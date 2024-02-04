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Спектакль с Серебряковым в Театре Эстрады остается в планах на 19 февраля - РИА Новости, 04.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:18 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/spektakl-1925325099.html
Спектакль с Серебряковым в Театре Эстрады остается в планах на 19 февраля
Спектакль с Серебряковым в Театре Эстрады остается в планах на 19 февраля - РИА Новости, 04.02.2024
Спектакль с Серебряковым в Театре Эстрады остается в планах на 19 февраля
Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым в московском Театре Эстрады, который должен состояться 19 февраля,... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:18
2024-02-04T15:18
культура
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екатеринбург
ксения раппопорт
алексей серебряков
александр марин
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым в московском Театре Эстрады, который должен состояться 19 февраля, остается в планах, сообщили РИА Новости в администрации театра. Ранее в Ярославле отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита", который должен был состояться 26 февраля в концертно-зрелищном центре "Миллениум". "Все в силе, у нас не было отмен. Все по плану", - сказала собеседница агентства. В 2023 году спектакль "Эйнштейн и Маргарита" режиссера Александра Марина отменяли как минимум трижды: в феврале - в Санкт-Петербурге, в мае - в Екатеринбурге, а в июне - в Новосибирске. Отмену аргументировали техническими причинами или отказывались от комментариев. Ксения Раппопорт в 2022 году осудила специальную военную операцию на Украине. В ноябре прошлого года ее исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов.
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новости культуры, санкт-петербург, ярославль, екатеринбург, ксения раппопорт, алексей серебряков, александр марин
Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Ярославль, Екатеринбург, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Александр Марин
Спектакль с Серебряковым в Театре Эстрады остается в планах на 19 февраля

Театр Эстрады: спектакль с Раппопорт и Серебряковым 19 февраля остается в планах

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАктер Алексей Серебряков
Актер Алексей Серебряков - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Актер Алексей Серебряков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым в московском Театре Эстрады, который должен состояться 19 февраля, остается в планах, сообщили РИА Новости в администрации театра.
Ранее в Ярославле отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита", который должен был состояться 26 февраля в концертно-зрелищном центре "Миллениум".
«
"Все в силе, у нас не было отмен. Все по плану", - сказала собеседница агентства.
В 2023 году спектакль "Эйнштейн и Маргарита" режиссера Александра Марина отменяли как минимум трижды: в феврале - в Санкт-Петербурге, в мае - в Екатеринбурге, а в июне - в Новосибирске. Отмену аргументировали техническими причинами или отказывались от комментариев.
Ксения Раппопорт в 2022 году осудила специальную военную операцию на Украине. В ноябре прошлого года ее исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов.
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КультураНовости культурыСанкт-ПетербургЯрославльЕкатеринбургКсения РаппопортАлексей СеребряковАлександр Марин
 
 
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