Рейтинг@Mail.ru
Информации о выезде россиян из Ливана не поступает, заявил посол - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/vyezd-1925171588.html
Информации о выезде россиян из Ливана не поступает, заявил посол
Информации о выезде россиян из Ливана не поступает, заявил посол - РИА Новости, 03.02.2024
Информации о выезде россиян из Ливана не поступает, заявил посол
Конкретной информации о выезде граждан РФ из Ливана не поступает, существенные миграционные тенденции отсутствуют, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T09:24
2024-02-03T09:24
в мире
ливан
израиль
россия
александр рудаков (посол россии в ливане )
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_414c4cac29cd280900d47a92fe99e5bd.jpg
БЕЙРУТ, 3 фев - РИА Новости. Конкретной информации о выезде граждан РФ из Ливана не поступает, существенные миграционные тенденции отсутствуют, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля."В посольство конкретной информации о выезде российских граждан из Ливана не поступает. По нашим оценкам, какие-либо существенные миграционные тенденции отсутствуют", - сказал Рудаков, отвечая на вопрос, есть ли статистика по числу российских граждан, покинувших Ливан на фоне напряженности на юге страны.Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.Резолюция 1701 Совбеза ООН была принята в 2006 году после Второй Ливанской войны между Израилем и движением "Хезболла". Она предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН.В конце октября 2022 года делегации Ливана и Израиля подписание соглашение о демаркации морских границ. Вопрос сухопутной границы между двумя странами пока не урегулирован. Миротворцы из ВСООНЛ совместно с ливанской армией контролируют зону в районе границы Ливана с Израилем, которая также называется "голубой линией". Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем начались в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.На данный момент дипломатические отношения между Израилем и Ливаном не установлены.
https://ria.ru/20240123/livan-1922880380.html
https://ria.ru/20240115/guterresh-1921499754.html
ливан
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5680d9f23963851182476036845d8a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, россия, александр рудаков (посол россии в ливане )
В мире, Ливан, Израиль, Россия, Александр Рудаков (посол России в Ливане )
Информации о выезде россиян из Ливана не поступает, заявил посол

Посол Рудаков: конкретной информации о выезде россиян из Ливана не поступает

© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Флаг Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 3 фев - РИА Новости. Конкретной информации о выезде граждан РФ из Ливана не поступает, существенные миграционные тенденции отсутствуют, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бейруте Александр Рудаков в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.
"В посольство конкретной информации о выезде российских граждан из Ливана не поступает. По нашим оценкам, какие-либо существенные миграционные тенденции отсутствуют", - сказал Рудаков, отвечая на вопрос, есть ли статистика по числу российских граждан, покинувших Ливан на фоне напряженности на юге страны.
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Ливан предупредил Израиль, что война не покажется ему "пикником"
23 января, 07:25
Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Резолюция 1701 Совбеза ООН была принята в 2006 году после Второй Ливанской войны между Израилем и движением "Хезболла". Она предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН.
В конце октября 2022 года делегации Ливана и Израиля подписание соглашение о демаркации морских границ. Вопрос сухопутной границы между двумя странами пока не урегулирован. Миротворцы из ВСООНЛ совместно с ливанской армией контролируют зону в районе границы Ливана с Израилем, которая также называется "голубой линией". Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем начались в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.
На данный момент дипломатические отношения между Израилем и Ливаном не установлены.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Гутерреш призвал прекратить "играть с огнем" на границе Ливана и Израиля
15 января, 20:18
 
В миреЛиванИзраильРоссияАлександр Рудаков (посол России в Ливане )
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала