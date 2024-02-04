https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html

Европейские политики "третьего сорта" решили довести до ядерной катастрофы

Европейские политики "третьего сорта" решили довести до ядерной катастрофы - РИА Новости, 04.02.2024

Европейские политики "третьего сорта" решили довести до ядерной катастрофы

Французский президент — и швец, и жнец, и на дуде игрец. Блистательное отсутствие в стране, когда его соотечественники, доведенные до отчаяния, балансируя на... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T08:00

2024-02-04T08:00

2024-02-04T10:06

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Французский президент — и швец, и жнец, и на дуде игрец. Блистательное отсутствие в стране, когда его соотечественники, доведенные до отчаяния, балансируя на грани нищеты, пытались достучаться до лидера, было как нельзя некстати. Пока Францию фермеры заливали навозом и прочими отходами сельскохозяйственного производства, Макрон охмурял шведского короля. Госвизит в Стокгольм куда как притягательнее. Да и фрак можно выгулять, не опасаясь народного гнева.Сколь бы ни был уродлив фасон упомянутого предмета торжественного мужского гардероба, надетого нынешним хозяином Елисейского дворца, главной сенсацией стало заявление Макрона о том, что "Франция готова предоставить в распоряжение Евросоюза средства ядерного сдерживания".Если генерал де Голль, отец национальной военной и гражданской ядерной доктрины, услышал бы эти слова, он завертелся бы в гробу. С момента, как Париж уведомил о наличии у него ядерных арсеналов, подписав соответствующую международную конвенцию и договор о нераспространении атомного оружия, до такого не мог додуматься ни один человек из высшего истеблишмента государства, которое, напомним, единственное в европейском блоке является ядерной державой.Это, конечно, не глупость и не измена, если находиться в парадигме стратегического планирования брюссельских мудрецов.Сообщение, что арсенал может поступить в распоряжение Брюсселя (сугубо гражданской, напомним, институции, ведь общеевропейской армии не существует), означает не только угрозу в адрес России, пусть наша страна и не была названа.Прежде всего это означает усиление градуса военной напряженности в Европе, как и падение уровня ее безопасности. Но это, так сказать, среднесрочная перспектива. А адресат краткосрочной перспективы, обозначенной Макроном, разумеется, Москва. После того как нашу самостоятельную внешнюю политику еще два года назад назвали "опасностью для существующего миропорядка", услышать, как бряцает ядерными арсеналами политик, имеющий от этих арсеналов круглосуточные ключи, было вопросом времени. И это время наступило.Желание европейских государственных, с позволения сказать, деятелей ввести в дискуссию подобную тему, то есть, по сути, вульгаризировать возможность не только самого ядерного удара, как и размазать ответственность за подобные действия, какими бы оговорками это ни сопровождалось, говорит об уровне подобных политиков многое, если не все.Не прошло и 48 часов после этого заявления, как стали известны планы британских военных — в том, что касается нашей страны. Посылка экспедиционного корпуса Североатлантического альянса на Украину и установление там бесполетной зоны. Так, и уже безо всяких оговорок, могут выглядеть реальное объявление войны нам и эскиз, так сказать, ее первого этапа.Разумеется, речь идет — пока — лишь о предложении, сформулированном Лондоном для его союзников по НАТО. Но оно идеально, прям как пушинка к пушинке, вписывается в стратагему, изложенную Макроном в Стокгольме.Ведь вряд ли Лондон не поставил Париж (хотя бы по неофициальным каналам) в известность по поводу своей инициативы. Как сомнительно, пусть Британия и больше не входит в Евросоюз, чтобы Париж не ввел Лондон (вторую атомную державу в Западной Европе) в курс дела о возможном расширении, так сказать, состава "участников ядерного сдерживания".Таков план действий наших стратегических (и тактических тоже) противников. После провала контрнаступления, в которое они вкачали десятки миллиардов долларов и евро и на успех которого возлагали надежды, перед НАТО и ее сателлитами замаячила вполне реальная перспектива провала. Да что там замаячила! Фиаско военной авантюры стало очевидно для всех. Тогда, чтобы выиграть время, нам стали посылать разнообразные сигналы — в том числе и делались предложения вступить в переговоры.Когда Москва ответила на эти ужимки и прыжки вежливым "нет", коллективному Западу не оставалось других вариантов, как достать последнюю карту. О разделении ответственности за возможное применение ядерного оружия. И, во-вторых, послать "экспедиционный корпус" на ЛБС.Собственно, об этом Владимир Путин говорил Макрону и прессе на брифинге для журналистов в феврале 2022 года."Вы хотите воевать с Россией? <… > Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет".Прошло ровно два года, и усилиями политиков третьего сорта (выражение из редакционного комментария в The Telegraph) мир, который не желал прислушиваться к России ни тогда, ни сегодня, сделал еще один шаг к самоубийству. Интересно, когда сработает их инстинкт самосохранения, если, конечно, сработает?

https://ria.ru/20240202/makron-1924959118.html

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аналитика, россия, лондон, стокгольм (город), владимир путин, нато, политика, в мире