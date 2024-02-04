https://ria.ru/20240204/tigry-1925333820.html

В Приморье осмотрели трех "конфликтных" тигров

В Приморье осмотрели трех "конфликтных" тигров - РИА Новости, 04.02.2024

В Приморье осмотрели трех "конфликтных" тигров

Ветеринары в Приморье осмотрели трех ранее отловленных в Приморье и Хабаровском крае "конфликтных" тигров, у всех зверей есть травмы, в том числе застарелые... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T16:05

2024-02-04T16:05

2024-02-04T16:05

общество

хабаровский край

пожарский район

ясенево

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Ветеринары в Приморье осмотрели трех ранее отловленных в Приморье и Хабаровском крае "конфликтных" тигров, у всех зверей есть травмы, в том числе застарелые огнестрельные ранения, сообщает центр "Амурский тигр". "Первого тигра отловили 2 февраля в окрестностях села Ясеневый Пожарского района Приморского края. Это самец, ему больше 7 лет. У зверя травмы зубов и застарелое огнестрельное ранение, приведшее к перелому кости передней лапы, который в условиях дикой природы сросся неверно. Это ограничило подвижность лапы, что влияло на успешность охот на крупных копытных", - говорится в сообщении центра. Вторым пациентом ветеринаров стал тигр, отловленный в ночь со 2 на 3 февраля возле села Бичевая района им. Лазо Хабаровского края, самец старше трех лет также с многочисленными травмами. "Во-первых, (у тигра) застарелые травмы передней лапы, полученные вследствие попадания в лапозахватывающий капкан: перелом и потеря двух "пальцев". Заживление кости в условиях дикой природы, как и в случае с тигром из Пожарского района, привело к ограничению подвижности. Во-вторых, травмы зубов. Их зверь получил, предположительно, освобождаясь из капкана. В-третьих, у тигра травма носовой перегородки и верхней губы, которая также может быть вызвана антропогенным воздействием", - отмечается в сообщении организации. Также осмотр прошла молодая самка, отловленная в ночь с 3 на 4 февраля в селе Чернышевка Анучинского района Приморья. Ветеринары обнаружили у нее травму передней конечности и клыков, а также застарелый перелом основания хвоста, добавляют в центре "Амурский тигр". Отмечается, что тигры будут содержаться под наблюдением в реабилитационном центре, их дальнейшую судьбу определит Росприроднадзор. В воскресенье правительство Приморья сообщило об отлове в селе Чернышевка второго за неделю "конфликтного" тигра. Еще одного полосатого хищника отловили в пятницу в окрестностях села Ясеневый Пожарского района. Оба отловленных тигра ранее неоднократно заходили в населенные пункты и нападали на собак. После отлова хищников поместили в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20240129/okhota-1924109181.html

хабаровский край

пожарский район

ясенево

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общество, хабаровский край, пожарский район, ясенево, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)