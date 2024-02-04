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МИД ведет работу по оформлению магазинов беспошлинной торговли - РИА Новости, 04.02.2024
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07:28 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/magaziny-1925286509.html
МИД ведет работу по оформлению магазинов беспошлинной торговли
МИД ведет работу по оформлению магазинов беспошлинной торговли - РИА Новости, 04.02.2024
МИД ведет работу по оформлению магазинов беспошлинной торговли
В настоящее время ведется работа по документальному оформлению деятельности магазинов беспошлинной торговли в России, сообщил РИА Новости начальник Главного... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T07:28
2024-02-04T07:28
россия
москва
санкт-петербург
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В настоящее время ведется работа по документальному оформлению деятельности магазинов беспошлинной торговли в России, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) Вячеслав Фатин. "Уже согласовывается пакет документов (устав, договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью, положения о проведении открытого конкурса на выбор соучредителей), относящийся к обществу с ограниченной ответственностью, на которое будет возложена задача организации беспошлинной торговли для дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных на территории Российской Федерации, а также членов дипломатического персонала дипломатических представительств, консульских должностных лиц и членов их семей, которые проживают вместе с ними, персонала (сотрудников, должностных лиц) представительств государств", - пояснил он. Ранее в управлении агентству сообщили, что работа по открытию магазинов беспошлинной торговли для дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге ведется в соответствии с постановлением правительства России от 26 июля 2022 года. Согласно этому документу, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ. После покупки дипломатам планируется выдавать чек с надписью Duty Free, в котором могут указываться и сведения о покупателе. В управлении пояснили, что магазины "ошибочно считать возрождением "Березок" советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга".
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россия, москва, санкт-петербург, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД ведет работу по оформлению магазинов беспошлинной торговли

МИД: ведется работа по оформлению магазинов беспошлинной торговли

© РИА Новости / Мария СеливановаDuty Free магазин
Duty Free магазин - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Duty Free магазин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В настоящее время ведется работа по документальному оформлению деятельности магазинов беспошлинной торговли в России, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) Вячеслав Фатин.
«
"Уже согласовывается пакет документов (устав, договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью, положения о проведении открытого конкурса на выбор соучредителей), относящийся к обществу с ограниченной ответственностью, на которое будет возложена задача организации беспошлинной торговли для дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных на территории Российской Федерации, а также членов дипломатического персонала дипломатических представительств, консульских должностных лиц и членов их семей, которые проживают вместе с ними, персонала (сотрудников, должностных лиц) представительств государств", - пояснил он.
Ранее в управлении агентству сообщили, что работа по открытию магазинов беспошлинной торговли для дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге ведется в соответствии с постановлением правительства России от 26 июля 2022 года.
Согласно этому документу, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ. После покупки дипломатам планируется выдавать чек с надписью Duty Free, в котором могут указываться и сведения о покупателе. В управлении пояснили, что магазины "ошибочно считать возрождением "Березок" советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга".
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