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Омбудсмен ЛНР направит сведения об обстреле Лисичанска в ООН и МККК - РИА Новости, 04.02.2024
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17:12 04.02.2024 (обновлено: 17:19 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925341280.html
Омбудсмен ЛНР направит сведения об обстреле Лисичанска в ООН и МККК
Омбудсмен ЛНР направит сведения об обстреле Лисичанска в ООН и МККК - РИА Новости, 04.02.2024
Омбудсмен ЛНР направит сведения об обстреле Лисичанска в ООН и МККК
Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова направит данные об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ, жертвах и пострадавших, в ООН и Международный... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T17:12
2024-02-04T17:19
удар всу по пекарне в лисичанске
луганская народная республика
лисичанск
оон
в мире
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова направит данные об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ, жертвах и пострадавших, в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК).Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур."В ООН и МККК напрямую направлю информацию об этом факте нарушения норм международного гуманитарного права, который, по сути, является военным преступлением в отношении мирных граждан республики со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) и подлежит уголовному наказанию", - сообщила Сердюкова РИА Новости.По словам омбудсмена, также эта информация будет направлена федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой."Все факты обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры Луганской и Донецкой Народных Республик и других субъектов Российской Федерации (Белгород, Курск и т.д.) она аккумулирует и также направляет в ООН и МККК, и озвучивает при личных встречах с представителями этих структур", - пояснила Сердюкова.
луганская народная республика
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Разбор завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске
Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.
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удар всу по пекарне в лисичанске, луганская народная республика, лисичанск, оон, в мире, вооруженные силы украины
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Луганская Народная Республика, Лисичанск, ООН, В мире, Вооруженные силы Украины
Омбудсмен ЛНР направит сведения об обстреле Лисичанска в ООН и МККК

Омбудсмен ЛНР Сердюкова направит сведения об обстреле Лисичанска в ООН и МККК

© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова направит данные об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ, жертвах и пострадавших, в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК).
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.
"В ООН и МККК напрямую направлю информацию об этом факте нарушения норм международного гуманитарного права, который, по сути, является военным преступлением в отношении мирных граждан республики со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) и подлежит уголовному наказанию", - сообщила Сердюкова РИА Новости.
По словам омбудсмена, также эта информация будет направлена федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.
"Все факты обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры Луганской и Донецкой Народных Республик и других субъектов Российской Федерации (Белгород, Курск и т.д.) она аккумулирует и также направляет в ООН и МККК, и озвучивает при личных встречах с представителями этих структур", - пояснила Сердюкова.
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8
© Фото : RT/Telegram

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8
© Фото : RT/Telegram

Уже известно о 28 жертвах.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8
© РИА Новости

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

Разбор завалов шел всю ночь.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8
© Фото : RT/Telegram

На фото — последствия обстрела.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8
© РИА Новости

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8
 
Удар ВСУ по пекарне в ЛисичанскеЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскООНВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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