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В Госдуме назвали обстрел пекарни в Лисичанске актом беспомощности - РИА Новости, 04.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:17 04.02.2024 (обновлено: 16:12 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/obstrel-1925304992.html
В Госдуме назвали обстрел пекарни в Лисичанске актом беспомощности
В Госдуме назвали обстрел пекарни в Лисичанске актом беспомощности - РИА Новости, 04.02.2024
В Госдуме назвали обстрел пекарни в Лисичанске актом беспомощности
Убийство мирных жителей в Лисичанске в ЛНР - это акт беспомощности и попытка привлечь внимание западных покровителей, чтобы заработать на новые ракеты и... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T11:17
2024-02-04T16:12
специальная военная операция на украине
лисичанск
анна кузнецова
удар всу по пекарне в лисичанске
происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Убийство мирных жителей в Лисичанске в ЛНР - это акт беспомощности и попытка привлечь внимание западных покровителей, чтобы заработать на новые ракеты и продолжить убивать, заявила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова в Telegram-канале. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу в результате обстрела разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. В администрации главы ЛНР сообщили РИА Новости, что, по уточненным данным, при обстреле Лисичанска погибли 28 человек, среди них один ребенок, пострадали 10 человек. "Сегодня западным оружием террористы Киева убивают мирных людей, женщин, детей, своих и наших граждан... Для террористов Киева жизни людей в принципе ничего не значат. Но это акты беспомощности, попытка привлечь внимание западных покровителей, чтобы подзаработать на новые ракеты и продолжить наживаться и убивать", - написала Кузнецова. По ее словам, на самом деле киевские боевики лишь приближают свой конец и получат сполна "вечную смерть и муку Там и пожизненное преследование и наказание здесь".
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Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске
3 февраля армия ВСУ атаковала здание пекарни в Лисичанске. СК заявил, что удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 28 погибших. 10 человек получили ранения, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.
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лисичанск, анна кузнецова, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Анна Кузнецова, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Происшествия
В Госдуме назвали обстрел пекарни в Лисичанске актом беспомощности

Кузнецова назвала обстрел Лисичанска попыткой Украины привлечь внимание Запада

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Убийство мирных жителей в Лисичанске в ЛНР - это акт беспомощности и попытка привлечь внимание западных покровителей, чтобы заработать на новые ракеты и продолжить убивать, заявила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова в Telegram-канале.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу в результате обстрела разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. В администрации главы ЛНР сообщили РИА Новости, что, по уточненным данным, при обстреле Лисичанска погибли 28 человек, среди них один ребенок, пострадали 10 человек.
"Сегодня западным оружием террористы Киева убивают мирных людей, женщин, детей, своих и наших граждан... Для террористов Киева жизни людей в принципе ничего не значат. Но это акты беспомощности, попытка привлечь внимание западных покровителей, чтобы подзаработать на новые ракеты и продолжить наживаться и убивать", - написала Кузнецова.
По ее словам, на самом деле киевские боевики лишь приближают свой конец и получат сполна "вечную смерть и муку Там и пожизненное преследование и наказание здесь".
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8
© Фото : RT/Telegram

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8
© Фото : RT/Telegram

Уже известно о 28 жертвах.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8
© РИА Новости

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

Разбор завалов шел всю ночь.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8
© Фото : RT/Telegram

На фото — последствия обстрела.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8
© РИА Новости

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскАнна КузнецоваУдар ВСУ по пекарне в ЛисичанскеПроисшествия
 
 
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