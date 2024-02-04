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Хуснуллин рассказал о восстановительных работах в Лисичанске

Хуснуллин рассказал о восстановительных работах в Лисичанске - РИА Новости, 04.02.2024

Хуснуллин рассказал о восстановительных работах в Лисичанске

Восстановительные работы в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) идут несмотря на близость к линии соприкосновения, заявил вице-премьер России Марат... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T18:22

2024-02-04T18:22

2024-02-04T18:22

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

лисичанск

луганская народная республика

россия

марат хуснуллин

леонид пасечник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Восстановительные работы в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) идут несмотря на близость к линии соприкосновения, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Вчера вот в Лисичанске по хлебопекарне ударили - несколько погибших, несколько раненых, 106 тысяч (человек) живут сегодня в Лисичанске - мужественные люди, 15 километров до зоны соприкосновения. Люди живут, идут ремонты, идут стройки, идет восстановление (работы) - несмотря ни на что. Поэтому я думаю, что у нас все получится", - сказал Хуснуллин на пленарной сессии в рамках тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на полях выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Он также напомнил, что правительство России ставит задачу к 2030 году привести все отрасли в четырех новых регионах к среднероссийскому уровню. "Это означает, что Донецк должен добавить объемы строительства в пять раз, Запорожье и Херсон - в 10 и 12 раз добавить объемы, если говорить про стройки. И так про каждую отрасль", - подчеркнул вице-премьер. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.

лисичанск

луганская народная республика

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Разбор завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин. 2024-02-04T18:22 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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