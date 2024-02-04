https://ria.ru/20240204/ponomarev-1925359040.html

ФСБ подтвердила, что против Пономарева* возбуждено дело о госизмене

ФСБ подтвердила, что против Пономарева* возбуждено дело о госизмене - РИА Новости, 04.02.2024

ФСБ подтвердила, что против Пономарева* возбуждено дело о госизмене

ФСБ России подтвердила, что против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан в РФ иностранным агентом) возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T19:51

2024-02-04T19:51

2024-02-04T20:16

россия

илья пономарев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

справедливая россия

безопасность

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ФСБ России подтвердила, что против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан в РФ иностранным агентом) возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене. Ранее об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументировано совершение бывшим депутатом Государственной Думы V и VI созывов от фракции "Справедливая Россия" Пономаревым* Ильей Владимировичем преступлений, выражающихся в государственной измене в форме перехода на сторону противника и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте спецслужбы. "На основании собранных материалов Следственным управлением ФСБ России в отношении Пономарева* возбуждены и соединены в одном производстве уголовные дела по ст. 275 (государственная измена в форме перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к осуществлению террористической деятельности), п. "в" ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации) УК России", - говорится в сообщении.Также, ФСБ сообщила, что экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом), находясь в эмиграции, систематически участвовал в качестве спикера в мероприятиях, организуемых проамериканскими силами."Находясь в эмиграции, Пономарев* продолжил заниматься антироссийской деятельностью, прежде всего на Украине, систематически участвовал в качестве спикера в различных тематических мероприятиях, организуемых проамериканскими силами", - указывается в сообщении на сайте ФСБ.С 2014 года Пономарев* активно поддерживает украинский режим, публично выступает против присоединения Крыма к России; являлся единственным депутатом ГД РФ, не поддержавшим это решение, отмечает ФСБ. После предъявления ему Генпрокуратурой РФ в 2014 году гражданского иска по факту незаконного получения средств инновационного центра "Сколково" в размере 9 миллионов рублей эмигрировал в США. В апреле 2015 года Пономарев* был лишен депутатской неприкосновенности, СК РФ в отношении него возбудил уголовное дело по факту хищения 22 миллионов рублей у "Сколково", в связи с чем Пономарев* был объявлен в федеральный розыск, напоминает российская спецслужба.Против Пономарева* ФСБ возбудила уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника и об участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240131/gosizmena-1924484356.html

https://ria.ru/20240122/gosizmena-1922700630.html

https://ria.ru/20231226/sud-1918076911.html

https://ria.ru/20231223/safronov-1917701010.html

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россия, илья пономарев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, справедливая россия, безопасность