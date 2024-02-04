Для уничтожения. На Западе сделали шокирующее признание о ВС России
Британский аналитик Меркурис: армией России в зоне СВО управляют профессионалы
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Центрального военного округа в зоне СВО
Военнослужащие Центрального военного округа в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российские войска в зоне спецоперации находятся под управлением опытных и образованных военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Нам очень трудно знать наверняка, что намеревается делать Россия. Единственное, что мы можем точно сказать о ее армии, так это то, что ей управляют профессионалы. Там находятся люди, которые изучали военное дело", — отметил он.
Меркурис добавил, что военное и политическое руководство в Москве не склонно к риску, поэтому они не совершают необдуманных поступков. По словам эксперта, сейчас российская армия продолжает сдерживать ВСУ, не давая им возможностей для восстановления и перегруппировки. При этом он предположил, что Москва также продолжит наносить удары по украинским объектам ВПК и выводить из строя их системы ПВО.
"Речь идет не о больших наступательных операциях ради захвата городов, а об уничтожении врага", — резюмировал он.
В пятницу министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.