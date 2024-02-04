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Из-под завалов в Лисичанске извлекли тела 20 погибших
Из-под завалов в Лисичанске извлекли тела 20 погибших - РИА Новости, 04.02.2024
Из-под завалов в Лисичанске извлекли тела 20 погибших
Число погибших в результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 20, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T00:00
2024-02-04T00:00
2024-02-04T00:05
удар всу по пекарне в лисичанске
лисичанск
происшествия
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Число погибших в результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 20, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Тела 20 погибших извлечены сотрудниками МЧС из-под завалов в Лисичанске после обстрела. Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели с риском для жизни продолжают разбор завалов и поиск людей", — сказал собеседник агентства.В субботу украинские войска атаковали здание пекарни в Лисичанске. По предварительным данным СК, удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS. Десять мирных жителей получили ранения. Как уточнили в минздраве региона, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось, что под завалами могут находиться порядка 40 человек.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда многие идут за хлебом.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают обстреливать этот город.
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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
2024-02-04T00:00
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РИА Новости
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удар всу по пекарне в лисичанске, лисичанск, происшествия, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Лисичанск, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
Из-под завалов в Лисичанске извлекли тела 20 погибших
Тела 20 погибших извлекли из-под завалов в Лисичанске