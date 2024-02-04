https://ria.ru/20240204/nato-1925321176.html

В Совфеде заявили, что в НАТО могут произойти "любые изменения"

В Совфеде заявили, что в НАТО могут произойти "любые изменения" - РИА Новости, 04.02.2024

В Совфеде заявили, что в НАТО могут произойти "любые изменения"

В структуре НАТО возможны любые изменения, но много и "болтовни" об этом, сказал РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T14:37

2024-02-04T14:37

2024-02-04T14:37

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. В структуре НАТО возможны любые изменения, но много и "болтовни" об этом, сказал РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Ранее бывший советник по нацбезопасности Белого дома Джон Болтон выражал обеспокоенность возможностью выхода США из НАТО при Дональде Трампе. Если он преуспеет в своем намерении, это сулит США "конституционным кризисом и годами судебных разбирательств", считает Болтон. При этом в Европе задаются вопросом, что произойдет с НАТО в случае переизбрания Трампа, который заявлял о недовольстве альянсом и о возможности выхода Штатов из НАТО, написала ранее газета New York Times со ссылкой на чиновников. "Поскольку мы не являемся членами этого военно-политического блока, который нам враждебен, я думаю, мы можем исходить из того, что там возможны любые изменения", - отметил Карасин. В то же время, добавил политик, "фантазия наших недругов не знает конца". "Болтовни много", - сказал Карасин.

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в мире, сша, европа, григорий карасин, джон болтон, дональд трамп, нато, совет федерации рф