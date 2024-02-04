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Минск и Москва восстановят семь ж/д разъездов в сторону портов Петербурга
Минск и Москва восстановят семь ж/д разъездов в сторону портов Петербурга - РИА Новости, 04.02.2024
Минск и Москва восстановят семь ж/д разъездов в сторону портов Петербурга
Белорусская и российская стороны договорились на первом этапе построить и восстановить работу семи железнодорожных разъездов в направлении портов... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T23:00
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МИНСК, 4 фев - РИА Новости. Белорусская и российская стороны договорились на первом этапе построить и восстановить работу семи железнодорожных разъездов в направлении портов Санкт-Петербурга, чтобы увеличить пропускную способность инфраструктуры, сообщил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой. "Инвестиционные планы белорусской и российскими железными дорогами согласованы. Первый этап - это строительство 7 разъездов, то есть восстановление разъездов, которые были после СССР фактически законсервированы. Их нужно оперативно восстановить. Базовая задача - обеспечить к 2025 году объем перевалки (в размере - ред.) 15 миллионов тонн (в год) наших грузов, используя порты Санкт-Петербурга", - сказал посол в интервью телеканалу "Беларусь 1". Дипломат пояснил, что в прошлом году порты Санкт-Петербурга стали базовыми для перевалки белорусских экспортных грузов из-за преимуществ логистики, но при действующей железнодорожной инфраструктуре фактически достигнут потолок по перевалке грузов, которая в разы выросла по сравнению с 2021-2022 годами. "За прошлый год это (объем перевалки – ред.) 14,1 миллиона тонн грузов через все российские порты, из них 12,9 миллиона тонн - это порты Санкт-Петербурга", - сказал он. Крутой также отметил, что перед Белоруссией стоит задача использовать преимущества портов Мурманска, Северного морского пути для доставки белорусских грузов в Китай. Он подчеркнул, что этот логистический маршрут сейчас активно осваивается российской и китайской сторонами, и Белоруссии важно не упустить момент и "встроиться в этот процесс". "Такие планы у нас есть. Думаю, в первом полугодии (2024 года – ред.) окончательно мы определимся по мурманским вариантам", - заявил дипломат.
https://ria.ru/20240129/sng-1924205535.html
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санкт-петербург, белоруссия, минск, в мире
Санкт-Петербург, Белоруссия, Минск, В мире
Минск и Москва восстановят семь ж/д разъездов в сторону портов Петербурга
Минск и Москва восстановят семь ж/д разъездов в направлении портов Петербурга
МИНСК, 4 фев - РИА Новости. Белорусская и российская стороны договорились на первом этапе построить и восстановить работу семи железнодорожных разъездов в направлении портов Санкт-Петербурга, чтобы увеличить пропускную способность инфраструктуры, сообщил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой.
"Инвестиционные планы белорусской и российскими железными дорогами согласованы. Первый этап - это строительство 7 разъездов, то есть восстановление разъездов, которые были после СССР
фактически законсервированы. Их нужно оперативно восстановить. Базовая задача - обеспечить к 2025 году объем перевалки (в размере - ред.) 15 миллионов тонн (в год) наших грузов, используя порты Санкт-Петербурга", - сказал посол в интервью телеканалу "Беларусь 1".
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Дипломат пояснил, что в прошлом году порты Санкт-Петербурга стали базовыми для перевалки белорусских экспортных грузов из-за преимуществ логистики, но при действующей железнодорожной инфраструктуре фактически достигнут потолок по перевалке грузов, которая в разы выросла по сравнению с 2021-2022 годами. "За прошлый год это (объем перевалки – ред.) 14,1 миллиона тонн грузов через все российские порты, из них 12,9 миллиона тонн - это порты Санкт-Петербурга", - сказал он.
Крутой также отметил, что перед Белоруссией
стоит задача использовать преимущества портов Мурманска
, Северного морского пути для доставки белорусских грузов в Китай
. Он подчеркнул, что этот логистический маршрут сейчас активно осваивается российской и китайской сторонами, и Белоруссии важно не упустить момент и "встроиться в этот процесс".
"Такие планы у нас есть. Думаю, в первом полугодии (2024 года – ред.) окончательно мы определимся по мурманским вариантам", - заявил дипломат.
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