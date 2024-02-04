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Такого еще не было. Заявление Китая об СВО вызвало тревогу на Западе - РИА Новости, 04.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:46 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/podderzhka-1925273942.html
Такого еще не было. Заявление Китая об СВО вызвало тревогу на Западе
Такого еще не было. Заявление Китая об СВО вызвало тревогу на Западе - РИА Новости, 04.02.2024
Такого еще не было. Заявление Китая об СВО вызвало тревогу на Западе
Заявление министра обороны КНР о поддержке Москвы по украинскому вопросу свидетельствует об укреплении российско-китайской дружбы, пишет французская газета... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T00:46
2024-02-04T00:46
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
украина
франция
дун цзюнь
сергей шойгу
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Заявление министра обороны КНР о поддержке Москвы по украинскому вопросу свидетельствует об укреплении российско-китайской дружбы, пишет французская газета Figaro."Это все более явное подтверждение и без того сильной тенденции (к укреплению российско-китайских отношений. — Прим. ред.)", — прокомментировал историк Дмитрий Минич.Журналисты добавили, что Россия и Китай активно развивают не только военное, но и экономическое сотрудничество. Товарооборот между двумя странами значительно вырос за последние два года, при этом Россия стала крупнейшим экспортером нефти в КНР.&quot;Союз Пекина и Москвы кажется как никогда крепким&quot;, — заключили в издании.31 января министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем. Российский министр рассказал о "неуклонном" развитии двустороннего военного сотрудничества и подчеркнул, что отношения двух государств не направлены против третьих стран. Дун Цзюнь, в свою очередь, в частности, поблагодарил Россию за сотрудничество с КНР по "тайваньскому вопросу".
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в мире, китай, россия, украина, франция, дун цзюнь, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Украина, Франция, Дун Цзюнь, Сергей Шойгу
Такого еще не было. Заявление Китая об СВО вызвало тревогу на Западе

Figaro: российско—китайская дружба стала крепкой как никогда ранее

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Заявление министра обороны КНР о поддержке Москвы по украинскому вопросу свидетельствует об укреплении российско-китайской дружбы, пишет французская газета Figaro.

31 января министр обороны Китая Дун Цзюнь сообщил министру обороны России Сергею Шойгу, что Пекин не откажется от "поддержки" Москвы по "украинскому вопросу". В Figaro обратили внимание на формулировку китайского заявления и отметили, что Китай впервые с начала СВО публично сообщил о "поддержке" России в украинском конфликте.

"Это все более явное подтверждение и без того сильной тенденции (к укреплению российско-китайских отношений. — Прим. ред.)", — прокомментировал историк Дмитрий Минич.
Журналисты добавили, что Россия и Китай активно развивают не только военное, но и экономическое сотрудничество. Товарооборот между двумя странами значительно вырос за последние два года, при этом Россия стала крупнейшим экспортером нефти в КНР.
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"Союз Пекина и Москвы кажется как никогда крепким", — заключили в издании.

31 января министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем. Российский министр рассказал о "неуклонном" развитии двустороннего военного сотрудничества и подчеркнул, что отношения двух государств не направлены против третьих стран. Дун Цзюнь, в свою очередь, в частности, поблагодарил Россию за сотрудничество с КНР по "тайваньскому вопросу".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияУкраинаФранцияДун ЦзюньСергей Шойгу
 
 
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