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В Приморье отловили второго "конфликтного" тигра - РИА Новости, 04.02.2024
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08:35 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/tigr-1925289485.html
В Приморье отловили второго "конфликтного" тигра
В Приморье отловили второго "конфликтного" тигра - РИА Новости, 04.02.2024
В Приморье отловили второго "конфликтного" тигра
Второго за неделю "конфликтного" краснокнижного амурского тигра отловили в Приморье, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T08:35
2024-02-04T08:35
общество
россия
хабаровский край
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев - РИА Новости. Второго за неделю "конфликтного" краснокнижного амурского тигра отловили в Приморье, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. Ранее власти информировали, что за неделю в крае зафиксировано 10 конфликтных ситуаций с амурскими тиграми, уточнив, что это не больше обычного. Для отлова хищников жителей призвали закрывать собак в вольерах или подсобках, напомнив, что присутствие людей на территории, где установлены ловушки, может насторожить тигров. "Еще одного конфликтного тигра отловили в селе Чернышевка Анучинского округа специалисты Охотнадзора. Животное будет доставлено в реабилитационный центр в Алексеевке для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении краевого правительства. Ранее сообщалось, что в сравнении с 2022 годом количество сообщений о конфликтных ситуациях с амурским тигром в 2023 году незначительно возросло, но количество подтвержденных ситуаций снизилось, а каждое сообщение оперативно проверяется. Если тигр неоднократно выходит к людям, то его сначала пытаются отпугнуть, а если это не срабатывает, то отлавливают. Сообщения о нападениях на собак регулярно расходятся в социальных сетях, местные жители публикуют кадры тигриных следов во дворах и на улицах. В координирующем работу по сохранению полосатой кошки центре "Амурский тигр" ранее сообщали РИА Новости, что не все сообщения с мест подтверждаются при проверке специалистами, но ряд случаев заходов тигров в села и нападений на собак подтвердились. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20240129/tigr-1924082789.html
россия
хабаровский край
амурская область
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общество, россия, хабаровский край, амурская область
Общество, Россия, Хабаровский край, Амурская область
В Приморье отловили второго "конфликтного" тигра

В Приморье отловили второго за неделю краснокнижного тигра, нападающего на собак

© Фото : Минлесхоз Приморья/TelegramАмурский тигр, отловленный и отправленный на обследование в центр реабилитации в Приморье
Амурский тигр, отловленный и отправленный на обследование в центр реабилитации в Приморье - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Фото : Минлесхоз Приморья/Telegram
Амурский тигр, отловленный и отправленный на обследование в центр реабилитации в Приморье
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 фев - РИА Новости. Второго за неделю "конфликтного" краснокнижного амурского тигра отловили в Приморье, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.
Ранее власти информировали, что за неделю в крае зафиксировано 10 конфликтных ситуаций с амурскими тиграми, уточнив, что это не больше обычного. Для отлова хищников жителей призвали закрывать собак в вольерах или подсобках, напомнив, что присутствие людей на территории, где установлены ловушки, может насторожить тигров.
«
"Еще одного конфликтного тигра отловили в селе Чернышевка Анучинского округа специалисты Охотнадзора. Животное будет доставлено в реабилитационный центр в Алексеевке для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении краевого правительства.
Ранее сообщалось, что в сравнении с 2022 годом количество сообщений о конфликтных ситуациях с амурским тигром в 2023 году незначительно возросло, но количество подтвержденных ситуаций снизилось, а каждое сообщение оперативно проверяется. Если тигр неоднократно выходит к людям, то его сначала пытаются отпугнуть, а если это не срабатывает, то отлавливают.
Сообщения о нападениях на собак регулярно расходятся в социальных сетях, местные жители публикуют кадры тигриных следов во дворах и на улицах. В координирующем работу по сохранению полосатой кошки центре "Амурский тигр" ранее сообщали РИА Новости, что не все сообщения с мест подтверждаются при проверке специалистами, но ряд случаев заходов тигров в села и нападений на собак подтвердились.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В Приморье убили и расчленили краснокнижного тигра
29 января, 10:57
 
ОбществоРоссияХабаровский крайАмурская область
 
 
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