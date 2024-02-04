https://ria.ru/20240204/otmena-1925281452.html

В Ярославле отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым

В Ярославле отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым - РИА Новости, 04.02.2024

В Ярославле отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым

В Ярославле отменили спектакль с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита", который должен был состояться 26 февраля в... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T03:25

2024-02-04T03:25

2024-02-04T15:19

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ксения раппопорт

алексей серебряков

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Ярославле отменили спектакль с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита", который должен был состояться 26 февраля в концертно-зрелищном центре "Миллениум", сообщается на сайте центра. "Уважаемые зрители! Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" отменен. Вы можете вернуть раннее купленные билеты в местах приобретения с полным возвратом стоимости", — говорится в публикации. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе минкульта Ярославской области, коммерческая организация запланировала мероприятие на законных основаниях, но "с учетом общественного мнения" было принято решение отменить показ."В министерство поступали соответствующие обращения активистов", — сказала собеседница агентства.На вопрос агентства, были ли они недовольны непосредственно личностями актеров и их высказываниями, в частности, по поводу спецоперации, она ответила утвердительно.В 2023 году спектакль, поставленный режиссером Александром Мариным, отменяли как минимум трижды: в феврале — в Санкт-Петербурге, в мае — в Екатеринбурге, а в июне — в Новосибирске. В некоторых случаях отмену аргументировали техническими причинами, в иных комментариев не поступало вовсе.Ксения Раппопорт в 2022 году осудила специальную военную операцию на Украине. В ноябре прошлого года ее исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также некоторых благотворительных проектов.

https://ria.ru/20240130/artisty-1924396835.html

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ярославль, ксения раппопорт, алексей серебряков, общество, россия, культура, александр марин