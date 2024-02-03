https://ria.ru/20240203/akter-1925158122.html

Актер Бикович не будет сниматься в американском сериале "Белый лотос"

Актер Бикович не будет сниматься в американском сериале "Белый лотос" - РИА Новости, 03.02.2024

Актер Бикович не будет сниматься в американском сериале "Белый лотос"

Российский и сербский актер Милош Бикович сообщил в Telegram-канале, что не будет сниматься в третьем сезоне популярного американского сериала "Белый лотос"... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T03:38

2024-02-03T03:38

2024-02-03T09:34

культура

таиланд

милош бикович

hbo

в мире

культура

новости культуры

новости шоу-бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920474655_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_2562fb2892510d1a948a40086e3154a7.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский и сербский актер Милош Бикович сообщил в Telegram-канале, что не будет сниматься в третьем сезоне популярного американского сериала "Белый лотос" телекомпании HBO по причинам, "выходящим за рамки творчества". "Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусств. Я был бы рад сниматься в "Белом лотосе" — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы", — написал он. В беседе с РИА Новости актер добавил, что "ни одно заманчивое предложение не может быть выше жизненных принципов".Бикович напомнил, что сам вырос в раздираемой войной стране. "Когда мне было 11 лет, дни и ночи я проводил в убежищах, пока шли бомбардировки моей страны и моего родного города. Никому не желаю пережить такое. В мире все больше активных военных действий и конфликтов. У каждого из них свои обстоятельства. У каждого своя боль. Мне бы очень хотелось, чтобы когда-нибудь все это прекратилось и любовь восторжествовала", — написал актер в соцсетях на русском и сербском языках.Он поблагодарил всех, кто его поддерживает, и пожелал успеха коллегам по сериалу "Белый лотос"."Несмотря ни на что, я верю, что искусство способно лечить. Верю, что оно может объединять и строить мосты. И мои убеждения и преданность своему делу остаются неизменными", — заключил Бикович.Бикович обрел популярность в России после участия в таких проектах, как "Отель Элеон", "Отель Белград" и в двух частях комедии "Холоп", которые входят в число самых кассовых российских фильмов. В 2021 году актер получил российское гражданство. Он признался тогда, что для него это "большая честь и счастье", а Россию он назвал второй родиной.В январе стало известно, что Бикович сыграет в третьем сезоне "Белого лотоса". Съемки должны были начаться в феврале в Таиланде.Участие актера в популярном сериале вызвало возмущение в Киеве — украинский МИД обвинил Биковича в поддержке геноцида и нарушении международного права.В сербском МИД обвинения в адрес актера назвали необоснованными."Подчеркиваем, что утверждения украинской стороны необоснованны, так как Милош Бикович прежде всего один из самых популярных и талантливых сербских актеров своего поколения, который, хотя и молод, уже оставил след в сербской и международной кинематографии", — заявили в дипломатическом ведомстве.Там напомнили также, что Конституция Сербии гарантирует свободу научного и художественного творчества, а традиции культурной деятельности в стране имеют долгую историю."Белый лотос" — американский комедийно-драматический телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта. Премьера состоялась в 2021 году на канале HBO.

https://radiosputnik.ru/20240125/bikovich-1923525685.html

https://ria.ru/20230323/kino-1859593950.html

таиланд

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таиланд, милош бикович, hbo, в мире, культура, новости культуры, новости шоу-бизнеса, сербия, кино и сериалы