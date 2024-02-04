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В Госдуме назвали обстрел пекарни в Лисичанске актом беспомощности
В Госдуме назвали обстрел пекарни в Лисичанске актом беспомощности - РИА Новости, 04.02.2024
В Госдуме назвали обстрел пекарни в Лисичанске актом беспомощности
Убийство мирных жителей в Лисичанске в ЛНР - это акт беспомощности и попытка привлечь внимание западных покровителей, чтобы заработать на новые ракеты и... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T11:17
2024-02-04T11:17
2024-02-04T16:12
специальная военная операция на украине
лисичанск
анна кузнецова
удар всу по пекарне в лисичанске
происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Убийство мирных жителей в Лисичанске в ЛНР - это акт беспомощности и попытка привлечь внимание западных покровителей, чтобы заработать на новые ракеты и продолжить убивать, заявила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова в Telegram-канале. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу в результате обстрела разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. В администрации главы ЛНР сообщили РИА Новости, что, по уточненным данным, при обстреле Лисичанска погибли 28 человек, среди них один ребенок, пострадали 10 человек. "Сегодня западным оружием террористы Киева убивают мирных людей, женщин, детей, своих и наших граждан... Для террористов Киева жизни людей в принципе ничего не значат. Но это акты беспомощности, попытка привлечь внимание западных покровителей, чтобы подзаработать на новые ракеты и продолжить наживаться и убивать", - написала Кузнецова. По ее словам, на самом деле киевские боевики лишь приближают свой конец и получат сполна "вечную смерть и муку Там и пожизненное преследование и наказание здесь".
лисичанск
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Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске
3 февраля армия ВСУ атаковала здание пекарни в Лисичанске. СК заявил, что удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 28 погибших. 10 человек получили ранения, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.
2024-02-04T11:17
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лисичанск, анна кузнецова, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Анна Кузнецова, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Происшествия
В Госдуме назвали обстрел пекарни в Лисичанске актом беспомощности
Кузнецова назвала обстрел Лисичанска попыткой Украины привлечь внимание Запада