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Пасечник объявил траур по погибшим при ударе ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 04.02.2024 (обновлено: 09:20 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/traur-1925294403.html
Пасечник объявил траур по погибшим при ударе ВСУ по Лисичанску
Пасечник объявил траур по погибшим при ударе ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 04.02.2024
Пасечник объявил траур по погибшим при ударе ВСУ по Лисичанску
Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля траурным днем по погибшим при ударе ВСУ по Лисичанску, сообщается в Telegram-канале главы ЛНР. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T09:19
2024-02-04T09:20
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
удар всу по пекарне в лисичанске
лисичанск
происшествия
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ЛУГАНСК, 4 фев – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля траурным днем по погибшим при ударе ВСУ по Лисичанску, сообщается в Telegram-канале главы ЛНР. "Уважаемые земляки! Сегодня, 4 февраля, в Луганской народной республике объявляется день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска.… Выражаю искреннее соболезнование родным и близким погибших. Всем, кто пострадал в результате обстрела, желаю скорейшего выздоровления", - сообщил Пасечник. Ранее Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в ЛНР. Количество погибших при обстреле Лисичанска увеличилось до 28, среди них 1 ребенок. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек.
луганская народная республика
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луганская народная республика, леонид пасечник, удар всу по пекарне в лисичанске, лисичанск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Лисичанск, Происшествия
Пасечник объявил траур по погибшим при ударе ВСУ по Лисичанску

Глава ЛНР Пасечник объявил траур по погибшим при ударе ВСУ по Лисичанску

© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 фев – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля траурным днем по погибшим при ударе ВСУ по Лисичанску, сообщается в Telegram-канале главы ЛНР.
"Уважаемые земляки! Сегодня, 4 февраля, в Луганской народной республике объявляется день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска.… Выражаю искреннее соболезнование родным и близким погибших. Всем, кто пострадал в результате обстрела, желаю скорейшего выздоровления", - сообщил Пасечник.
Ранее Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в ЛНР. Количество погибших при обстреле Лисичанска увеличилось до 28, среди них 1 ребенок. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек.
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8
© Фото : RT/Telegram

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8
© Фото : RT/Telegram

Уже известно о 28 жертвах.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8
© РИА Новости

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

Разбор завалов шел всю ночь.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8
© Фото : RT/Telegram

На фото — последствия обстрела.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8
© РИА Новости

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникУдар ВСУ по пекарне в ЛисичанскеЛисичанскПроисшествия
 
 
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