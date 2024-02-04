https://ria.ru/20240204/spektakl-1925342988.html
Спектакль с Раппопорт и Серебряковым в Ярославле отменили после обращений
Спектакль с Раппопорт и Серебряковым в Ярославле отменили после обращений - РИА Новости, 04.02.2024
Спектакль с Раппопорт и Серебряковым в Ярославле отменили после обращений
Спектакль с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита" отменен в Ярославле после поступлений в Министерство культуры Ярославской... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T17:25
2024-02-04T17:25
2024-02-04T20:30
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Спектакль с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита" отменен в Ярославле после поступлений в Министерство культуры Ярославской области соответствующих обращений от граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкульта. В 2023 году спектакль, который поставил режиссер Александр Марин, отменяли как минимум трижды: в феврале в Санкт-Петербурге, в мае — в Екатеринбурге, а в июне — в Новосибирске. В некоторых случаях отмена аргументировалась "техническими причинами", в иных комментариев не поступало вовсе. На сайте Концертно-зрелищного центра "Миллениум" в Ярославле, самой крупной концертной площадки Ярославской области, появилось сообщение об отмене спектакля, который должен был состояться 26 февраля. Зрителей предупредили, что они могут вернуть ранее купленные билеты в местах приобретения с полным возвратом стоимости. В пресс-службе Минкульта Ярославской области сообщили РИА Новости, что спектакль "Эйнштейн и Маргарита" был запланирован коммерческой организацией на законных основаниях. Но "с учетом общественного мнения" было принято решение отменить показ. "В министерство поступали соответствующие обращения активистов", — сказала собеседница агентства.Она ответила утвердительно на вопрос РИА Новости о том, были ли активисты недовольны непосредственно личностями актеров и их высказываниями — в частности, относительно специальной военной операции. Ранее Ксения Раппопорт осудила специальную военную операцию на Украине. В ноябре 2022 года ее исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов.
https://ria.ru/20240204/spektakl-1925325099.html
https://ria.ru/20230418/aktery-1865798509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, ксения раппопорт, алексей серебряков, александр марин, театр, новости культуры
Культура, Ярославль, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Александр Марин, Театр, Новости культуры
Спектакль с Раппопорт и Серебряковым в Ярославле отменили после обращений
Минкульт подтвердил отмену спектакля "Эйнштейн и Маргарита" в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Спектакль с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита" отменен в Ярославле после поступлений в Министерство культуры Ярославской области соответствующих обращений от граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкульта.
В 2023 году спектакль, который поставил режиссер Александр Марин
, отменяли как минимум трижды: в феврале в Санкт-Петербурге, в мае — в Екатеринбурге, а в июне — в Новосибирске. В некоторых случаях отмена аргументировалась "техническими причинами", в иных комментариев не поступало вовсе.
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На сайте Концертно-зрелищного центра "Миллениум" в Ярославле, самой крупной концертной площадки Ярославской области, появилось сообщение об отмене спектакля, который должен был состояться 26 февраля. Зрителей предупредили, что они могут вернуть ранее купленные билеты в местах приобретения с полным возвратом стоимости.
В пресс-службе Минкульта Ярославской области сообщили РИА Новости, что спектакль "Эйнштейн и Маргарита" был запланирован коммерческой организацией на законных основаниях. Но "с учетом общественного мнения" было принято решение отменить показ.
«
"В министерство поступали соответствующие обращения активистов", — сказала собеседница агентства.
Она ответила утвердительно на вопрос РИА Новости о том, были ли активисты недовольны непосредственно личностями актеров и их высказываниями — в частности, относительно специальной военной операции.
Ранее Ксения Раппопорт осудила специальную военную операцию на Украине
. В ноябре 2022 года ее исключили из совета Санкт-Петербурга
по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов.
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