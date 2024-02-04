"Невозможно выжить". В США увидели серьезную угрозу Киеву
Экс-сотрудник Пентагона Брайен: столицу Украины могут перенести во Львов
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Столицу Украины могут перенести из Киева во Львов в случае наступления российских войск, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy.
"Как только произойдет настоящий российский прорыв через нынешнюю линию соприкосновения, в результате которого украинские войска откатятся назад, правительству Зеленского будет практически невозможно выжить в Киеве. Уже есть признаки того, что правительство Украины планируется переместить на запад, возможно, во Львов, который находится недалеко от польской границы", — выразил мнение он.
По словам военного, так поляки смогут использовать свои близлежащие системы ПВО для защиты украинского города. Кроме того, британцы уже готовят общественное мнение и открыто говорят об отправке своего спецназа на помощь Украине, напомнил он.
Брайен также заметил, что недостаток вооружений означает, что ВСУ ограничены в своих возможностях. Но главная проблема заключается в растущих потерях среди личного состава, которые подрывают уверенность общества в том, что военные действия находятся под контролем.
В пятницу министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.