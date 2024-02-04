https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925350865.html

Спецоперация, 4 февраля: омбудсмен ЛНР направит данные по Лисичанску в ООН

Спецоперация, 4 февраля: омбудсмен ЛНР направит данные по Лисичанску в ООН - РИА Новости, 04.02.2024

Спецоперация, 4 февраля: омбудсмен ЛНР направит данные по Лисичанску в ООН

О ходе спецоперации, новых попытках согласовать помощь Израилю без Украины и обвинении в госизмене бывшего депутата Госдумы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T18:46

2024-02-04T18:46

2024-02-04T22:14

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

карин жан-пьер

евросоюз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

илья пономарев

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. О ходе спецоперации, новых попытках согласовать помощь Израилю без Украины и обвинении в госизмене бывшего депутата Госдумы — в материале РИА Новости.Помощь Израилю без УкраиныАдминистрация Джо Байдена выступает против законопроекта палаты представителей США о предоставлении помощи Израилю без дополнительных денег для Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она назвала этот документ уловкой, которая не делает ничего для защиты границы Соединенных Штатов и "никак не помогает народу Украины". По ее словам, Белый дом месяцами работает с двухпартийной группой сенаторов, чтобы достичь соглашения по законопроекту о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности и защиты границы, который позволил бы выделить новые средства Киеву и Тель-Авиву.Накануне спикер палаты представителей Майк Джонсон в письме конгрессменам сообщил, что ведомство на следующей неделе рассмотрит законопроект о поддержке Израиля на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи для Украины и проголосует по нему. Несколько месяцев назад администрация Байдена направила в Капитолий запрос на выделение дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 финансовом году, прежде всего для финансирования Тель-Авива и Киева. В совокупности Белый дом хотел бы получить на эти нужды около 106 миллиардов долларов. Этот подвисший вопрос уже сказывается на ситуации на фронте. Так, депутат Верховной рады Украины Егор Чернев заявил, что ВСУ находятся в критическом положении из-за нехватки боеприпасов. При этом он отметил, что Киев не собирается сдаваться, и ищет альтернативные пути, как обеспечить войска вооружением, в частности, усиливая поддержку ЕС. Ход спецоперацииУдар ВСУ по ЛисичанскуОмбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что направит данные по обстрелу Лисичанска со стороны ВСУ, жертвах и пострадавших в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК). Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске накануне днем. По предварительным данным СК, удар наносился из американской РСЗО HIMARS. При атаке погибли 28 человек, среди них один ребенок, еще десять получили ранения.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально совершил атаку в выходной день, когда многие идут за хлебом.Соболезнования жителям города и республики выразили главы российских субъектов, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Брянской области Александр Богомаз. В свою очередь, посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что западные партнеры Украины прекрасно видят, что поставляемое ими вооружение используется для убийства мирных граждан. Он подчеркнул, что все эти обстрелы были совершены на фоне "торгов" и в США, и в ЕС за выделение дополнительных средств и вооружений. Мирошник отметил, что по гражданским объектам на территории России еженедельно фиксируется около двух тысяч прилетов, от которых получают ранения от 50 до 70 человек, и каждый четвертый погибает. Пономарева* обвинили в госизменеФСБ возбудила уголовные дела против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника, об участии в террористической организации и о публичных призывах к террору, и объединила их в одно производство, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году его объявили в розыск и заочно арестовали за распространение фейков о российской армии. В сентябре прошлого года на Пономарева* завели новое дело за "осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html

https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20231123/inoagent-1911295870.html

россия

украина

сша

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Разбор завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин. 2024-02-04T18:46 true PT1M16S

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россия, украина, сша, карин жан-пьер, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), илья пономарев, джо байден, родион мирошник, госдума рф, удар всу по пекарне в лисичанске