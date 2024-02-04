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США заявили, что не будут ввязываться в войну с Ираном из-за атаки на базу

США заявили, что не будут ввязываться в войну с Ираном из-за атаки на базу - РИА Новости, 04.02.2024

США заявили, что не будут ввязываться в войну с Ираном из-за атаки на базу

Президент США Джо Байден сделает то, "что считает нужным" касательно возможных ударов по Ирану в ответ на атаку на американскую базу в Иордании, однако Штаты не РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T18:27

2024-02-04T18:27

2024-02-04T18:27

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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден сделает то, "что считает нужным" касательно возможных ударов по Ирану в ответ на атаку на американскую базу в Иордании, однако Штаты не собираются ввязываться в войну, заверил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. В Белом доме ранее неоднократно заявляли, что не стремятся к войне с Ираном или иному вооруженному конфликту в ближневосточном регионе. Байден также заверял: США не хотят "широкомасштабной войны". "Президент сделает то, что считает нужным", - сказал Салливан в эфире CNN, отвечая на вопрос об ударах по Ирану. При этом он отметил, что американский президент не стремится "ввязываться в войну". США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании ранее поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ним группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли три военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.

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в мире, сша, иран, джо байден, джейк салливан, министерство обороны сша, иордания