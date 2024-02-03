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Актер Бикович не будет сниматься в американском сериале "Белый лотос" - РИА Новости, 03.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:38 03.02.2024 (обновлено: 09:34 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/akter-1925158122.html
Актер Бикович не будет сниматься в американском сериале "Белый лотос"
Актер Бикович не будет сниматься в американском сериале "Белый лотос" - РИА Новости, 03.02.2024
Актер Бикович не будет сниматься в американском сериале "Белый лотос"
Российский и сербский актер Милош Бикович сообщил в Telegram-канале, что не будет сниматься в третьем сезоне популярного американского сериала "Белый лотос"... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T03:38
2024-02-03T09:34
культура
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский и сербский актер Милош Бикович сообщил в Telegram-канале, что не будет сниматься в третьем сезоне популярного американского сериала "Белый лотос" телекомпании HBO по причинам, "выходящим за рамки творчества". "Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусств. Я был бы рад сниматься в "Белом лотосе" — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы", — написал он. В беседе с РИА Новости актер добавил, что "ни одно заманчивое предложение не может быть выше жизненных принципов".Бикович напомнил, что сам вырос в раздираемой войной стране. "Когда мне было 11 лет, дни и ночи я проводил в убежищах, пока шли бомбардировки моей страны и моего родного города. Никому не желаю пережить такое. В мире все больше активных военных действий и конфликтов. У каждого из них свои обстоятельства. У каждого своя боль. Мне бы очень хотелось, чтобы когда-нибудь все это прекратилось и любовь восторжествовала", — написал актер в соцсетях на русском и сербском языках.Он поблагодарил всех, кто его поддерживает, и пожелал успеха коллегам по сериалу "Белый лотос".&quot;Несмотря ни на что, я верю, что искусство способно лечить. Верю, что оно может объединять и строить мосты. И мои убеждения и преданность своему делу остаются неизменными&quot;, — заключил Бикович.Бикович обрел популярность в России после участия в таких проектах, как "Отель Элеон", "Отель Белград" и в двух частях комедии "Холоп", которые входят в число самых кассовых российских фильмов. В 2021 году актер получил российское гражданство. Он признался тогда, что для него это "большая честь и счастье", а Россию он назвал второй родиной.В январе стало известно, что Бикович сыграет в третьем сезоне "Белого лотоса". Съемки должны были начаться в феврале в Таиланде.Участие актера в популярном сериале вызвало возмущение в Киеве — украинский МИД обвинил Биковича в поддержке геноцида и нарушении международного права.В сербском МИД обвинения в адрес актера назвали необоснованными."Подчеркиваем, что утверждения украинской стороны необоснованны, так как Милош Бикович прежде всего один из самых популярных и талантливых сербских актеров своего поколения, который, хотя и молод, уже оставил след в сербской и международной кинематографии", — заявили в дипломатическом ведомстве.Там напомнили также, что Конституция Сербии гарантирует свободу научного и художественного творчества, а традиции культурной деятельности в стране имеют долгую историю."Белый лотос" — американский комедийно-драматический телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта. Премьера состоялась в 2021 году на канале HBO.
https://radiosputnik.ru/20240125/bikovich-1923525685.html
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таиланд, милош бикович, hbo, в мире, культура, новости культуры, новости шоу-бизнеса, сербия, кино и сериалы
Культура, Таиланд, Милош Бикович, HBO, В мире, Культура, Новости культуры, Новости шоу-бизнеса, Сербия, Кино и сериалы
Актер Бикович не будет сниматься в американском сериале "Белый лотос"

