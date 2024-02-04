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Симоньян призвала Америку опомниться и очнуться - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 04.02.2024 (обновлено: 21:27 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/simonyan-1925362451.html
Симоньян призвала Америку опомниться и очнуться
Симоньян призвала Америку опомниться и очнуться - РИА Новости, 04.02.2024
Симоньян призвала Америку опомниться и очнуться
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря об обстреле пекарни в Лисичанске, призвала США опомниться и очнуться... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T20:25
2024-02-04T21:27
специальная военная операция на украине
америка
россия
украина
маргарита симоньян
леонид пасечник
владимир соловьев (телеведущий)
нато
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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря об обстреле пекарни в Лисичанске, призвала США опомниться и очнуться. Об этом она заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Так, она напомнила о "прекрасных словах" из Декларации независимости США —документа, положившего "начало существованию Америки как государства". "И там такие чудесные слова, что все люди рождены равными и каждый имеет право на жизнь, свободу и поиски счастья. Что же ты, Америка, такая христианская когда-то, Америка, с абсолютно христианской этикой когда-то &lt;...&gt; отказываешь в поисках счастья, в свободе и в жизни этим людям, которые там живут? И все, чего они хотят, — жить так, как они хотят. Как хотели соплеменники Мартина Лютера Кинга, как хотела Гарриет Бичер-Стоу, какой жизни она, будучи белой, хотела для черных. Ты вспомни хотя бы сама себя, Америка, и очнись", — подчеркнула медиаменеджер.Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске накануне днем. По предварительным данным СК, удар наносился из американской РСЗО HIMARS. При атаке погибли 28 человек, среди них один ребенок, еще десять получили ранения.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально совершил атаку в выходной день, когда многие идут за хлебом.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские войска освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925356522.html
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Разбор завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске
Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.
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америка, россия, украина, маргарита симоньян, леонид пасечник, владимир соловьев (телеведущий), нато, вооруженные силы украины, в мире, мартин лютер кинг, лисичанск, сша, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по пекарне в лисичанске
Специальная военная операция на Украине, Америка, Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Леонид Пасечник, Владимир Соловьев (телеведущий), НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Мартин Лютер Кинг, Лисичанск, США, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Симоньян призвала Америку опомниться и очнуться

Симоньян призвала США вспомнить свою Декларацию независимости и очнуться

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Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря об обстреле пекарни в Лисичанске, призвала США опомниться и очнуться. Об этом она заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Так, она напомнила о "прекрасных словах" из Декларации независимости США —документа, положившего "начало существованию Америки как государства".
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Симоньян назвала американскую HIMARS убийцей мирных жителей Лисичанска
Вчера, 19:29
"И там такие чудесные слова, что все люди рождены равными и каждый имеет право на жизнь, свободу и поиски счастья. Что же ты, Америка, такая христианская когда-то, Америка, с абсолютно христианской этикой когда-то <...> отказываешь в поисках счастья, в свободе и в жизни этим людям, которые там живут? И все, чего они хотят, — жить так, как они хотят. Как хотели соплеменники Мартина Лютера Кинга, как хотела Гарриет Бичер-Стоу, какой жизни она, будучи белой, хотела для черных. Ты вспомни хотя бы сама себя, Америка, и очнись", — подчеркнула медиаменеджер.
Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске накануне днем. По предварительным данным СК, удар наносился из американской РСЗО HIMARS. При атаке погибли 28 человек, среди них один ребенок, еще десять получили ранения.
Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально совершил атаку в выходной день, когда многие идут за хлебом.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские войска освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
 
Специальная военная операция на УкраинеАмерикаРоссияУкраинаМаргарита СимоньянЛеонид ПасечникВладимир Соловьев (телеведущий)НАТОВооруженные силы УкраиныВ миреМартин Лютер КингЛисичанскСШАСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
 
 
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