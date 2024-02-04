Рейтинг@Mail.ru
ФСБ подтвердила, что против Пономарева* возбуждено дело о госизмене - РИА Новости, 04.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 04.02.2024 (обновлено: 20:16 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/ponomarev-1925359040.html
ФСБ подтвердила, что против Пономарева* возбуждено дело о госизмене
ФСБ подтвердила, что против Пономарева* возбуждено дело о госизмене - РИА Новости, 04.02.2024
ФСБ подтвердила, что против Пономарева* возбуждено дело о госизмене
ФСБ России подтвердила, что против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан в РФ иностранным агентом) возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T19:51
2024-02-04T20:16
россия
илья пономарев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
справедливая россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874507525_0:83:2944:1739_1920x0_80_0_0_40d88f11d761638e54825ca8ae5ac71d.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ФСБ России подтвердила, что против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан в РФ иностранным агентом) возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене. Ранее об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументировано совершение бывшим депутатом Государственной Думы V и VI созывов от фракции "Справедливая Россия" Пономаревым* Ильей Владимировичем преступлений, выражающихся в государственной измене в форме перехода на сторону противника и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте спецслужбы. "На основании собранных материалов Следственным управлением ФСБ России в отношении Пономарева* возбуждены и соединены в одном производстве уголовные дела по ст. 275 (государственная измена в форме перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к осуществлению террористической деятельности), п. "в" ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации) УК России", - говорится в сообщении.Также, ФСБ сообщила, что экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом), находясь в эмиграции, систематически участвовал в качестве спикера в мероприятиях, организуемых проамериканскими силами."Находясь в эмиграции, Пономарев* продолжил заниматься антироссийской деятельностью, прежде всего на Украине, систематически участвовал в качестве спикера в различных тематических мероприятиях, организуемых проамериканскими силами", - указывается в сообщении на сайте ФСБ.С 2014 года Пономарев* активно поддерживает украинский режим, публично выступает против присоединения Крыма к России; являлся единственным депутатом ГД РФ, не поддержавшим это решение, отмечает ФСБ. После предъявления ему Генпрокуратурой РФ в 2014 году гражданского иска по факту незаконного получения средств инновационного центра "Сколково" в размере 9 миллионов рублей эмигрировал в США. В апреле 2015 года Пономарев* был лишен депутатской неприкосновенности, СК РФ в отношении него возбудил уголовное дело по факту хищения 22 миллионов рублей у "Сколково", в связи с чем Пономарев* был объявлен в федеральный розыск, напоминает российская спецслужба.Против Пономарева* ФСБ возбудила уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника и об участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240131/gosizmena-1924484356.html
https://ria.ru/20240122/gosizmena-1922700630.html
https://ria.ru/20231226/sud-1918076911.html
https://ria.ru/20231223/safronov-1917701010.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874507525_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_e7cba59f5f45c15c7eb96118356451c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, илья пономарев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, справедливая россия, безопасность
Россия, Илья Пономарев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Справедливая Россия, Безопасность
ФСБ подтвердила, что против Пономарева* возбуждено дело о госизмене

ФСБ: против Пономарева возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкИлья Пономарев*
Илья Пономарев* - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Илья Пономарев*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ФСБ России подтвердила, что против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан в РФ иностранным агентом) возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене.
Ранее об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
суд - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Жительницу Хабаровского края приговорили к восьми годам тюрьмы за госизмену
31 января, 03:47
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументировано совершение бывшим депутатом Государственной Думы V и VI созывов от фракции "Справедливая Россия" Пономаревым* Ильей Владимировичем преступлений, выражающихся в государственной измене в форме перехода на сторону противника и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте спецслужбы.
"На основании собранных материалов Следственным управлением ФСБ России в отношении Пономарева* возбуждены и соединены в одном производстве уголовные дела по ст. 275 (государственная измена в форме перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к осуществлению террористической деятельности), п. "в" ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации) УК России", - говорится в сообщении.
Также, ФСБ сообщила, что экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом), находясь в эмиграции, систематически участвовал в качестве спикера в мероприятиях, организуемых проамериканскими силами.
Задержание жителя Новокузнецка за госизмену
ФСБ расценила отправку жителем Новокузнецка денег ВСУ как госизмену
22 января, 09:51
"Находясь в эмиграции, Пономарев* продолжил заниматься антироссийской деятельностью, прежде всего на Украине, систематически участвовал в качестве спикера в различных тематических мероприятиях, организуемых проамериканскими силами", - указывается в сообщении на сайте ФСБ.
С 2014 года Пономарев* активно поддерживает украинский режим, публично выступает против присоединения Крыма к России; являлся единственным депутатом ГД РФ, не поддержавшим это решение, отмечает ФСБ. После предъявления ему Генпрокуратурой РФ в 2014 году гражданского иска по факту незаконного получения средств инновационного центра "Сколково" в размере 9 миллионов рублей эмигрировал в США. В апреле 2015 года Пономарев* был лишен депутатской неприкосновенности, СК РФ в отношении него возбудил уголовное дело по факту хищения 22 миллионов рублей у "Сколково", в связи с чем Пономарев* был объявлен в федеральный розыск, напоминает российская спецслужба.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Жителя Сахалина осудили на 15 лет за госизмену
26 декабря 2023, 06:29
Против Пономарева* ФСБ возбудила уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника и об участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Чешская разведка начала вербовать Сафронова в 2012 году, заявила ФСБ
23 декабря 2023, 21:24
 
РоссияИлья ПономаревФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФСправедливая РоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала