганАЭС "Аккую"Сирия
 
 
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