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СК устанавливает обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны ВСУ

СК устанавливает обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.02.2024

СК устанавливает обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны ВСУ

Следственный комитет России устанавливает обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны ВСУ, в результате которого погибли 28 мирных жителей, этим действиям... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T12:57

2024-02-04T12:57

2024-02-04T12:57

специальная военная операция на украине

лисичанск

удар всу по пекарне в лисичанске

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Следственный комитет России устанавливает обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны ВСУ, в результате которого погибли 28 мирных жителей, этим действиям будет дана правовая оценка, сообщается в воскресенье в Telegram-канале ведомства. "В результате обстрела украинскими вооруженными силами города Лисичанск ЛНР произошло обрушение двухэтажного здания пекарни, в котором находились мирные жители... Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28 человек, среди них ребенок, еще 10 человек ранены. В республике 4 февраля объявлен траур.

лисичанск

луганская народная республика

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лисичанск, удар всу по пекарне в лисичанске, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия