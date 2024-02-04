https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925341280.html

Омбудсмен ЛНР направит сведения об обстреле Лисичанска в ООН и МККК

Омбудсмен ЛНР направит сведения об обстреле Лисичанска в ООН и МККК - РИА Новости, 04.02.2024

Омбудсмен ЛНР направит сведения об обстреле Лисичанска в ООН и МККК

Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова направит данные об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ, жертвах и пострадавших, в ООН и Международный... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T17:12

2024-02-04T17:12

2024-02-04T17:19

удар всу по пекарне в лисичанске

луганская народная республика

лисичанск

оон

в мире

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925236848_0:136:1266:848_1920x0_80_0_0_8d1124d394428eb43e367dc1ce0b4fad.png

ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова направит данные об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ, жертвах и пострадавших, в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК).Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур."В ООН и МККК напрямую направлю информацию об этом факте нарушения норм международного гуманитарного права, который, по сути, является военным преступлением в отношении мирных граждан республики со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) и подлежит уголовному наказанию", - сообщила Сердюкова РИА Новости.По словам омбудсмена, также эта информация будет направлена федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой."Все факты обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры Луганской и Донецкой Народных Республик и других субъектов Российской Федерации (Белгород, Курск и т.д.) она аккумулирует и также направляет в ООН и МККК, и озвучивает при личных встречах с представителями этих структур", - пояснила Сердюкова.

луганская народная республика

лисичанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин. 2024-02-04T17:12 true PT1M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

удар всу по пекарне в лисичанске, луганская народная республика, лисичанск, оон, в мире, вооруженные силы украины