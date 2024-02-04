https://ria.ru/20240204/spektakl-1925325099.html

Спектакль с Серебряковым в Театре Эстрады остается в планах на 19 февраля

Спектакль с Серебряковым в Театре Эстрады остается в планах на 19 февраля - РИА Новости, 04.02.2024

Спектакль с Серебряковым в Театре Эстрады остается в планах на 19 февраля

Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым в московском Театре Эстрады, который должен состояться 19 февраля,... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T15:18

2024-02-04T15:18

2024-02-04T15:18

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым в московском Театре Эстрады, который должен состояться 19 февраля, остается в планах, сообщили РИА Новости в администрации театра. Ранее в Ярославле отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита", который должен был состояться 26 февраля в концертно-зрелищном центре "Миллениум". "Все в силе, у нас не было отмен. Все по плану", - сказала собеседница агентства. В 2023 году спектакль "Эйнштейн и Маргарита" режиссера Александра Марина отменяли как минимум трижды: в феврале - в Санкт-Петербурге, в мае - в Екатеринбурге, а в июне - в Новосибирске. Отмену аргументировали техническими причинами или отказывались от комментариев. Ксения Раппопорт в 2022 году осудила специальную военную операцию на Украине. В ноябре прошлого года ее исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов.

https://ria.ru/20240204/bikovich-1925305806.html

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новости культуры, санкт-петербург, ярославль, екатеринбург, ксения раппопорт, алексей серебряков, александр марин