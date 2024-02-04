https://ria.ru/20240204/makhachkala-1925368321.html

Источник: в Махачкале умер ребенок, спасенный из утонувшей машины

Источник: в Махачкале умер ребенок, спасенный из утонувшей машины - РИА Новости, 04.02.2024

Источник: в Махачкале умер ребенок, спасенный из утонувшей машины

Один из двоих детей, госпитализированных после падения автомобиля в канал в пригороде Махачкалы, умер в больнице, сообщил РИА Новости источник в медучреждении. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T21:26

2024-02-04T21:26

2024-02-04T22:34

происшествия

махачкала

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 4 фев — РИА Новости. Один из двоих детей, госпитализированных после падения автомобиля в канал в пригороде Махачкалы, умер в больнице, сообщил РИА Новости источник в медучреждении. Инцидент произошел в воскресенье в поселке Семендер. Машина марки Lada Priora с пассажирами упала в канал имени Октябрьской революции. По данным пресс-службы Госавтоинспекции Дагестана, за рулем автомобиля находился 23-летний местный житель, который не справился с управлением.После ДТП двоих мальчиков, десяти и 12 лет, доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ). Минздрав республики оценил их состояние как тяжелое, обоих подключили к искусственной вентиляции легких."Десятилетний мальчик скончался. У него несколько раз останавливалось сердце", — рассказал собеседник агентства. Как ранее заявила заместитель главы Махачкалы Эмилия Раджабова, пострадавшие —воспитанники городских спортивных школ, они ехали на соревнования, когда случилась авария. При этом источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что в легковушке было трое несовершеннолетних спортсменов, а за рулем — их тренер по единоборствам.

https://ria.ru/20240114/rebenok-1921252515.html

махачкала

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происшествия, махачкала, республика дагестан