https://ria.ru/20240204/opasnost-1925282921.html

"Только начинается". Наступление России вызвало панику в Киеве

"Только начинается". Наступление России вызвало панику в Киеве - РИА Новости, 04.02.2024

"Только начинается". Наступление России вызвало панику в Киеве

Украину ждет масштабное и самое сложное для нее наступление России с начала конфликта, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T04:38

2024-02-04T04:38

2024-02-04T04:38

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

сергей шойгу

вадим карасев

кирилл буданов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украину ждет масштабное и самое сложное для нее наступление России с начала конфликта, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу "Вышка".Эксперт прокомментировал заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что российская армия "полностью выдохнется" к весне и уступит инициативу ВСУ."Наступление их (России. — Прим. ред.) не закончилось, не выдохлось. Оно будет только-только начинаться", — отметил аналитик.Карасев обратил внимание, что Украина сталкивается не только с тяжелой ситуацией на поле боя, но и с высоким внутриполитическим напряжением. Ресурсы Киева истощены, а Запад оказывает Украине лишь мизерную помощь."У нас два-три месяца — самые опасные месяцы для Украины с точки зрения <...> обстановки на фронте", — считает киевский политолог.В пятницу министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом ВС России. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в зоне СВО в январе. По словам Шойгу, вооруженные силы добились продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка. Министр отметил, что Киев уже вынужден бросать последние резервы для удержания обороны. По данным Шойгу, потери ВСУ за январь превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20240201/vsu-1924909768.html

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в мире, россия, украина, сергей шойгу, вадим карасев, кирилл буданов, вооруженные силы украины