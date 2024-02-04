Такого еще не было. Заявление Китая об СВО вызвало тревогу на Западе
Figaro: российско—китайская дружба стала крепкой как никогда ранее
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Заявление министра обороны КНР о поддержке Москвы по украинскому вопросу свидетельствует об укреплении российско-китайской дружбы, пишет французская газета Figaro.
31 января министр обороны Китая Дун Цзюнь сообщил министру обороны России Сергею Шойгу, что Пекин не откажется от "поддержки" Москвы по "украинскому вопросу". В Figaro обратили внимание на формулировку китайского заявления и отметили, что Китай впервые с начала СВО публично сообщил о "поддержке" России в украинском конфликте.
"Это все более явное подтверждение и без того сильной тенденции (к укреплению российско-китайских отношений. — Прим. ред.)", — прокомментировал историк Дмитрий Минич.
Журналисты добавили, что Россия и Китай активно развивают не только военное, но и экономическое сотрудничество. Товарооборот между двумя странами значительно вырос за последние два года, при этом Россия стала крупнейшим экспортером нефти в КНР.
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"Союз Пекина и Москвы кажется как никогда крепким", — заключили в издании.
31 января министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем. Российский министр рассказал о "неуклонном" развитии двустороннего военного сотрудничества и подчеркнул, что отношения двух государств не направлены против третьих стран. Дун Цзюнь, в свою очередь, в частности, поблагодарил Россию за сотрудничество с КНР по "тайваньскому вопросу".