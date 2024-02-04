https://ria.ru/20240204/detdom-1924617848.html

"Корни проблемы — еще в 90-х". С чем столкнулись десятки тысяч россиян

"Корни проблемы — еще в 90-х". С чем столкнулись десятки тысяч россиян - РИА Новости, 04.02.2024

"Корни проблемы — еще в 90-х". С чем столкнулись десятки тысяч россиян

По закону сиротам полагаются образовательные льготы и квартиры. В реальности бывает иначе, к тому же далеко не у всех получается устроить жизнь самостоятельно... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T08:00

2024-02-04T08:00

2024-02-04T08:03

общество

жилье

волгоградская область

мария львова-белова

министерство финансов рф (минфин россии)

сироты

квартира

льготы

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Антонина Матвеева. По закону сиротам полагаются образовательные льготы и квартиры. В реальности бывает иначе, к тому же далеко не у всех получается устроить жизнь самостоятельно. Нередко такие истории заканчиваются трагично. О том, как решить проблему, — в материале РИА Новости.Без прав на жильеАнастасия Непша — выпускница волгоградского детдома. Уже 14 лет она не может получить квартиру."Поставили в очередь еще в 2010-м, когда я родила ребенка. Должны были выделить двушку, но вскоре начались проблемы, — объясняет она. — Оказалось, у меня якобы осталась часть жилья от бывших усыновителей — треть маленькой квартирки в области".Органы опеки сочли, что Анастасия обеспечена жильем, и сняли ее с очереди. Та смирилась и нашла съемные апартаменты. Но через три года родился второй ребенок, и квартира стала необходимостью.Непша пожаловалась в инстанции, после чего ее снова включили в список на получение жилплощади. Перед ней было свыше пятисот человек. Семья ждала девять лет. Чтобы сократить срок выдачи квартиры, Анастасия писала в прокуратуру. Не помогло: ведомство ответило, что ее права не нарушены.Тогда она вышла на правозащитников, с помощью которых подала в суд, чтобы получить сертификат на самостоятельную покупку жилья. Но заседание так и не состоялось: буквально через месяц Комитет социальной защиты Волгоградской области снял Анастасию с очереди."Я была в шоке и сутки плакала, — признается она. — Пришлось вставать в третий раз. На заседании, где решался вопрос, присутствовал представитель соцзащиты. Вместо поддержки он спросил: "Вы что, сами не можете купить квартиру?"В итоге суд встал на сторону Анастасии, признав исключение из очереди незаконным. А однушку, где она зарегистрирована, — не подходящей для проживания большой семьи. Право на получение жилья восстановили. Когда дадут квартиру, девушка до сих пор не знает.Ждут десятилетиямиПо закону бесплатным жильем должны обеспечивать всех сирот, за которыми не закреплено никакой недвижимости. В реальности получают его немногие. Одна из причин — огромное количество нуждающихся.В 2023-м уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в очереди на жилье по всей стране стоит около 290 тысяч человек, оставшихся без попечения родителей. При этом в Счетной палате "Известиям" сообщили: число тех, кто нуждается в квартире, достигает порядка двухсот тысяч.По словам президента благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елены Альшанской, корни проблемы — в “лихих 90-х" и начале нулевых. "В те годы из-за кризиса сложно было обеспечивать квартирами нуждающихся, — объясняет она. — К тому же тогда из детдомов выпускалось намного больше воспитанников, которым требовалось жилье. Так и возникла очередь, из-за которой люди ждут квартиры десятилетиями".По подсчетам Минфина, для полной ликвидации жилищной задолженности перед сиротами потребуется 614 миллиардов рублей. Пока же ежегодно из федерального бюджета на эти цели выделяют только по десять миллиардов. Значительную часть расходов несут регионы, при этом финансовые возможности у каждого субъекта разные.Еще один нюанс — требования к жилым помещениям. Например, площадь и условия в квартире должны соответствовать нормам, которые определил регион. Застройщики, как правило, это не учитывают. Найти подходящее жилье и при этом вписаться в бюджет бывает непросто.Иногда сиротам предоставляют квартиры, где невозможно жить. Так, несколько лет назад в Ардатове Нижегородской области их поселили в одноэтажные дома, напоминающие бараки. Люди пожаловались на плесень, отклеивающиеся обои, сырость и холод в помещениях. По итогам проверки следователи СК возбудили уголовное дело по статье "Халатность"."Идти будет некуда"У некоторых выпускников детдомов, как у Анастасии Непши, есть жилплощадь, доставшаяся в наследство, или прописка. И в очередь на собственные квартиры их не ставят. Правозащитники считают, что это недопустимый формализм."