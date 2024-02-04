https://ria.ru/20240204/ponomarev-1925359040.html
ФСБ подтвердила, что против Пономарева* возбуждено дело о госизмене
ФСБ подтвердила, что против Пономарева* возбуждено дело о госизмене - РИА Новости, 04.02.2024
ФСБ подтвердила, что против Пономарева* возбуждено дело о госизмене
ФСБ России подтвердила, что против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан в РФ иностранным агентом) возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T19:51
2024-02-04T19:51
2024-02-04T20:16
россия
илья пономарев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
справедливая россия
безопасность
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ФСБ России подтвердила, что против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан в РФ иностранным агентом) возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене. Ранее об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументировано совершение бывшим депутатом Государственной Думы V и VI созывов от фракции "Справедливая Россия" Пономаревым* Ильей Владимировичем преступлений, выражающихся в государственной измене в форме перехода на сторону противника и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте спецслужбы. "На основании собранных материалов Следственным управлением ФСБ России в отношении Пономарева* возбуждены и соединены в одном производстве уголовные дела по ст. 275 (государственная измена в форме перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к осуществлению террористической деятельности), п. "в" ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации) УК России", - говорится в сообщении.Также, ФСБ сообщила, что экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом), находясь в эмиграции, систематически участвовал в качестве спикера в мероприятиях, организуемых проамериканскими силами."Находясь в эмиграции, Пономарев* продолжил заниматься антироссийской деятельностью, прежде всего на Украине, систематически участвовал в качестве спикера в различных тематических мероприятиях, организуемых проамериканскими силами", - указывается в сообщении на сайте ФСБ.С 2014 года Пономарев* активно поддерживает украинский режим, публично выступает против присоединения Крыма к России; являлся единственным депутатом ГД РФ, не поддержавшим это решение, отмечает ФСБ. После предъявления ему Генпрокуратурой РФ в 2014 году гражданского иска по факту незаконного получения средств инновационного центра "Сколково" в размере 9 миллионов рублей эмигрировал в США. В апреле 2015 года Пономарев* был лишен депутатской неприкосновенности, СК РФ в отношении него возбудил уголовное дело по факту хищения 22 миллионов рублей у "Сколково", в связи с чем Пономарев* был объявлен в федеральный розыск, напоминает российская спецслужба.Против Пономарева* ФСБ возбудила уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника и об участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240131/gosizmena-1924484356.html
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россия, илья пономарев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, справедливая россия, безопасность
Россия, Илья Пономарев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Справедливая Россия, Безопасность
ФСБ подтвердила, что против Пономарева* возбуждено дело о госизмене
ФСБ: против Пономарева возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ФСБ России подтвердила, что против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан в РФ иностранным агентом) возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене.
Ранее об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
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" Пономаревым* Ильей Владимировичем преступлений, выражающихся в государственной измене в форме перехода на сторону противника и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте спецслужбы.
"На основании собранных материалов Следственным управлением ФСБ России в отношении Пономарева* возбуждены и соединены в одном производстве уголовные дела по ст. 275 (государственная измена в форме перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к осуществлению террористической деятельности), п. "в" ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации) УК России", - говорится в сообщении.
Также, ФСБ сообщила, что экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом), находясь в эмиграции, систематически участвовал в качестве спикера в мероприятиях, организуемых проамериканскими силами.
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"Находясь в эмиграции, Пономарев* продолжил заниматься антироссийской деятельностью, прежде всего на Украине, систематически участвовал в качестве спикера в различных тематических мероприятиях, организуемых проамериканскими силами", - указывается в сообщении на сайте ФСБ.
С 2014 года Пономарев* активно поддерживает украинский режим, публично выступает против присоединения Крыма к России; являлся единственным депутатом ГД РФ, не поддержавшим это решение, отмечает ФСБ. После предъявления ему Генпрокуратурой РФ в 2014 году гражданского иска по факту незаконного получения средств инновационного центра "Сколково" в размере 9 миллионов рублей эмигрировал в США. В апреле 2015 года Пономарев* был лишен депутатской неприкосновенности, СК РФ в отношении него возбудил уголовное дело по факту хищения 22 миллионов рублей у "Сколково", в связи с чем Пономарев* был объявлен в федеральный розыск, напоминает российская спецслужба.
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Против Пономарева* ФСБ возбудила уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника и об участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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