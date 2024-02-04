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СК устанавливает обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
СК устанавливает обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.02.2024
СК устанавливает обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
Следственный комитет России устанавливает обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны ВСУ, в результате которого погибли 28 мирных жителей, этим действиям... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T12:57
2024-02-04T12:57
2024-02-04T12:57
специальная военная операция на украине
лисичанск
удар всу по пекарне в лисичанске
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Следственный комитет России устанавливает обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны ВСУ, в результате которого погибли 28 мирных жителей, этим действиям будет дана правовая оценка, сообщается в воскресенье в Telegram-канале ведомства. "В результате обстрела украинскими вооруженными силами города Лисичанск ЛНР произошло обрушение двухэтажного здания пекарни, в котором находились мирные жители... Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28 человек, среди них ребенок, еще 10 человек ранены. В республике 4 февраля объявлен траур.
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лисичанск, удар всу по пекарне в лисичанске, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК устанавливает обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
СК устанавливает обстоятельства обстрела пекарни в Лисичанске со стороны ВСУ