https://ria.ru/20240204/bikovich-1925305806.html
Продюсер "Чернобыля" поддержал актера Биковича после отмены съемок в США
Продюсер "Чернобыля" поддержал актера Биковича после отмены съемок в США - РИА Новости, 04.02.2024
Продюсер "Чернобыля" поддержал актера Биковича после отмены съемок в США
Продюсер "Чернобыля" Михаил Китаев поддержал российского и сербского актёра Милоша Биковича, который не будет сниматься в третьем сезоне популярного... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T11:27
2024-02-04T11:27
2024-02-04T11:27
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Продюсер "Чернобыля" Михаил Китаев поддержал российского и сербского актёра Милоша Биковича, который не будет сниматься в третьем сезоне популярного американского сериала "Белый лотос", заявив, что "пена со временем осядет и новая волна созидания смоет тех, кто не способен создавать", он также призвал актёра оставаться верным своим принципам. Ранее Бикович сообщил, что не будет сниматься в третьем сезоне популярного американского сериала "Белый лотос", так как участие в проекте стало "невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества". "Дорогой Милош. Очень досадные новости про "Белый лотос"... Оставайся верным своим принципам. А пена со временем осядет и новая волна созидания смоет тех, кто не способен создавать, а только способен разрушать", - написал продюсер в Instagram*.Он отметил, что когда-нибудь закончится и эта эпоха, которая проходит "под знаком нового маккартизма и всем, кто участвовал в хейте, будет стыдно". "А ты, пожалуйста, продолжай делать то, что считаешь правильным. Верить в то, что веришь. Продолжай творить и созидать… Я с тобой, брат", - заключил Китаев. МИД Сербии ранее ответил на украинские обвинения в адрес актера "в поддержке геноцида и нарушении международного права", заявив, что конституция Сербии гарантирует свободу научного и художественного творчества, а традиции культурной деятельности в стране имеют долгую историю.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240115/bikovich-1921455564.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сербия, россия, милош бикович, новости культуры, сша, hbo, кино и сериалы
Культура, Сербия, Россия, Милош Бикович, Новости культуры, США, HBO, Кино и сериалы
Продюсер "Чернобыля" поддержал актера Биковича после отмены съемок в США
Продюсер Китаев поддержал Биковича и призвал оставаться верным своим принципам
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Продюсер "Чернобыля" Михаил Китаев поддержал российского и сербского актёра Милоша Биковича, который не будет сниматься в третьем сезоне популярного американского сериала "Белый лотос", заявив, что "пена со временем осядет и новая волна созидания смоет тех, кто не способен создавать", он также призвал актёра оставаться верным своим принципам.
Ранее Бикович сообщил
, что не будет сниматься в третьем сезоне популярного американского сериала "Белый лотос", так как участие в проекте стало "невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества".
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"Дорогой Милош. Очень досадные новости про "Белый лотос"... Оставайся верным своим принципам. А пена со временем осядет и новая волна созидания смоет тех, кто не способен создавать, а только способен разрушать", - написал продюсер в Instagram*.
Он отметил, что когда-нибудь закончится и эта эпоха, которая проходит "под знаком нового маккартизма и всем, кто участвовал в хейте, будет стыдно".
«
"А ты, пожалуйста, продолжай делать то, что считаешь правильным. Верить в то, что веришь. Продолжай творить и созидать… Я с тобой, брат", - заключил Китаев.
МИД Сербии ранее ответил на украинские обвинения в адрес актера "в поддержке геноцида и нарушении международного права", заявив, что конституция Сербии гарантирует свободу научного и художественного творчества, а традиции культурной деятельности в стране имеют долгую историю.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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