Актер Милош Бикович потерял роль в "Белом лотосе" на HBO из-за давления Украины

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Милош Бикович
Актер Милош Бикович - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский и сербский актер Милош Бикович сообщил в Telegram-канале, что не будет сниматься в третьем сезоне популярного американского сериала "Белый лотос" телекомпании HBO по причинам, "выходящим за рамки творчества".
"Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусств. Я был бы рад сниматься в "Белом лотосе" — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы", — написал он.
Актер Милош Бикович - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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В беседе с РИА Новости актер добавил, что "ни одно заманчивое предложение не может быть выше жизненных принципов".
Бикович напомнил, что сам вырос в раздираемой войной стране.
"Когда мне было 11 лет, дни и ночи я проводил в убежищах, пока шли бомбардировки моей страны и моего родного города. Никому не желаю пережить такое. В мире все больше активных военных действий и конфликтов. У каждого из них свои обстоятельства. У каждого своя боль. Мне бы очень хотелось, чтобы когда-нибудь все это прекратилось и любовь восторжествовала", — написал актер в соцсетях на русском и сербском языках.
Он поблагодарил всех, кто его поддерживает, и пожелал успеха коллегам по сериалу "Белый лотос".
«

"Несмотря ни на что, я верю, что искусство способно лечить. Верю, что оно может объединять и строить мосты. И мои убеждения и преданность своему делу остаются неизменными", — заключил Бикович.

© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"

На съемках фильма "Холоп" 2"

На съемках фильма Холоп 2

На съемках фильма "Холоп" 2"

© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
1 из 4
© Фото : Апгрейд Вижн (2019)Кадр из фильма "Балканский рубеж"
Кадр из фильма Балканский рубеж
Кадр из фильма "Балканский рубеж"
© Фото : Апгрейд Вижн (2019)
2 из 4
© Пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"Актеры Аглая Тарасова и Милош Бикович на премьере фильма "Холоп 2" режиссера Клима Шипенко в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Актеры Аглая Тарасова и Милош Бикович на премьере фильма Холоп 2 режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
Актеры Аглая Тарасова и Милош Бикович на премьере фильма "Холоп 2" режиссера Клима Шипенко в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
© Пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"
3 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Милош Бикович на премьере фильма "Вызов" режиссера Клима Шипенко в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.

Актер Милош Бикович со спутницей на премьере фильма Вызов режиссера Клима Шипенко в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Милош Бикович на премьере фильма "Вызов" режиссера Клима Шипенко в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 4

На съемках фильма "Холоп" 2"

© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
1 из 4
Кадр из фильма "Балканский рубеж"
© Фото : Апгрейд Вижн (2019)
2 из 4
Актеры Аглая Тарасова и Милош Бикович на премьере фильма "Холоп 2" режиссера Клима Шипенко в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
© Пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"
3 из 4

Милош Бикович на премьере фильма "Вызов" режиссера Клима Шипенко в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4
Бикович обрел популярность в России после участия в таких проектах, как "Отель Элеон", "Отель Белград" и в двух частях комедии "Холоп", которые входят в число самых кассовых российских фильмов. В 2021 году актер получил российское гражданство. Он признался тогда, что для него это "большая честь и счастье", а Россию он назвал второй родиной.
В январе стало известно, что Бикович сыграет в третьем сезоне "Белого лотоса". Съемки должны были начаться в феврале в Таиланде.
Участие актера в популярном сериале вызвало возмущение в Киеве — украинский МИД обвинил Биковича в поддержке геноцида и нарушении международного права.
В сербском МИД обвинения в адрес актера назвали необоснованными.
"Подчеркиваем, что утверждения украинской стороны необоснованны, так как Милош Бикович прежде всего один из самых популярных и талантливых сербских актеров своего поколения, который, хотя и молод, уже оставил след в сербской и международной кинематографии", — заявили в дипломатическом ведомстве.
Там напомнили также, что Конституция Сербии гарантирует свободу научного и художественного творчества, а традиции культурной деятельности в стране имеют долгую историю.
"Белый лотос" — американский комедийно-драматический телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта. Премьера состоялась в 2021 году на канале HBO.
Актер Милош Бикович на премьере фильма Клима Шипенко Холоп в кинотеатре КАРО 11 Октябрь на Новом Арбате - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Милош Бикович: горжусь работой с русскими и голливудскими актерами
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