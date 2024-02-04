https://ria.ru/20240204/spektakl-1925342988.html

Спектакль с Раппопорт и Серебряковым в Ярославле отменили после обращений

Спектакль с Раппопорт и Серебряковым в Ярославле отменили после обращений - РИА Новости, 04.02.2024

Спектакль с Раппопорт и Серебряковым в Ярославле отменили после обращений

Спектакль с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита" отменен в Ярославле после поступлений в Министерство культуры Ярославской... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T17:25

2024-02-04T17:25

2024-02-04T20:30

культура

ярославль

ксения раппопорт

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театр

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Спектакль с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита" отменен в Ярославле после поступлений в Министерство культуры Ярославской области соответствующих обращений от граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкульта. В 2023 году спектакль, который поставил режиссер Александр Марин, отменяли как минимум трижды: в феврале в Санкт-Петербурге, в мае — в Екатеринбурге, а в июне — в Новосибирске. В некоторых случаях отмена аргументировалась "техническими причинами", в иных комментариев не поступало вовсе. На сайте Концертно-зрелищного центра "Миллениум" в Ярославле, самой крупной концертной площадки Ярославской области, появилось сообщение об отмене спектакля, который должен был состояться 26 февраля. Зрителей предупредили, что они могут вернуть ранее купленные билеты в местах приобретения с полным возвратом стоимости. В пресс-службе Минкульта Ярославской области сообщили РИА Новости, что спектакль "Эйнштейн и Маргарита" был запланирован коммерческой организацией на законных основаниях. Но "с учетом общественного мнения" было принято решение отменить показ. "В министерство поступали соответствующие обращения активистов", — сказала собеседница агентства.Она ответила утвердительно на вопрос РИА Новости о том, были ли активисты недовольны непосредственно личностями актеров и их высказываниями — в частности, относительно специальной военной операции. Ранее Ксения Раппопорт осудила специальную военную операцию на Украине. В ноябре 2022 года ее исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов.

https://ria.ru/20240204/spektakl-1925325099.html

https://ria.ru/20230418/aktery-1865798509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ярославль, ксения раппопорт, алексей серебряков, александр марин, театр, новости культуры