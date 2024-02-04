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Артамонов назвал обстрел ВСУ пекарни в Лисичанске чудовищным актом насилия - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 04.02.2024 (обновлено: 16:11 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925309152.html
Артамонов назвал обстрел ВСУ пекарни в Лисичанске чудовищным актом насилия
Артамонов назвал обстрел ВСУ пекарни в Лисичанске чудовищным актом насилия - РИА Новости, 04.02.2024
Артамонов назвал обстрел ВСУ пекарни в Лисичанске чудовищным актом насилия
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале назвал обстрел пекарни в Лисичанске в ЛНР чудовищным актом насилия, который невозможно оправдать,... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T12:14
2024-02-04T16:11
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
липецкая область
игорь артамонов
евгения уваркина
вооруженные силы украины
удар всу по пекарне в лисичанске
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ВОРОНЕЖ, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале назвал обстрел пекарни в Лисичанске в ЛНР чудовищным актом насилия, который невозможно оправдать, и выразил соболезнования. "В очередной раз украинский режим показывает свою сущность. Трусливый террористический удар по пекарне в Лисичанске. Чудовищный акт насилия, который невозможно ничем оправдать", - написал Артамонов. Он выразил соболезнования родным и близким погибших от лица всех жителей Липецкой области, отметив, что регион всегда готов "протянуть руку помощи". Мэр Липецка Евгения Уваркина также присоединилась к соболезнованиям. "Страшно. Бесчеловечно. Больно. Дорогие жители Луганской народной республики, мы скорбим вместе с вами. Преступники обязательно ответят за свои действия. А мы будем продолжать поддерживать ребят на фронте ради общей победы", - написала Уваркина в своём Telegram-канале. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них 1 ребенок. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.
лисичанск
луганская народная республика
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7 495 645-6601
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Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске
3 февраля армия ВСУ атаковала здание пекарни в Лисичанске. СК заявил, что удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 28 погибших. 10 человек получили ранения, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.
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лисичанск, луганская народная республика, липецкая область, игорь артамонов, евгения уваркина, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Липецкая область, Игорь Артамонов, Евгения Уваркина, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Артамонов назвал обстрел ВСУ пекарни в Лисичанске чудовищным актом насилия

Артамонов: террористический удар по пекарне в Лисичанске нельзя ничем оправдать

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале назвал обстрел пекарни в Лисичанске в ЛНР чудовищным актом насилия, который невозможно оправдать, и выразил соболезнования.
"В очередной раз украинский режим показывает свою сущность. Трусливый террористический удар по пекарне в Лисичанске. Чудовищный акт насилия, который невозможно ничем оправдать", - написал Артамонов.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших от лица всех жителей Липецкой области, отметив, что регион всегда готов "протянуть руку помощи". Мэр Липецка Евгения Уваркина также присоединилась к соболезнованиям.
"Страшно. Бесчеловечно. Больно. Дорогие жители Луганской народной республики, мы скорбим вместе с вами. Преступники обязательно ответят за свои действия. А мы будем продолжать поддерживать ребят на фронте ради общей победы", - написала Уваркина в своём Telegram-канале.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них 1 ребенок. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8
© Фото : RT/Telegram

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8
© Фото : RT/Telegram

Уже известно о 28 жертвах.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8
© РИА Новости

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

Разбор завалов шел всю ночь.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8
© Фото : RT/Telegram

На фото — последствия обстрела.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8
© РИА Новости

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаЛипецкая областьИгорь АртамоновЕвгения УваркинаВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по пекарне в Лисичанске
 
 
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