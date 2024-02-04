https://ria.ru/20240204/traur-1925294403.html

Пасечник объявил траур по погибшим при ударе ВСУ по Лисичанску

Пасечник объявил траур по погибшим при ударе ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 04.02.2024

Пасечник объявил траур по погибшим при ударе ВСУ по Лисичанску

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля траурным днем по погибшим при ударе ВСУ по Лисичанску, сообщается в Telegram-канале главы ЛНР. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T09:19

2024-02-04T09:19

2024-02-04T09:20

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

леонид пасечник

удар всу по пекарне в лисичанске

лисичанск

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925237602_0:0:2542:1430_1920x0_80_0_0_26c44fe68b13763184e375f0eaf4203c.png

ЛУГАНСК, 4 фев – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля траурным днем по погибшим при ударе ВСУ по Лисичанску, сообщается в Telegram-канале главы ЛНР. "Уважаемые земляки! Сегодня, 4 февраля, в Луганской народной республике объявляется день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска.… Выражаю искреннее соболезнование родным и близким погибших. Всем, кто пострадал в результате обстрела, желаю скорейшего выздоровления", - сообщил Пасечник. Ранее Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в ЛНР. Количество погибших при обстреле Лисичанска увеличилось до 28, среди них 1 ребенок. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек.

луганская народная республика

лисичанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, леонид пасечник, удар всу по пекарне в лисичанске, лисичанск, происшествия