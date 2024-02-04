https://ria.ru/20240204/evroparlament-1925272303.html

Просьбу не признавать итоги выборов в России в ЕП поддержало меньшинство

Просьбу не признавать итоги выборов в России в ЕП поддержало меньшинство - РИА Новости, 04.02.2024

Просьбу не признавать итоги выборов в России в ЕП поддержало меньшинство

Призыв члена Европейского парламента от Эстонии Рихо Терраса, в котором он просит страны ЕС не признавать результаты выборов президента России, подписали лишь... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T00:02

2024-02-04T00:02

2024-02-04T00:03

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев - РИА Новости. Призыв члена Европейского парламента от Эстонии Рихо Терраса, в котором он просит страны ЕС не признавать результаты выборов президента России, подписали лишь 29 из 705 депутатов законодательного органа Евросоюза, сообщил в субботу портал эстонского телерадиовещания ERR. "Обращение Терраса подписали депутаты от Эстонии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Италии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Румынии, Словакии, Финляндии, Дании, Чехии и Венгрии, всего 29 человек", - говорится в сообщении. Количество депутатов в составе Европейского парламента составляет 705 человек. По мнению Терраса, проведение выборов в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях якобы противоречит принципам демократии. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, рихо террас, владимир путин, евросоюз, оон, совет федерации рф, в мире