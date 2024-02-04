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Для уничтожения. На Западе сделали шокирующее признание о ВС России - РИА Новости, 04.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:44 04.02.2024 (обновлено: 23:18 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/rossiya-1925345607.html
Для уничтожения. На Западе сделали шокирующее признание о ВС России
Для уничтожения. На Западе сделали шокирующее признание о ВС России - РИА Новости, 04.02.2024
Для уничтожения. На Западе сделали шокирующее признание о ВС России
Российские войска в зоне спецоперации находятся под управлением опытных и образованных военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T17:44
2024-02-04T23:18
специальная военная операция на украине
россия
москва
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российские войска в зоне спецоперации находятся под управлением опытных и образованных военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Нам очень трудно знать наверняка, что намеревается делать Россия. Единственное, что мы можем точно сказать о ее армии, так это то, что ей управляют профессионалы. Там находятся люди, которые изучали военное дело", — отметил он.Меркурис добавил, что военное и политическое руководство в Москве не склонно к риску, поэтому они не совершают необдуманных поступков. По словам эксперта, сейчас российская армия продолжает сдерживать ВСУ, не давая им возможностей для восстановления и перегруппировки. При этом он предположил, что Москва также продолжит наносить удары по украинским объектам ВПК и выводить из строя их системы ПВО."Речь идет не о больших наступательных операциях ради захвата городов, а об уничтожении врага", — резюмировал он.В пятницу министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.
https://ria.ru/20240204/nuland-1925332130.html
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россия, москва, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Для уничтожения. На Западе сделали шокирующее признание о ВС России

Британский аналитик Меркурис: армией России в зоне СВО управляют профессионалы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Центрального военного округа в зоне СВО
Военнослужащие Центрального военного округа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие Центрального военного округа в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российские войска в зоне спецоперации находятся под управлением опытных и образованных военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Нам очень трудно знать наверняка, что намеревается делать Россия. Единственное, что мы можем точно сказать о ее армии, так это то, что ей управляют профессионалы. Там находятся люди, которые изучали военное дело", — отметил он.
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Меркурис добавил, что военное и политическое руководство в Москве не склонно к риску, поэтому они не совершают необдуманных поступков. По словам эксперта, сейчас российская армия продолжает сдерживать ВСУ, не давая им возможностей для восстановления и перегруппировки. При этом он предположил, что Москва также продолжит наносить удары по украинским объектам ВПК и выводить из строя их системы ПВО.
"Речь идет не о больших наступательных операциях ради захвата городов, а об уничтожении врага", — резюмировал он.
В пятницу министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваКиевСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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