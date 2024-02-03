Информации о выезде россиян из Ливана не поступает, заявил посол
Посол Рудаков: конкретной информации о выезде россиян из Ливана не поступает
© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана
© AP Photo / Hussein Malla
Флаг Ливана. Архивное фото
БЕЙРУТ, 3 фев - РИА Новости. Конкретной информации о выезде граждан РФ из Ливана не поступает, существенные миграционные тенденции отсутствуют, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.
"В посольство конкретной информации о выезде российских граждан из Ливана не поступает. По нашим оценкам, какие-либо существенные миграционные тенденции отсутствуют", - сказал Рудаков, отвечая на вопрос, есть ли статистика по числу российских граждан, покинувших Ливан на фоне напряженности на юге страны.
Резолюция 1701 Совбеза ООН была принята в 2006 году после Второй Ливанской войны между Израилем и движением "Хезболла". Она предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН.
В конце октября 2022 года делегации Ливана и Израиля подписание соглашение о демаркации морских границ. Вопрос сухопутной границы между двумя странами пока не урегулирован. Миротворцы из ВСООНЛ совместно с ливанской армией контролируют зону в районе границы Ливана с Израилем, которая также называется "голубой линией". Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем начались в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.
На данный момент дипломатические отношения между Израилем и Ливаном не установлены.