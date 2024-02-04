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Артамонов назвал обстрел ВСУ пекарни в Лисичанске чудовищным актом насилия
Артамонов назвал обстрел ВСУ пекарни в Лисичанске чудовищным актом насилия - РИА Новости, 04.02.2024
Артамонов назвал обстрел ВСУ пекарни в Лисичанске чудовищным актом насилия
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале назвал обстрел пекарни в Лисичанске в ЛНР чудовищным актом насилия, который невозможно оправдать,... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T12:14
2024-02-04T12:14
2024-02-04T16:11
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
липецкая область
игорь артамонов
евгения уваркина
вооруженные силы украины
удар всу по пекарне в лисичанске
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ВОРОНЕЖ, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале назвал обстрел пекарни в Лисичанске в ЛНР чудовищным актом насилия, который невозможно оправдать, и выразил соболезнования. "В очередной раз украинский режим показывает свою сущность. Трусливый террористический удар по пекарне в Лисичанске. Чудовищный акт насилия, который невозможно ничем оправдать", - написал Артамонов. Он выразил соболезнования родным и близким погибших от лица всех жителей Липецкой области, отметив, что регион всегда готов "протянуть руку помощи". Мэр Липецка Евгения Уваркина также присоединилась к соболезнованиям. "Страшно. Бесчеловечно. Больно. Дорогие жители Луганской народной республики, мы скорбим вместе с вами. Преступники обязательно ответят за свои действия. А мы будем продолжать поддерживать ребят на фронте ради общей победы", - написала Уваркина в своём Telegram-канале. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них 1 ребенок. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.
лисичанск
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске
3 февраля армия ВСУ атаковала здание пекарни в Лисичанске. СК заявил, что удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 28 погибших. 10 человек получили ранения, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.
2024-02-04T12:14
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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лисичанск, луганская народная республика, липецкая область, игорь артамонов, евгения уваркина, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Липецкая область, Игорь Артамонов, Евгения Уваркина, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Артамонов назвал обстрел ВСУ пекарни в Лисичанске чудовищным актом насилия
Артамонов: террористический удар по пекарне в Лисичанске нельзя ничем оправдать