В результате молодые люди вынуждены возвращаться в полуаварийный дом, делить помещение с матерью, которая полностью спилась, и ее сожителями. В итоге некоторые дети оказываются на улице", — говорит Елена Альшанская.Доказывать, что сирота живет в ужасных условиях, приходится через суд. В большинстве случаев госорганы встают на сторону заявителя. Однако для этого нужны деньги на адвоката, а они есть не у всех."Органы опеки и руководство учреждений, где живет ребенок, осознают: идти ему будет некуда. Воспитанника стараются пристроить в колледж, где есть общежитие. Но после того, как исполняется восемнадцать, его судьба никого не волнует", — добавляет глава благотворительного фонда.Случается и так, что, получая в наследство жилплощадь, сироты вынуждены отдавать долги родственников. С такой историей столкнулась Ксения Патрушева из Читы. В очередь на собственную квартиру ее не поставили. После детдома и учебы в колледже девушка переехала в дедушкину квартиру, где ей принадлежала пятая часть.Оказалось, семья накопила долг за коммуналку в миллион рублей. Вскоре в помещении отключили электричество, и Ксении пришлось переселиться к пьющим матери с отчимом, где она столкнулась с рукоприкладством."Отчим ударил кулаком по лицу, потом швырнул о железную кровать за то, что я уезжала в гости к подруге. Мать просто молча смотрела", — рассказала девушка журналистам.Сейчас снимать комнату ей помогает благотворительный фонд.Без образования и работыСамостоятельно заработать на аренду жилья выходцы из детдомов тоже часто не могут. Как отмечают правозащитники, большинство испытывает сложности с получением образования и трудоустройством."У ребят из детских домов проблемы с учебой. Это связано с жизненными установками: до того, как попасть в учреждения, они растут с неблагополучными родителями, — объясняет директор благотворительного фонда "Апрель" Людмила Уманен. — Приходится думать о выживании, а не об уроках. Часто требуется корректировка поведения. Из-за этого даже интеллектуально-сохранных сирот отправляют в коррекционные учреждения, где образовательная программа намного легче".Дорога в высшие учебные заведения выпускникам закрыта не только из-за плохой успеваемости. Администрации детских домов невыгодно отправлять их в институты. Лучше заполнить бюджетные места в колледжах, которые выделяет государство.Для того чтобы получить хорошую работу, не всегда нужна корочка. Но здесь возникает еще одна проблема: отсутствие мотивации."В детском доме воспитанникам готовят, убирают за ними, полностью обеспечивают их быт. Поэтому они абсолютно не приспособлены к жизни за стенами учреждения, не осознают, что значит работать и как распоряжаться деньгами. По этой же причине социальные пенсии, которые выпускникам выделяет государство, тратятся буквально за месяц", — говорит Уманен.Оставшись без жилья и средств к существованию, многие подростки ввязываются в криминал, начинают употреблять алкоголь и наркотики, а некоторые и вовсе заканчивают жизнь самоубийством.Новые мерыСейчас над решением проблем сирот активно работают в Госдуме. Так, с 2024-го планируется ввести специальные сертификаты. Деньги на покупку жилья смогут получить выпускники детдомов по достижении 23 лет (регион вправе снизить возраст до 21 года). Таким образом, хотят разгрузить очередь.Получатель выплаты должен соответствовать определенным требованиям: иметь официально подтвержденный доход не ниже МРОТ в течение последнего года, избегать долгов, зависимостей и судимостей.Правозащитники отмечают: такие требования уже лишают помощи многих нуждающихся, но помогут хотя бы части граждан. Тем не менее и здесь есть подводные камни. Пока неизвестно, как будет работать новая мера. Если бывшим детдомовцам позволят самостоятельно распоряжаться всей суммой, это повлечет за собой риски."Во многих городах существуют мошеннические организации. Их представители знают, кому из выпускников положена недвижимость. Сразу после получения продать квартиру нельзя — должно пройти пять лет. Бывает, они все это время “высиживают” выпускника. Если квартиру, купленную на сертификат, можно будет сразу сбыть, мошенники легко переключатся на эту аудиторию”, — считает Елена Альшанская.Поэтому, по мнению правозащитников, параллельно с решением жилищной проблемы нужно активнее заняться адаптацией сирот к жизни за стенами детдомов. Тогда и многомиллиардные траты из бюджета будут куда эффективнее.

https://ria.ru/20210224/otkazniki-1598341895.html

https://ria.ru/20210927/siroty-1751692660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жилье, волгоградская область, мария львова-белова, министерство финансов рф (минфин россии), сироты, квартира, льготы