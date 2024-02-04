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Омбудсмен ЛНР направит сведения об обстреле Лисичанска в ООН и МККК
Омбудсмен ЛНР направит сведения об обстреле Лисичанска в ООН и МККК - РИА Новости, 04.02.2024
Омбудсмен ЛНР направит сведения об обстреле Лисичанска в ООН и МККК
Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова направит данные об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ, жертвах и пострадавших, в ООН и Международный... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T17:12
2024-02-04T17:12
2024-02-04T17:19
удар всу по пекарне в лисичанске
луганская народная республика
лисичанск
оон
в мире
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова направит данные об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ, жертвах и пострадавших, в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК).Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур."В ООН и МККК напрямую направлю информацию об этом факте нарушения норм международного гуманитарного права, который, по сути, является военным преступлением в отношении мирных граждан республики со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) и подлежит уголовному наказанию", - сообщила Сердюкова РИА Новости.По словам омбудсмена, также эта информация будет направлена федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой."Все факты обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры Луганской и Донецкой Народных Республик и других субъектов Российской Федерации (Белгород, Курск и т.д.) она аккумулирует и также направляет в ООН и МККК, и озвучивает при личных встречах с представителями этих структур", - пояснила Сердюкова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Разбор завалов после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске
Среди погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске была беременная женщина, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.
2024-02-04T17:12
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PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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удар всу по пекарне в лисичанске, луганская народная республика, лисичанск, оон, в мире, вооруженные силы украины
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Луганская Народная Республика, Лисичанск, ООН, В мире, Вооруженные силы Украины
Омбудсмен ЛНР направит сведения об обстреле Лисичанска в ООН и МККК
Омбудсмен ЛНР Сердюкова направит сведения об обстреле Лисичанска в ООН и МККК