https://ria.ru/20240202/nato-1925140885.html

Источник: Лондон предложил направить на Украину экспедиционный корпус НАТО

Источник: Лондон предложил направить на Украину экспедиционный корпус НАТО - РИА Новости, 03.02.2024

Источник: Лондон предложил направить на Украину экспедиционный корпус НАТО

Великобритания предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса альянса, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-02T23:09

2024-02-02T23:09

2024-02-03T02:53

в мире

специальная военная операция на украине

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джо байден

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Великобритания предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса альянса, сообщил РИА Новости осведомленный источник."В связи с неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий (ТВД) Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса альянса, а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям, и увеличения поставок вооружений и техники ВСУ", — сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, в Лондоне понимают, что большинство стран — членов блока сейчас вряд ли поддержат такие меры.Тем не менее британская сторона рассчитывает, что при значительном ослаблении ВСУ и успешном продвижении российской армии вглубь территории бывшей советской республики союзники одобрят инициативу, отметил источник.Он уточнил, что королевство предлагает скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши для занятия оборонительных рубежей по правому берегу Днепра."Не исключается также превентивный удар Вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью", — добавил собеседник агентства. Кроме того, британский план предполагает развертывание на территории Норвегии и Финляндии контингента альянса и армий отдельных членов организации для "распыления" сил и средств российских войск, указал он."Одновременно могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России", — подчеркнул источник.Затем, по его словам, натовские военные создадут буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева, а высвободившиеся резервы ВСУ направят в зону спецоперации.Таким образом, по замыслу Лондона, НАТО якобы сможет подорвать наступательные возможности России и ей придется пойти на переговоры, заявил он.Британия намерена завершить подготовку такого сценария к маю этого года, резюмировал собеседник агентства. В России не раз отмечали, что именно ориентация киевского режима на вступление в Североатлантический альянс стала одной из причин начала специальной военной операции. Кроме того, как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инструкторы и военные стран блока уже участвуют в конфликте на Украине.Призывы установить над территорией бывшей советской республики бесполетную зону звучат не впервые. Так, весной 2022 года газета Politico писала, что несколько представителей внешнеполитической элиты США призывали администрацию Джо Байдена создать такую зону над Украиной. Тем не менее Белый дом неоднократно отвергал эту идею, а генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что такой шаг приведет к полномасштабной войне в Европе с участием альянса, "это было бы прямое столкновение ВВС НАТО и России".В Москве же указывали, что незамедлительно отреагируют на закрытие воздушного пространства над Украиной соответствующим образом.

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https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html

https://ria.ru/20240201/glsdb-1924639949.html

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в мире, украина, дмитрий песков, нато, великобритания, вооруженные силы украины, джо байден, россия, йенс столтенберг, лондон