https://ria.ru/20240204/kiev-1925372859.html

"Невозможно выжить". В США увидели серьезную угрозу Киеву

"Невозможно выжить". В США увидели серьезную угрозу Киеву - РИА Новости, 04.02.2024

"Невозможно выжить". В США увидели серьезную угрозу Киеву

Столицу Украины могут перенести из Киева во Львов в случае наступления российских войск, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T22:23

2024-02-04T22:23

2024-02-04T22:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

львов

сергей шойгу

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Столицу Украины могут перенести из Киева во Львов в случае наступления российских войск, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy."Как только произойдет настоящий российский прорыв через нынешнюю линию соприкосновения, в результате которого украинские войска откатятся назад, правительству Зеленского будет практически невозможно выжить в Киеве. Уже есть признаки того, что правительство Украины планируется переместить на запад, возможно, во Львов, который находится недалеко от польской границы", — выразил мнение он.По словам военного, так поляки смогут использовать свои близлежащие системы ПВО для защиты украинского города. Кроме того, британцы уже готовят общественное мнение и открыто говорят об отправке своего спецназа на помощь Украине, напомнил он.Брайен также заметил, что недостаток вооружений означает, что ВСУ ограничены в своих возможностях. Но главная проблема заключается в растущих потерях среди личного состава, которые подрывают уверенность общества в том, что военные действия находятся под контролем.В пятницу министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.

https://ria.ru/20240204/rossiya-1925345607.html

https://ria.ru/20240204/nuland-1925332130.html

украина

киев

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, львов, сергей шойгу, вооруженные силы украины