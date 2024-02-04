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СК устанавливает обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/obstrel-1925312203.html
СК устанавливает обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
СК устанавливает обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.02.2024
СК устанавливает обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
Следственный комитет России устанавливает обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны ВСУ, в результате которого погибли 28 мирных жителей, этим действиям... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T12:57
2024-02-04T12:57
специальная военная операция на украине
лисичанск
удар всу по пекарне в лисичанске
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Следственный комитет России устанавливает обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны ВСУ, в результате которого погибли 28 мирных жителей, этим действиям будет дана правовая оценка, сообщается в воскресенье в Telegram-канале ведомства. "В результате обстрела украинскими вооруженными силами города Лисичанск ЛНР произошло обрушение двухэтажного здания пекарни, в котором находились мирные жители... Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28 человек, среди них ребенок, еще 10 человек ранены. В республике 4 февраля объявлен траур.
лисичанск
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лисичанск, удар всу по пекарне в лисичанске, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК устанавливает обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны ВСУ

СК устанавливает обстоятельства обстрела пекарни в Лисичанске со стороны ВСУ

© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Следственный комитет России устанавливает обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны ВСУ, в результате которого погибли 28 мирных жителей, этим действиям будет дана правовая оценка, сообщается в воскресенье в Telegram-канале ведомства.
"В результате обстрела украинскими вооруженными силами города Лисичанск ЛНР произошло обрушение двухэтажного здания пекарни, в котором находились мирные жители... Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28 человек, среди них ребенок, еще 10 человек ранены. В республике 4 февраля объявлен траур.
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8
© Фото : RT/Telegram

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8
© Фото : RT/Telegram

Уже известно о 28 жертвах.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8
© РИА Новости

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

Разбор завалов шел всю ночь.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8
© Фото : RT/Telegram

На фото — последствия обстрела.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8
© РИА Новости

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскУдар ВСУ по пекарне в ЛисичанскеЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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