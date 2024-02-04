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МИД объяснил, чем грозит усиление присутствия США на Корейском полуострове - РИА Новости, 04.02.2024
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10:17 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/koreya-1925300195.html
МИД объяснил, чем грозит усиление присутствия США на Корейском полуострове
МИД объяснил, чем грозит усиление присутствия США на Корейском полуострове - РИА Новости, 04.02.2024
МИД объяснил, чем грозит усиление присутствия США на Корейском полуострове
США используют текущую ситуацию на Корейском полуострове, а зачастую даже целенаправленно провоцируют рост напряженности, чтобы усилить свое военное присутствие РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T10:17
2024-02-04T10:17
в мире
сша
корейский полуостров
южная корея
кндр (северная корея)
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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СЕУЛ, 3 фев – РИА Новости. США используют текущую ситуацию на Корейском полуострове, а зачастую даже целенаправленно провоцируют рост напряженности, чтобы усилить свое военное присутствие в регионе в контексте политики двойного сдерживания России и Китая, и это может привести к необратимым последствиям, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. "В какой-то степени американцы используют нынешнюю ситуацию на Корейском полуострове в качестве предлога для того, чтобы еще больше закрепиться здесь в контексте своей политики двойного сдерживания России и Китая. Чем больше будет напряженность, которую они во многом сами и провоцируют своими действиями, тем больше потребность их стран-союзников в присутствии американских вооруженных сил и в наличии военных гарантий", - заявил Руденко российским СМИ в ходе своего визита в Сеул 1-4 февраля.Он пояснил, что резкое обострение ситуации на полуострове вызвано в первую очередь наращиванием в регионе американского военного присутствия, интенсификацией военных маневров, в том числе с участием военных союзников США. "Это все очень опасно, поскольку возрастает угроза непреднамеренных действий, человеческой ошибки. К сожалению, это может привести к необратимым последствиям", - подытожил Руденко. Лидер КНДР в декабре заявлял, что на Корейском полуострове непрерывно сохраняется "неконтролируемая" кризисная ситуация из-за "безрассудных" действий и военных провокаций со стороны США и Южной Кореи. Он подчеркнул, что за этот год резко возросло число военных учений между США и Южной Кореей, а стратегические ядерные активы США постоянно появляются в районе Корейского полуострова. Южная Корея же в свою очередь объясняет интенсификацию учений и "рутинное" появление на полуострове американских стратегических активов возросшей угрозой со стороны КНДР. В Вашингтонской декларации, заключенной по результатам саммита лидеров США и Южной Кореи в апреле прошлого года, США обязались и повышать "регулярную видимость" своих стратегических активов на Корейском полуострове.
https://ria.ru/20240131/koreya-1924612393.html
https://ria.ru/20240203/koreya-1925181595.html
https://ria.ru/20240101/kndr-1919306955.html
сша
корейский полуостров
южная корея
кндр (северная корея)
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в мире, сша, корейский полуостров, южная корея, кндр (северная корея), андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Корейский полуостров, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Андрей Руденко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД объяснил, чем грозит усиление присутствия США на Корейском полуострове

Руденко: США используют ситуацию на Корейском полуострове в собственных целях

© AFP 2024 / YONHAPАвианосец ВМС США USS Ronald Reagan прибывает на южнокорейскую военно-морскую базу в городе Пусан
Авианосец ВМС США USS Ronald Reagan прибывает на южнокорейскую военно-морскую базу в городе Пусан - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AFP 2024 / YONHAP
Авианосец ВМС США USS Ronald Reagan прибывает на южнокорейскую военно-морскую базу в городе Пусан. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 фев – РИА Новости. США используют текущую ситуацию на Корейском полуострове, а зачастую даже целенаправленно провоцируют рост напряженности, чтобы усилить свое военное присутствие в регионе в контексте политики двойного сдерживания России и Китая, и это может привести к необратимым последствиям, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
"В какой-то степени американцы используют нынешнюю ситуацию на Корейском полуострове в качестве предлога для того, чтобы еще больше закрепиться здесь в контексте своей политики двойного сдерживания России и Китая. Чем больше будет напряженность, которую они во многом сами и провоцируют своими действиями, тем больше потребность их стран-союзников в присутствии американских вооруженных сил и в наличии военных гарантий", - заявил Руденко российским СМИ в ходе своего визита в Сеул 1-4 февраля.
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Он пояснил, что резкое обострение ситуации на полуострове вызвано в первую очередь наращиванием в регионе американского военного присутствия, интенсификацией военных маневров, в том числе с участием военных союзников США.
"Это все очень опасно, поскольку возрастает угроза непреднамеренных действий, человеческой ошибки. К сожалению, это может привести к необратимым последствиям", - подытожил Руденко.
Лидер КНДР в декабре заявлял, что на Корейском полуострове непрерывно сохраняется "неконтролируемая" кризисная ситуация из-за "безрассудных" действий и военных провокаций со стороны США и Южной Кореи. Он подчеркнул, что за этот год резко возросло число военных учений между США и Южной Кореей, а стратегические ядерные активы США постоянно появляются в районе Корейского полуострова.
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Южная Корея же в свою очередь объясняет интенсификацию учений и "рутинное" появление на полуострове американских стратегических активов возросшей угрозой со стороны КНДР.
В Вашингтонской декларации, заключенной по результатам саммита лидеров США и Южной Кореи в апреле прошлого года, США обязались и повышать "регулярную видимость" своих стратегических активов на Корейском полуострове.
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