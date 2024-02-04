https://ria.ru/20240204/obstrel-1925328172.html

Среди погибших при обстреле пекарни в Лисичанске была беременная женщина

Среди погибших при обстреле пекарни в Лисичанске была беременная женщина - РИА Новости, 04.02.2024

Среди погибших при обстреле пекарни в Лисичанске была беременная женщина

Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T15:34

2024-02-04T15:34

2024-02-04T16:13

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

удар всу по пекарне в лисичанске

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

леонид пасечник

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 4 фев — РИА Новости. Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин."Погибла (в числе прочих. — Прим. ред.) беременная женщина со своим пятилетним ребенком", — заявил он.По словам чиновника, спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов десять человек."Мы наблюдаем очередной террористический акт со стороны украинских вооруженных сил. Теракт был направлен именно на гражданский объект, где была расположена пекарня, совмещенная с кафе. После рабочей недели жители пришли (туда. — Прим. ред.) отдохнуть", — сказал Говтвин.Накануне в результате удара ВСУ по Лисичанску погибли 28 мирных жителей, еще десять получили ранения. Изначально сообщалось, что всего под завалами могут находиться порядка 40 человек. Сотрудники МЧС разобрали примерно 65 процентов разрушенных конструкций пекарни. Работы шли всю ночь.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда многие идут за хлебом. В республике 4 февраля объявлен траур. Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские войска освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.

https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925307749.html

лисичанск

луганская народная республика

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Разбор завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин. 2024-02-04T15:34 true PT1M16S

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лисичанск, луганская народная республика, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, леонид пасечник