Просьбу не признавать итоги выборов в России в ЕП поддержало меньшинство
Просьба не признавать итоги выборов президента РФ в ЕП поддержало меньшинство
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев - РИА Новости. Призыв члена Европейского парламента от Эстонии Рихо Терраса, в котором он просит страны ЕС не признавать результаты выборов президента России, подписали лишь 29 из 705 депутатов законодательного органа Евросоюза, сообщил в субботу портал эстонского телерадиовещания ERR.
Количество депутатов в составе Европейского парламента составляет 705 человек.
По мнению Терраса, проведение выборов в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях якобы противоречит принципам демократии.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.