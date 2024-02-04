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Хуснуллин рассказал о восстановительных работах в Лисичанске - РИА Новости, 04.02.2024
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18:22 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925348281.html
Хуснуллин рассказал о восстановительных работах в Лисичанске
Хуснуллин рассказал о восстановительных работах в Лисичанске - РИА Новости, 04.02.2024
Хуснуллин рассказал о восстановительных работах в Лисичанске
Восстановительные работы в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) идут несмотря на близость к линии соприкосновения, заявил вице-премьер России Марат... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T18:22
2024-02-04T18:22
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
лисичанск
луганская народная республика
россия
марат хуснуллин
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Восстановительные работы в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) идут несмотря на близость к линии соприкосновения, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Вчера вот в Лисичанске по хлебопекарне ударили - несколько погибших, несколько раненых, 106 тысяч (человек) живут сегодня в Лисичанске - мужественные люди, 15 километров до зоны соприкосновения. Люди живут, идут ремонты, идут стройки, идет восстановление (работы) - несмотря ни на что. Поэтому я думаю, что у нас все получится", - сказал Хуснуллин на пленарной сессии в рамках тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на полях выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Он также напомнил, что правительство России ставит задачу к 2030 году привести все отрасли в четырех новых регионах к среднероссийскому уровню. "Это означает, что Донецк должен добавить объемы строительства в пять раз, Запорожье и Херсон - в 10 и 12 раз добавить объемы, если говорить про стройки. И так про каждую отрасль", - подчеркнул вице-премьер. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.
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Разбор завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске
Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.
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выставка-форум "россия", лисичанск, луганская народная республика, россия, марат хуснуллин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Лисичанск, Луганская Народная Республика, Россия, Марат Хуснуллин, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Происшествия
Хуснуллин рассказал о восстановительных работах в Лисичанске

Хуснуллин: восстановительные работы в Лисичанске идут несмотря ни на что

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Восстановительные работы в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) идут несмотря на близость к линии соприкосновения, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Вчера вот в Лисичанске по хлебопекарне ударили - несколько погибших, несколько раненых, 106 тысяч (человек) живут сегодня в Лисичанске - мужественные люди, 15 километров до зоны соприкосновения. Люди живут, идут ремонты, идут стройки, идет восстановление (работы) - несмотря ни на что. Поэтому я думаю, что у нас все получится", - сказал Хуснуллин на пленарной сессии в рамках тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на полях выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Он также напомнил, что правительство России ставит задачу к 2030 году привести все отрасли в четырех новых регионах к среднероссийскому уровню.
"Это означает, что Донецк должен добавить объемы строительства в пять раз, Запорожье и Херсон - в 10 и 12 раз добавить объемы, если говорить про стройки. И так про каждую отрасль", - подчеркнул вице-премьер.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8
© Фото : RT/Telegram

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8
© Фото : RT/Telegram

Уже известно о 28 жертвах.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8
© РИА Новости

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

Разбор завалов шел всю ночь.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8
© Фото : RT/Telegram

На фото — последствия обстрела.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8
© РИА Новости

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"ЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаРоссияМарат ХуснуллинЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по пекарне в ЛисичанскеПроисшествия
 
 
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