https://ria.ru/20240204/opasnost-1925282921.html
"Только начинается". Наступление России вызвало панику в Киеве
"Только начинается". Наступление России вызвало панику в Киеве - РИА Новости, 04.02.2024
"Только начинается". Наступление России вызвало панику в Киеве
Украину ждет масштабное и самое сложное для нее наступление России с начала конфликта, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T04:38
2024-02-04T04:38
2024-02-04T04:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сергей шойгу
вадим карасев
кирилл буданов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832727867_0:56:3194:1853_1920x0_80_0_0_3d3540dd95689a17234eee31c54bc168.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украину ждет масштабное и самое сложное для нее наступление России с начала конфликта, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу "Вышка".Эксперт прокомментировал заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что российская армия "полностью выдохнется" к весне и уступит инициативу ВСУ."Наступление их (России. — Прим. ред.) не закончилось, не выдохлось. Оно будет только-только начинаться", — отметил аналитик.Карасев обратил внимание, что Украина сталкивается не только с тяжелой ситуацией на поле боя, но и с высоким внутриполитическим напряжением. Ресурсы Киева истощены, а Запад оказывает Украине лишь мизерную помощь."У нас два-три месяца — самые опасные месяцы для Украины с точки зрения <...> обстановки на фронте", — считает киевский политолог.В пятницу министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом ВС России. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в зоне СВО в январе. По словам Шойгу, вооруженные силы добились продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка. Министр отметил, что Киев уже вынужден бросать последние резервы для удержания обороны. По данным Шойгу, потери ВСУ за январь превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20240201/vsu-1924909768.html
https://ria.ru/20240204/ugroza-1925278589.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832727867_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_1435639058f0509d0e29072cf364ea17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сергей шойгу, вадим карасев, кирилл буданов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Вадим Карасев, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины
"Только начинается". Наступление России вызвало панику в Киеве
Политолог Карасев: Украину ждут самые опасные три месяца с начала СВО
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Украину ждет масштабное и самое сложное для нее наступление России с начала конфликта, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью
YouTube-каналу "Вышка".
Эксперт прокомментировал заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что российская армия "полностью выдохнется" к весне и уступит инициативу ВСУ.
"Наступление их (России. — Прим. ред.) не закончилось, не выдохлось. Оно будет только-только начинаться", — отметил аналитик.
Карасев обратил внимание, что Украина сталкивается не только с тяжелой ситуацией на поле боя, но и с высоким внутриполитическим напряжением. Ресурсы Киева истощены, а Запад оказывает Украине лишь мизерную помощь.
"Ниже десяти процентов". В США отмерили украинским войскам срок
«
"У нас два-три месяца — самые опасные месяцы для Украины с точки зрения <...> обстановки на фронте", — считает киевский политолог.
В пятницу министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом ВС России. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в зоне СВО в январе. По словам Шойгу, вооруженные силы добились продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка. Министр отметил, что Киев уже вынужден бросать последние резервы для удержания обороны. По данным Шойгу, потери ВСУ за январь превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
"Не выживете". Киеву сообщили о смертельной угрозе на фронте