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"Только начинается". Наступление России вызвало панику в Киеве - РИА Новости, 04.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:38 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/opasnost-1925282921.html
"Только начинается". Наступление России вызвало панику в Киеве
"Только начинается". Наступление России вызвало панику в Киеве - РИА Новости, 04.02.2024
"Только начинается". Наступление России вызвало панику в Киеве
Украину ждет масштабное и самое сложное для нее наступление России с начала конфликта, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T04:38
2024-02-04T04:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сергей шойгу
вадим карасев
кирилл буданов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украину ждет масштабное и самое сложное для нее наступление России с начала конфликта, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу "Вышка".Эксперт прокомментировал заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что российская армия "полностью выдохнется" к весне и уступит инициативу ВСУ."Наступление их (России. — Прим. ред.) не закончилось, не выдохлось. Оно будет только-только начинаться", — отметил аналитик.Карасев обратил внимание, что Украина сталкивается не только с тяжелой ситуацией на поле боя, но и с высоким внутриполитическим напряжением. Ресурсы Киева истощены, а Запад оказывает Украине лишь мизерную помощь.&quot;У нас два-три месяца — самые опасные месяцы для Украины с точки зрения &lt;...&gt; обстановки на фронте&quot;, — считает киевский политолог.В пятницу министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом ВС России. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в зоне СВО в январе. По словам Шойгу, вооруженные силы добились продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка. Министр отметил, что Киев уже вынужден бросать последние резервы для удержания обороны. По данным Шойгу, потери ВСУ за январь превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20240201/vsu-1924909768.html
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в мире, россия, украина, сергей шойгу, вадим карасев, кирилл буданов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Вадим Карасев, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины
"Только начинается". Наступление России вызвало панику в Киеве

Политолог Карасев: Украину ждут самые опасные три месяца с начала СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота расчетов артиллерийских установок "Акация" на Запорожском направлении
Работа расчетов артиллерийских установок Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа расчетов артиллерийских установок "Акация" на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украину ждет масштабное и самое сложное для нее наступление России с начала конфликта, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу "Вышка".
Эксперт прокомментировал заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что российская армия "полностью выдохнется" к весне и уступит инициативу ВСУ.
"Наступление их (России. — Прим. ред.) не закончилось, не выдохлось. Оно будет только-только начинаться", — отметил аналитик.
Карасев обратил внимание, что Украина сталкивается не только с тяжелой ситуацией на поле боя, но и с высоким внутриполитическим напряжением. Ресурсы Киева истощены, а Запад оказывает Украине лишь мизерную помощь.
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"У нас два-три месяца — самые опасные месяцы для Украины с точки зрения <...> обстановки на фронте", — считает киевский политолог.

В пятницу министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом ВС России. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в зоне СВО в январе. По словам Шойгу, вооруженные силы добились продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка. Министр отметил, что Киев уже вынужден бросать последние резервы для удержания обороны. По данным Шойгу, потери ВСУ за январь превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
"Не выживете". Киеву сообщили о смертельной угрозе на фронте
Вчера, 02:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСергей ШойгуВадим КарасевКирилл БудановВооруженные силы Украины
 
 
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