https://ria.ru/20240204/simonyan-1925362451.html

Симоньян призвала Америку опомниться и очнуться

Симоньян призвала Америку опомниться и очнуться - РИА Новости, 04.02.2024

Симоньян призвала Америку опомниться и очнуться

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря об обстреле пекарни в Лисичанске, призвала США опомниться и очнуться... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T20:25

2024-02-04T20:25

2024-02-04T21:27

специальная военная операция на украине

америка

россия

украина

маргарита симоньян

леонид пасечник

владимир соловьев (телеведущий)

нато

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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря об обстреле пекарни в Лисичанске, призвала США опомниться и очнуться. Об этом она заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Так, она напомнила о "прекрасных словах" из Декларации независимости США —документа, положившего "начало существованию Америки как государства". "И там такие чудесные слова, что все люди рождены равными и каждый имеет право на жизнь, свободу и поиски счастья. Что же ты, Америка, такая христианская когда-то, Америка, с абсолютно христианской этикой когда-то <...> отказываешь в поисках счастья, в свободе и в жизни этим людям, которые там живут? И все, чего они хотят, — жить так, как они хотят. Как хотели соплеменники Мартина Лютера Кинга, как хотела Гарриет Бичер-Стоу, какой жизни она, будучи белой, хотела для черных. Ты вспомни хотя бы сама себя, Америка, и очнись", — подчеркнула медиаменеджер.Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске накануне днем. По предварительным данным СК, удар наносился из американской РСЗО HIMARS. При атаке погибли 28 человек, среди них один ребенок, еще десять получили ранения.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально совершил атаку в выходной день, когда многие идут за хлебом.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские войска освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.

https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925356522.html

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россия

украина

лисичанск

сша

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Разбор завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин. 2024-02-04T20:25 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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