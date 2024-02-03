https://ria.ru/20240203/vyezd-1925171588.html

Информации о выезде россиян из Ливана не поступает, заявил посол

Информации о выезде россиян из Ливана не поступает, заявил посол - РИА Новости, 03.02.2024

Информации о выезде россиян из Ливана не поступает, заявил посол

Конкретной информации о выезде граждан РФ из Ливана не поступает, существенные миграционные тенденции отсутствуют, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T09:24

2024-02-03T09:24

2024-02-03T09:24

в мире

ливан

израиль

россия

александр рудаков (посол россии в ливане )

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БЕЙРУТ, 3 фев - РИА Новости. Конкретной информации о выезде граждан РФ из Ливана не поступает, существенные миграционные тенденции отсутствуют, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля."В посольство конкретной информации о выезде российских граждан из Ливана не поступает. По нашим оценкам, какие-либо существенные миграционные тенденции отсутствуют", - сказал Рудаков, отвечая на вопрос, есть ли статистика по числу российских граждан, покинувших Ливан на фоне напряженности на юге страны.Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.Резолюция 1701 Совбеза ООН была принята в 2006 году после Второй Ливанской войны между Израилем и движением "Хезболла". Она предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН.В конце октября 2022 года делегации Ливана и Израиля подписание соглашение о демаркации морских границ. Вопрос сухопутной границы между двумя странами пока не урегулирован. Миротворцы из ВСООНЛ совместно с ливанской армией контролируют зону в районе границы Ливана с Израилем, которая также называется "голубой линией". Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем начались в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.На данный момент дипломатические отношения между Израилем и Ливаном не установлены.

https://ria.ru/20240123/livan-1922880380.html

https://ria.ru/20240115/guterresh-1921499754.html

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в мире, ливан, израиль, россия, александр рудаков (посол россии в ливане )