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Артамонов назвал обстрел ВСУ пекарни в Лисичанске чудовищным актом насилия

Артамонов назвал обстрел ВСУ пекарни в Лисичанске чудовищным актом насилия - РИА Новости, 04.02.2024

Артамонов назвал обстрел ВСУ пекарни в Лисичанске чудовищным актом насилия

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале назвал обстрел пекарни в Лисичанске в ЛНР чудовищным актом насилия, который невозможно оправдать,... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T12:14

2024-02-04T12:14

2024-02-04T16:11

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

липецкая область

игорь артамонов

евгения уваркина

вооруженные силы украины

удар всу по пекарне в лисичанске

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ВОРОНЕЖ, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале назвал обстрел пекарни в Лисичанске в ЛНР чудовищным актом насилия, который невозможно оправдать, и выразил соболезнования. "В очередной раз украинский режим показывает свою сущность. Трусливый террористический удар по пекарне в Лисичанске. Чудовищный акт насилия, который невозможно ничем оправдать", - написал Артамонов. Он выразил соболезнования родным и близким погибших от лица всех жителей Липецкой области, отметив, что регион всегда готов "протянуть руку помощи". Мэр Липецка Евгения Уваркина также присоединилась к соболезнованиям. "Страшно. Бесчеловечно. Больно. Дорогие жители Луганской народной республики, мы скорбим вместе с вами. Преступники обязательно ответят за свои действия. А мы будем продолжать поддерживать ребят на фронте ради общей победы", - написала Уваркина в своём Telegram-канале. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них 1 ребенок. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.

лисичанск

луганская народная республика

липецкая область

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Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске 3 февраля армия ВСУ атаковала здание пекарни в Лисичанске. СК заявил, что удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 28 погибших. 10 человек получили ранения, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. 2024-02-04T12:14 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

лисичанск, луганская народная республика, липецкая область, игорь артамонов, евгения уваркина, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске