https://ria.ru/20240204/spektakl-1925325099.html
Спектакль с Серебряковым в Театре Эстрады остается в планах на 19 февраля
Спектакль с Серебряковым в Театре Эстрады остается в планах на 19 февраля - РИА Новости, 04.02.2024
Спектакль с Серебряковым в Театре Эстрады остается в планах на 19 февраля
Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым в московском Театре Эстрады, который должен состояться 19 февраля,... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:18
2024-02-04T15:18
2024-02-04T15:18
культура
новости культуры
санкт-петербург
ярославль
екатеринбург
ксения раппопорт
алексей серебряков
александр марин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/18/1551341839_0:102:2593:1561_1920x0_80_0_0_66f38df1ccf5d1981a99e5b1937fd12b.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым в московском Театре Эстрады, который должен состояться 19 февраля, остается в планах, сообщили РИА Новости в администрации театра. Ранее в Ярославле отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита", который должен был состояться 26 февраля в концертно-зрелищном центре "Миллениум". "Все в силе, у нас не было отмен. Все по плану", - сказала собеседница агентства. В 2023 году спектакль "Эйнштейн и Маргарита" режиссера Александра Марина отменяли как минимум трижды: в феврале - в Санкт-Петербурге, в мае - в Екатеринбурге, а в июне - в Новосибирске. Отмену аргументировали техническими причинами или отказывались от комментариев. Ксения Раппопорт в 2022 году осудила специальную военную операцию на Украине. В ноябре прошлого года ее исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов.
https://ria.ru/20240204/bikovich-1925305806.html
санкт-петербург
ярославль
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/18/1551341839_0:0:2593:1946_1920x0_80_0_0_aabf419be35d1e55e83fa20528fabb5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, санкт-петербург, ярославль, екатеринбург, ксения раппопорт, алексей серебряков, александр марин
Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Ярославль, Екатеринбург, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Александр Марин
Спектакль с Серебряковым в Театре Эстрады остается в планах на 19 февраля
Театр Эстрады: спектакль с Раппопорт и Серебряковым 19 февраля остается в планах