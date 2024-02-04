https://ria.ru/20240204/podderzhka-1925273942.html

Такого еще не было. Заявление Китая об СВО вызвало тревогу на Западе

Такого еще не было. Заявление Китая об СВО вызвало тревогу на Западе - РИА Новости, 04.02.2024

Такого еще не было. Заявление Китая об СВО вызвало тревогу на Западе

Заявление министра обороны КНР о поддержке Москвы по украинскому вопросу свидетельствует об укреплении российско-китайской дружбы, пишет французская газета... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T00:46

2024-02-04T00:46

2024-02-04T00:46

специальная военная операция на украине

в мире

китай

россия

украина

франция

дун цзюнь

сергей шойгу

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Заявление министра обороны КНР о поддержке Москвы по украинскому вопросу свидетельствует об укреплении российско-китайской дружбы, пишет французская газета Figaro."Это все более явное подтверждение и без того сильной тенденции (к укреплению российско-китайских отношений. — Прим. ред.)", — прокомментировал историк Дмитрий Минич.Журналисты добавили, что Россия и Китай активно развивают не только военное, но и экономическое сотрудничество. Товарооборот между двумя странами значительно вырос за последние два года, при этом Россия стала крупнейшим экспортером нефти в КНР."Союз Пекина и Москвы кажется как никогда крепким", — заключили в издании.31 января министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем. Российский министр рассказал о "неуклонном" развитии двустороннего военного сотрудничества и подчеркнул, что отношения двух государств не направлены против третьих стран. Дун Цзюнь, в свою очередь, в частности, поблагодарил Россию за сотрудничество с КНР по "тайваньскому вопросу".

https://ria.ru/20240203/kitay-1925218782.html

https://ria.ru/20240201/mid-1924887016.html

китай

россия

украина

франция

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в мире, китай, россия, украина, франция, дун цзюнь, сергей шойгу