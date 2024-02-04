https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925271079.html

Из-под завалов в Лисичанске извлекли тела 20 погибших

Из-под завалов в Лисичанске извлекли тела 20 погибших - РИА Новости, 04.02.2024

Из-под завалов в Лисичанске извлекли тела 20 погибших

Число погибших в результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 20, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 04.02.2024

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2024-02-04T00:05

удар всу по пекарне в лисичанске

лисичанск

происшествия

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Число погибших в результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 20, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Тела 20 погибших извлечены сотрудниками МЧС из-под завалов в Лисичанске после обстрела. Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели с риском для жизни продолжают разбор завалов и поиск людей", — сказал собеседник агентства.В субботу украинские войска атаковали здание пекарни в Лисичанске. По предварительным данным СК, удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS. Десять мирных жителей получили ранения. Как уточнили в минздраве региона, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось, что под завалами могут находиться порядка 40 человек.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда многие идут за хлебом.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают обстреливать этот город.

https://ria.ru/20240203/lisichansk-1925264125.html

лисичанск

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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ 2024-02-04T00:00 true PT0M23S

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удар всу по пекарне в лисичанске, лисичанск, происшествия, вооруженные силы украины, луганская народная республика