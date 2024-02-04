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Среди погибших при обстреле пекарни в Лисичанске была беременная женщина - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 04.02.2024 (обновлено: 16:13 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/obstrel-1925328172.html
Среди погибших при обстреле пекарни в Лисичанске была беременная женщина
Среди погибших при обстреле пекарни в Лисичанске была беременная женщина - РИА Новости, 04.02.2024
Среди погибших при обстреле пекарни в Лисичанске была беременная женщина
Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:34
2024-02-04T16:13
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
удар всу по пекарне в лисичанске
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
леонид пасечник
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 4 фев — РИА Новости. Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин."Погибла (в числе прочих. — Прим. ред.) беременная женщина со своим пятилетним ребенком", — заявил он.По словам чиновника, спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов десять человек."Мы наблюдаем очередной террористический акт со стороны украинских вооруженных сил. Теракт был направлен именно на гражданский объект, где была расположена пекарня, совмещенная с кафе. После рабочей недели жители пришли (туда. — Прим. ред.) отдохнуть", — сказал Говтвин.Накануне в результате удара ВСУ по Лисичанску погибли 28 мирных жителей, еще десять получили ранения. Изначально сообщалось, что всего под завалами могут находиться порядка 40 человек. Сотрудники МЧС разобрали примерно 65 процентов разрушенных конструкций пекарни. Работы шли всю ночь.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда многие идут за хлебом. В республике 4 февраля объявлен траур. Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские войска освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925307749.html
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Разбор завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске
Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.
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лисичанск, луганская народная республика, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Леонид Пасечник
Среди погибших при обстреле пекарни в Лисичанске была беременная женщина

Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина

© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Фото : RT/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Читать ria.ru в
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 4 фев — РИА Новости. Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.
"Погибла (в числе прочих. — Прим. ред.) беременная женщина со своим пятилетним ребенком", — заявил он.
По словам чиновника, спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов десять человек.
"Мы наблюдаем очередной террористический акт со стороны украинских вооруженных сил. Теракт был направлен именно на гражданский объект, где была расположена пекарня, совмещенная с кафе. После рабочей недели жители пришли (туда. — Прим. ред.) отдохнуть", — сказал Говтвин.
Накануне в результате удара ВСУ по Лисичанску погибли 28 мирных жителей, еще десять получили ранения. Изначально сообщалось, что всего под завалами могут находиться порядка 40 человек. Сотрудники МЧС разобрали примерно 65 процентов разрушенных конструкций пекарни. Работы шли всю ночь.
Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда многие идут за хлебом.
Сотрудники МЧС России из-под завалов извлекают тела погибших в Лисичанске
Врач рассказал о ранениях у пострадавших при ударе по пекарне в Лисичанске
Вчера, 11:50
В республике 4 февраля объявлен траур.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские войска освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8
© Фото : RT/Telegram

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8
© Фото : RT/Telegram

Уже известно о 28 жертвах.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8
© РИА Новости

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

Разбор завалов шел всю ночь.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8
© Фото : RT/Telegram

На фото — последствия обстрела.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8
© РИА Новости

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаУдар ВСУ по пекарне в ЛисичанскеПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныЛеонид Пасечник
 
 
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