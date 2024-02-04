https://ria.ru/20240204/magaziny-1925286509.html

МИД ведет работу по оформлению магазинов беспошлинной торговли

МИД ведет работу по оформлению магазинов беспошлинной торговли - РИА Новости, 04.02.2024

МИД ведет работу по оформлению магазинов беспошлинной торговли

В настоящее время ведется работа по документальному оформлению деятельности магазинов беспошлинной торговли в России, сообщил РИА Новости начальник Главного... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T07:28

2024-02-04T07:28

2024-02-04T07:28

россия

москва

санкт-петербург

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В настоящее время ведется работа по документальному оформлению деятельности магазинов беспошлинной торговли в России, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) Вячеслав Фатин. "Уже согласовывается пакет документов (устав, договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью, положения о проведении открытого конкурса на выбор соучредителей), относящийся к обществу с ограниченной ответственностью, на которое будет возложена задача организации беспошлинной торговли для дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных на территории Российской Федерации, а также членов дипломатического персонала дипломатических представительств, консульских должностных лиц и членов их семей, которые проживают вместе с ними, персонала (сотрудников, должностных лиц) представительств государств", - пояснил он. Ранее в управлении агентству сообщили, что работа по открытию магазинов беспошлинной торговли для дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге ведется в соответствии с постановлением правительства России от 26 июля 2022 года. Согласно этому документу, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ. После покупки дипломатам планируется выдавать чек с надписью Duty Free, в котором могут указываться и сведения о покупателе. В управлении пояснили, что магазины "ошибочно считать возрождением "Березок" советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга".

https://ria.ru/20240130/alkogol-1924383953.html

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россия, москва, санкт-петербург, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)