https://ria.ru/20240204/rossiya-1925345607.html

Для уничтожения. На Западе сделали шокирующее признание о ВС России

Для уничтожения. На Западе сделали шокирующее признание о ВС России - РИА Новости, 04.02.2024

Для уничтожения. На Западе сделали шокирующее признание о ВС России

Российские войска в зоне спецоперации находятся под управлением опытных и образованных военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T17:44

2024-02-04T17:44

2024-02-04T23:18

специальная военная операция на украине

россия

москва

киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российские войска в зоне спецоперации находятся под управлением опытных и образованных военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Нам очень трудно знать наверняка, что намеревается делать Россия. Единственное, что мы можем точно сказать о ее армии, так это то, что ей управляют профессионалы. Там находятся люди, которые изучали военное дело", — отметил он.Меркурис добавил, что военное и политическое руководство в Москве не склонно к риску, поэтому они не совершают необдуманных поступков. По словам эксперта, сейчас российская армия продолжает сдерживать ВСУ, не давая им возможностей для восстановления и перегруппировки. При этом он предположил, что Москва также продолжит наносить удары по украинским объектам ВПК и выводить из строя их системы ПВО."Речь идет не о больших наступательных операциях ради захвата городов, а об уничтожении врага", — резюмировал он.В пятницу министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.

https://ria.ru/20240204/nuland-1925332130.html

https://ria.ru/20240204/ukraina-1925300931.html

россия

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россия, москва, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины